Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und Racing Strassburg ist 3:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und Racing Strassburg ist 3:0.
95'
Ball pariert. Anthony Rouault (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ludovic Blas mit einer Flanke.
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95'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Genesis Antwi.
93'
Handspiel von Oso (Racing Strassburg).
93'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Abdelhamid Aït Boudlal.
93'
Ball abgeblockt. Martial Godo (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pape Diop.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Jacobo Ortega (Racing Strassburg).
90'
Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball pariert. Pape Diop (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
88'
Vorbeigeschossen. Anthony Rouault (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ludovic Blas mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
87'
Pape Diop (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Foul von Omari Kellyman (Racing Strassburg).
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87'
Ludovic Blas (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Ball pariert. Quentin Merlin (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Djaoui Cissé.
84'
Wechsel Racing Strassburg. Omari Kellyman kommt für Giovanni Reyna.
81'
Foul von Jeyland Mitchell (Racing Strassburg).
81'
Ludovic Blas (Stade Rennes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball abgeblockt. Samir El Mourabet (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jacobo Ortega.
80'
Vorbeigeschossen. Djaoui Cissé (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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80'
Ball abgeblockt. Ludovic Blas (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski mit einer Flanke.
79'
Foul von Jacobo Ortega (Racing Strassburg).
79'
Djaoui Cissé (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel Stade Rennes. Ludovic Blas kommt für Sebastian Szymanski.
78'
Wechsel Stade Rennes. Djaoui Cissé kommt für Mahdi Camara.
75'
Foul von Genesis Antwi (Racing Strassburg).
75'
Sebastian Szymanski (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Ball abgeblockt. Jacobo Ortega (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Karim Coulibaly.
73'
Vorbeigeschossen. Yaya Diémé (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Giovanni Reyna mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Abdelhamid Aït Boudlal.
71'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
71'
Eliezer Mayenda (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel Stade Rennes. Quentin Merlin kommt für Aboubakar Nagida.
70'
Wechsel Racing Strassburg. Martial Godo kommt für Gessime Yassine.
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70'
Wechsel Racing Strassburg. Samir El Mourabet kommt für Diogo Sousa.
70'
Wechsel Racing Strassburg. Jacobo Ortega kommt für Conrad Harder.
70'
Vorbeigeschossen. Diogo Sousa (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oso.
67'
Handspiel von Valentin Rongier (Stade Rennes).
67'
Vorbeigeschossen. Anthony Rouault (Stade Rennes) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sebastian Szymanski mit einer Flanke nach einer Ecke.
66'
Ecke Stade Rennes. Die Ecke wurde verursacht von Jeyland Mitchell.
65'
Giovanni Reyna (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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64'
Foul von Giovanni Reyna (Racing Strassburg).
64'
Valentin Rongier (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Stade Rennes. Eliezer Mayenda kommt für Boulaye Dia.
64'
Wechsel Stade Rennes. Adrien Thomasson kommt für Mousa Al Tamari.
61'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und Racing Strassburg ist 3:0. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Mousa Al Tamari.
61'
Vorbeigeschossen. Boulaye Dia (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Valentin Rongier.
59'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Aboubakar Nagida (Stade Rennes).
57'
Foul von Conrad Harder (Racing Strassburg).
57'
Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Boulaye Dia (Stade Rennes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Jeyland Mitchell (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Boulaye Dia (Stade Rennes).
53'
Giovanni Reyna (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Anthony Rouault (Stade Rennes).
51'
Handspiel von Jeyland Mitchell (Racing Strassburg).
50'
Ball abgeblockt. Diogo Sousa (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Foul von Aboubakar Nagida (Stade Rennes).
47'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Yaya Diémé (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Conrad Harder.
45'
Wechsel Racing Strassburg. Yaya Diémé kommt für Dário Essugo.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Stade Rennes und Racing Strassburg ist 2:0.
49'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Abdelhamid Aït Boudlal.
48'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Brice Samba.
47'
Handspiel von Diogo Sousa (Racing Strassburg).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
41'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und Racing Strassburg ist 2:0. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Aboubakar Nagida.
40'
Anthony Rouault (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Foul von Karim Coulibaly (Racing Strassburg).
37'
Vorbeigeschossen. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pape Diop.
34'
VAR Entscheidung: Tor Stade Rennes 1-0 Racing Strassburg (Boulaye Dia).
34'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Stade Rennes und Racing Strassburg ist 1:0. Boulaye Dia (Stade Rennes) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Przemyslaw Frankowski.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
33'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte.
33'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Gessime Yassine (Racing Strassburg).
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32'
Vorbeigeschossen. Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
32'
Ball abgeblockt. Boulaye Dia (Stade Rennes) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Valentin Rongier.
31'
Foul von Mahdi Camara (Stade Rennes).
31'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Aboubakar Nagida (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Boulaye Dia.
30'
Sebastian Szymanski (Stade Rennes) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Pape Diop (Racing Strassburg).
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29'
Ball abgeblockt. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Boulaye Dia.
26'
Ball pariert. Conrad Harder (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Giovanni Reyna.
25'
Handspiel von Przemyslaw Frankowski (Stade Rennes).
22'
Abseits Stade Rennes. Przemyslaw Frankowski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mahdi Camara im Abseits.
21'
Mahdi Camara (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Dário Essugo (Racing Strassburg).
20'
Boulaye Dia (Stade Rennes) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Jeyland Mitchell (Racing Strassburg).
18'
Ball abgeblockt. Dário Essugo (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gessime Yassine.
17'
Foul von Valentin Rongier (Stade Rennes).
17'
Diogo Sousa (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Mahdi Camara (Stade Rennes).
15'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball pariert. Giovanni Reyna (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Genesis Antwi mit einer Flanke.
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13'
Foul von Aboubakar Nagida (Stade Rennes).
13'
Gessime Yassine (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Aboubakar Nagida.
5'
Aboubakar Nagida (Stade Rennes) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Genesis Antwi (Racing Strassburg).
2'
Vorbeigeschossen. Sebastian Szymanski (Stade Rennes) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Stade Rennes und Racing Strassburg.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.