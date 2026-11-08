Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Sunderland und FC Chelsea ist 1:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Sunderland und FC Chelsea ist 1:0.
96'
Foul von Danny Welbeck (FC Chelsea).
Werbung
96'
Robin Roefs (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Trai Hume (AFC Sunderland).
94'
Nilson Angulo (AFC Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
94'
Malo Gusto (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Nilson Angulo (AFC Sunderland).
93'
Foul von Estêvão (FC Chelsea).
93'
Reinildo Mandava (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Wesley Fofana (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Vorbeigeschossen. Danny Welbeck (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Estêvão mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
90'
Luke O'Nien (AFC Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Emmanuel Emegha (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Luke O'Nien (AFC Sunderland).
88'
Wechsel AFC Sunderland. Chris Rigg kommt für Enzo Le Fée.
88'
Wechsel AFC Sunderland. Nilson Angulo kommt für Chemsdine Talbi.
87'
Wechsel FC Chelsea. Emmanuel Emegha kommt für Jordan Henderson.
87'
Vorbeigeschossen. Chemsdine Talbi (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Wilson Isidor mit einem langen Ball nach einem Konter.
Werbung
85'
Ball pariert. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
81'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Meunier.
81'
Ball abgeblockt. Geovany Quenda (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Wechsel FC Chelsea. Geovany Quenda kommt für Pep Chavarría.
78'
Vorbeigeschossen. Chemsdine Talbi (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
78'
Vorbeigeschossen. Wilson Isidor (AFC Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Enzo Le Fée mit einer Flanke nach einer Ecke.
77'
Ecke AFC Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Pep Chavarría.
Werbung
77'
Ball pariert. Wilson Isidor (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
76'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Moisés Caicedo (FC Chelsea).
76'
Wilson Isidor (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball pariert. Malo Gusto (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cole Palmer.
71'
Foul von Morgan Rogers (FC Chelsea).
71'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
70'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Wilson Isidor (AFC Sunderland).
67'
Wechsel AFC Sunderland. Wilson Isidor kommt für Brian Brobbey.
66'
Vorbeigeschossen. Wesley Fofana (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Malo Gusto mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
65'
Vorbeigeschossen. Danny Welbeck (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pep Chavarría mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
65'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Brian Brobbey (AFC Sunderland).
Werbung
63'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Trai Hume (AFC Sunderland).
62'
Wechsel FC Chelsea. Malo Gusto kommt für Marco Palestra.
62'
Wechsel FC Chelsea. Danny Welbeck kommt für Pedro Neto.
59'
Handspiel von Thomas Meunier (AFC Sunderland).
58'
Handspiel von Estêvão (FC Chelsea).
57'
Abseits AFC Sunderland. Thomas Meunier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Trai Hume im Abseits.
Werbung
56'
Ecke AFC Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Marco Palestra.
55'
Pedro Neto (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte.
55'
Foul von Pedro Neto (FC Chelsea).
55'
Reinildo Mandava (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Brian Brobbey (AFC Sunderland) sieht eine Gelbe Karte.
53'
Roméo Lavia (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Brian Brobbey (AFC Sunderland).
Werbung
52'
Das Spiel läuft wieder.
52'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Chelsea).
50'
Thomas Meunier (AFC Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Thomas Meunier (AFC Sunderland).
49'
Roméo Lavia (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Noah Sadiki (AFC Sunderland).
Werbung
47'
Foul von Pep Chavarría (FC Chelsea).
47'
Trai Hume (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Chelsea. Estêvão kommt für Levi Colwill.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Sunderland und FC Chelsea ist 1:0.
51'
Ball pariert. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
50'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Noah Sadiki (AFC Sunderland).
Werbung
49'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Nordi Mukiele.
48'
Marco Palestra (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Chemsdine Talbi (AFC Sunderland).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Pedro Neto (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cole Palmer.
41'
Vorbeigeschossen. Roméo Lavia (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Moisés Caicedo.
36'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Sunderland und FC Chelsea ist 1:0. Enzo Le Fée (AFC Sunderland) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten links.
Werbung
35'
Levi Colwill (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
Levi Colwill verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
33'
Elfmeter für AFC Sunderland. Brian Brobbey wurde im Strafraum gefoult.
32'
Vorbeigeschossen. Trai Hume (AFC Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
28'
Vorbeigeschossen. Brian Brobbey (AFC Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Trai Hume mit dem Kopf nach einem Konter.
26'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Nordi Mukiele (AFC Sunderland).
Werbung
25'
Vorbeigeschossen. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marco Palestra mit einer Flanke.
21'
Jules Ahoka (AFC Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jules Ahoka (AFC Sunderland).
19'
Roméo Lavia (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Thomas Meunier (AFC Sunderland).
15'
Vorbeigeschossen. Brian Brobbey (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Chemsdine Talbi mit einer Flanke.
Werbung
13'
Ball abgeblockt. Trai Hume (AFC Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chemsdine Talbi mit einer Flanke.
11'
Levi Colwill (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Brian Brobbey (AFC Sunderland).
4'
Wechsel AFC Sunderland. Jules Ahoka kommt für Granit Xhaka aufgrund einer Verletzung.
4'
Das Spiel läuft wieder.
3'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Granit Xhaka (AFC Sunderland).
2'
Levi Colwill (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
2'
Foul von Trai Hume (AFC Sunderland).
1'
Abseits AFC Sunderland. Granit Xhaka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Trai Hume im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AFC Sunderland und FC Chelsea.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.