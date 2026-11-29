Vorbeigeschossen. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz,.
26'
Vorbeigeschossen. Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Micky van de Ven.
25'
Ball abgeblockt. Enzo Le Fée (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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23'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Foul von Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
23'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rodrigo Bentancur.
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20'
Abseits Tottenham Hotspur. Jan Paul van Hecke spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Bentancur im Abseits.
19'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Reinildo Mandava (AFC Sunderland).
17'
James Maddison (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Jules Ahoka (AFC Sunderland).
14'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Trai Hume.
12'
Thomas Meunier (AFC Sunderland) sieht die Rote Karte.
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11'
VAR Entscheidung: Karte geändert Thomas Meunier (AFC Sunderland).
9'
Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Thomas Meunier (AFC Sunderland).
8'
Foul von Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur).
8'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
7'
Reinildo Mandava (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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4'
Vorbeigeschossen. Chemsdine Talbi (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nordi Mukiele mit einem langen Ball.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AFC Sunderland und Tottenham Hotspur.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.