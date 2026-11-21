Ian Maatsen (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Trai Hume (AFC Sunderland).
88'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Jules Ahoka (AFC Sunderland).
87'
Abseits AFC Sunderland. Nordi Mukiele spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nilson Angulo im Abseits.
86'
Vorbeigeschossen. Alysson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Ian Maatsen nach einer Ecke.
85'
Nilson Angulo (AFC Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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85'
Ian Maatsen (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Nilson Angulo (AFC Sunderland).
84'
Vorbeigeschossen. Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Robin Roefs.
83'
Ball pariert. Ross Barkley (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alysson.
82'
Ibrahim Mbaye (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Trai Hume (AFC Sunderland).
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80'
Boubacar Kamara (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Thomas Meunier (AFC Sunderland).
80'
Ball abgeblockt. Trai Hume (AFC Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nilson Angulo.
79'
Foul von Ross Barkley (Aston Villa).
79'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Nilson Angulo (AFC Sunderland).
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77'
Abseits AFC Sunderland. Robin Roefs spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nilson Angulo im Abseits.
77'
Ball pariert. Ibrahim Mbaye (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von John McGinn.
77'
Wechsel AFC Sunderland. Nilson Angulo kommt für Wilson Isidor.
73'
Wechsel Aston Villa. Brian Madjo kommt für Nicolas Jackson.
73'
Wechsel Aston Villa. Ross Barkley kommt für Leon Goretzka.
72'
Ball pariert. Enzo Le Fée (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
70'
Foul von Leon Goretzka (Aston Villa).
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70'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Wilson Isidor (AFC Sunderland).
68'
Vorbeigeschossen. John McGinn (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye.
67'
Abseits AFC Sunderland. Nordi Mukiele spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilson Isidor im Abseits.
66'
Ian Maatsen (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Foul von Ian Maatsen (Aston Villa).
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66'
Wilson Isidor (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Leon Goretzka (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Jules Ahoka (AFC Sunderland).
61'
Ecke AFC Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Wan-Bissaka.
61'
Foul von Nicolas Jackson (Aston Villa).
61'
Jules Ahoka (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Wechsel Aston Villa. Ibrahim Mbaye kommt für Emiliano Buendía.
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60'
Wechsel Aston Villa. John McGinn kommt für Johan Manzambi.
59'
Vorbeigeschossen. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
59'
Ball abgeblockt. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alysson.
58'
Vorbeigeschossen. Enzo Le Fée (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Reinildo Mandava.
54'
Leon Goretzka (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Foul von Leon Goretzka (Aston Villa).
54'
Chemsdine Talbi (AFC Sunderland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Boubacar Kamara (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Enzo Le Fée (AFC Sunderland).
52'
Ecke AFC Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Johan Manzambi.
51'
Ball pariert. Ian Maatsen (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aaron Wan-Bissaka.
51'
Alysson (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Reinildo Mandava (AFC Sunderland).
49'
Vorbeigeschossen. Ian Maatsen (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Nicolas Jackson.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und AFC Sunderland ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits AFC Sunderland. Trai Hume spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wilson Isidor im Abseits.
45'
Foul von Ian Maatsen (Aston Villa).
45'
Jules Ahoka (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Leon Goretzka (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Wilson Isidor (AFC Sunderland).
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43'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nordi Mukiele.
42'
Pau Torres (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Thomas Meunier (AFC Sunderland).
41'
Foul von Leon Goretzka (Aston Villa).
41'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ball pariert. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
39'
Ball pariert. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ian Maatsen.
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38'
Trai Hume (AFC Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Emiliano Buendía (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Trai Hume (AFC Sunderland).
38'
Ball abgeblockt. Jules Ahoka (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Le Fée mit einem langen Ball.
37'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
37'
Trai Hume (AFC Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Vorbeigeschossen. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nicolas Jackson.
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36'
Leon Goretzka (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Wilson Isidor (AFC Sunderland).
35'
Foul von Alysson (Aston Villa).
35'
Luke O'Nien (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
34'
Jules Ahoka (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Trai Hume.
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32'
Ball abgeblockt. Leon Goretzka (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolas Jackson.
31'
Leon Goretzka (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Wilson Isidor (AFC Sunderland).
31'
Foul von Leon Goretzka (Aston Villa).
31'
Noah Sadiki (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Nordi Mukiele.
26'
Ball abgeblockt. Wilson Isidor (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noah Sadiki.
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24'
Foul von Emiliano Buendía (Aston Villa).
24'
Noah Sadiki (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Noah Sadiki (AFC Sunderland).
21'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
21'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Vorbeigeschossen. Leon Goretzka (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Boubacar Kamara mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
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21'
Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Wilson Isidor (AFC Sunderland).
20'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
20'
Jules Ahoka (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball pariert. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Emiliano Buendía.
15'
Pau Torres (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Trai Hume (AFC Sunderland).
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10'
Abseits AFC Sunderland. Thomas Meunier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Chemsdine Talbi im Abseits.
9'
Vorbeigeschossen. Pau Torres (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
8'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Trai Hume (AFC Sunderland).
7'
Foul von Emiliano Buendía (Aston Villa).
7'
Robin Roefs (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Emiliano Buendía mit einer Flanke nach einer Ecke.
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5'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Wilson Isidor.
4'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Reinildo Mandava.
1'
Alysson (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Reinildo Mandava (AFC Sunderland).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aston Villa und AFC Sunderland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.