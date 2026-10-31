Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Fulham ist 1:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Fulham ist 1:1.
94'
Ball abgeblockt. Ross Barkley (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Emiliano Buendía mit einer Flanke.
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94'
Foul von César Palacios (FC Fulham).
94'
Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Rodrigo Muniz (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Victor Lindelöf (Aston Villa).
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92'
Ball abgeblockt. Alejandro Garnacho (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ian Maatsen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Pau Torres (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Emiliano Buendía mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
90'
Foul von Antonee Robinson (FC Fulham).
90'
Matty Cash (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Vorbeigeschossen. Emiliano Buendía (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alejandro Garnacho mit einer Flanke.
87'
Wechsel Aston Villa. Alejandro Garnacho kommt für John McGinn.
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87'
Wechsel FC Fulham. Hugo Larsson kommt für Timothy Castagne.
87'
Wechsel FC Fulham. Rodrigo Muniz kommt für Gonzalo García.
84'
Vorbeigeschossen. Pau Torres (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matty Cash mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Antonee Robinson.
80'
Ball pariert. Antonee Robinson (FC Fulham) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
79'
Wechsel Aston Villa. Ross Barkley kommt für Boubacar Kamara.
79'
Wechsel FC Fulham. César Palacios kommt für Josh King.
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79'
Wechsel FC Fulham. Kenny Tete kommt für Oscar Bobb.
78'
Ball abgeblockt. Ian Maatsen (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Tom Cairney (FC Fulham) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
77'
Foul von Tom Cairney (FC Fulham).
77'
Ibrahim Mbaye (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ball pariert. David Affengruber (FC Fulham) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tom Cairney mit einer Flanke.
76'
Matty Cash (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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76'
Josh King (FC Fulham) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
75'
Wechsel FC Fulham. Tom Cairney kommt für Alex Iwobi.
75'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Matty Cash.
75'
Ball abgeblockt. Alex Iwobi (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oscar Bobb.
69'
Abseits FC Fulham. Oscar Bobb spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen David Affengruber im Abseits.
68'
Shea Charles (FC Fulham) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von João Gomes (Aston Villa).
68'
Calvin Bassey (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von John McGinn (Aston Villa).
66'
Wechsel Aston Villa. João Gomes kommt für Johan Manzambi.
66'
Wechsel Aston Villa. Emiliano Buendía kommt für Alysson.
66'
Wechsel Aston Villa. Ibrahim Mbaye kommt für Leon Goretzka.
64'
1 : 1
Pech für Aston Villa - Eigentor von Zion Suzuki! Der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Fulham ist 1:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
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64'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Victor Lindelöf.
63'
Ball abgeblockt. Gonzalo García (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ball pariert. Alex Iwobi (FC Fulham) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
62'
Vorbeigeschossen. Ian Maatsen (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
62'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von David Affengruber.
62'
Vorbeigeschossen. Alysson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von John McGinn.
61'
Vorbeigeschossen. Shea Charles (FC Fulham) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei.
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61'
Ball abgeblockt. Oscar Bobb (FC Fulham) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Shea Charles mit dem Kopf.
60'
Vorbeigeschossen. David Affengruber (FC Fulham) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Josh King nach einer Ecke.
59'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Pau Torres.
56'
Josh King (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Pau Torres (Aston Villa).
54'
Ball abgeblockt. Shea Charles (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Timothy Castagne mit dem Kopf.
53'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Boubacar Kamara.
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52'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Alysson.
50'
Abseits FC Fulham. Oscar Bobb spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Timothy Castagne im Abseits.
49'
Ball pariert. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von John McGinn mit einem langen Ball.
46'
Foul von Josh King (FC Fulham).
46'
Boubacar Kamara (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Fulham ist 1:0.
49'
Calvin Bassey (FC Fulham) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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49'
Foul von Calvin Bassey (FC Fulham).
49'
Boubacar Kamara (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Timothy Castagne (FC Fulham).
47'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Abseits FC Fulham. Calvin Bassey spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Gonzalo García im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Abseits Aston Villa. John McGinn spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Johan Manzambi im Abseits.
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43'
Foul von Shea Charles (FC Fulham).
43'
Boubacar Kamara (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Alysson.
39'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und FC Fulham ist 1:0. Nicolas Jackson (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Johan Manzambi.
39'
Vorbeigeschossen. Gonzalo García (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alex Iwobi.
35'
Ball pariert. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alysson.
35'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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35'
Foul von Oscar Bobb (FC Fulham).
33'
Vorbeigeschossen. Calvin Bassey (FC Fulham) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
32'
Vorbeigeschossen. David Affengruber (FC Fulham) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alex Iwobi mit einer Flanke nach einer Ecke.
32'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Zion Suzuki.
32'
Ball pariert. Oscar Bobb (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Antonee Robinson.
30'
David Affengruber (FC Fulham) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
30'
Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von David Affengruber (FC Fulham).
28'
Abseits FC Fulham. Antonee Robinson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alex Iwobi im Abseits.
25'
Abseits Aston Villa. Johan Manzambi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolas Jackson im Abseits.
24'
Handspiel von Boubacar Kamara (Aston Villa).
23'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Antonee Robinson.
23'
Matty Cash (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Oscar Bobb (FC Fulham).
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22'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Sander Berge.
22'
Ball abgeblockt. Leon Goretzka (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Boubacar Kamara.
16'
Elfmeter verschossen! John McGinn (Aston Villa) trifft die Latte mit dem linken Fuss.
13'
VAR Entscheidung: Elfmeter Aston Villa.
12'
Sander Berge verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
12'
Ball abgeblockt. Leon Goretzka (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke.
12'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Shea Charles.
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11'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Sander Berge.
7'
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Vorbeigeschossen. Leon Goretzka (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von David Affengruber.
5'
Vorbeigeschossen. Alex Iwobi (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einem Konter.
4'
Calvin Bassey (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Alysson (Aston Villa).
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3'
Foul von Gonzalo García (FC Fulham).
3'
Leon Goretzka (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aston Villa und FC Fulham.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.