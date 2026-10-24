Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und Manchester City ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und Manchester City ist 2:1.
95'
Emiliano Buendía (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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95'
Rico Lewis (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Emiliano Buendía (Aston Villa).
94'
Foul von Abdukodir Khusanov (Manchester City).
94'
Brian Madjo (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
93'
Brian Madjo (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball pariert. Erling Haaland (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Elliot Anderson.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Rico Lewis (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Leon Goretzka (Aston Villa).
89'
Vorbeigeschossen. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ryan McAidoo mit einer Flanke.
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89'
Ball abgeblockt. Erling Haaland (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Phil Foden mit einer Flanke.
88'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
86'
Abseits Manchester City. Phil Foden spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ryan McAidoo im Abseits.
86'
Ball abgeblockt. Phil Foden (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josko Gvardiol.
83'
Brian Madjo (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte.
83'
Abdukodir Khusanov (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Foul von Brian Madjo (Aston Villa).
83'
Foul von Rico Lewis (Manchester City).
83'
Brian Madjo (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Aston Villa. Leon Goretzka kommt für João Gomes.
82'
Wechsel Aston Villa. Brian Madjo kommt für Nicolas Jackson.
80'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Ross Barkley (Aston Villa).
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77'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
76'
Ryan McAidoo (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Ryan McAidoo (Manchester City).
76'
Ian Maatsen (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Ryan McAidoo (Manchester City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Ian Maatsen (Aston Villa).
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74'
Elliot Anderson (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
74'
João Gomes (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von João Gomes (Aston Villa).
71'
Josko Gvardiol (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
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69'
Wechsel Manchester City. Ryan McAidoo kommt für Iliman Ndiaye.
69'
Foul von Abdukodir Khusanov (Manchester City).
69'
Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ball pariert. Josko Gvardiol (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
66'
Wechsel Aston Villa. Ross Barkley kommt für John McGinn.
66'
Wechsel Aston Villa. Emiliano Buendía kommt für Johan Manzambi.
66'
Abseits Manchester City. Elliot Anderson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Iliman Ndiaye im Abseits.
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65'
Vorbeigeschossen. Josko Gvardiol (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Enzo Fernández mit einer Flanke nach einer Ecke.
65'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Boubacar Kamara.
63'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
60'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Manchester City ist 2:1. Nicolas Jackson (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye.
59'
Wechsel Aston Villa. Ibrahim Mbaye kommt für Alysson.
59'
Vorbeigeschossen. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Elliot Anderson mit einem langen Ball nach einem Konter.
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57'
Josko Gvardiol (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Alysson (Aston Villa).
57'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
57'
Matty Cash (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Zion Suzuki.
56'
Ball pariert. Josko Gvardiol (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jérémy Doku mit einem Steilpass.
55'
Matty Cash (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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55'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
54'
Johan Manzambi (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte.
52'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Manchester City ist 1:1. Erling Haaland (Manchester City) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Iliman Ndiaye mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
52'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
48'
Foul von Rico Lewis (Manchester City).
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48'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Abdukodir Khusanov.
47'
Ball abgeblockt. Ian Maatsen (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John McGinn.
46'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Ian Maatsen (Aston Villa).
45'
Wechsel Manchester City. Phil Foden kommt für Rayan Cherki.
45'
Wechsel Manchester City. Rico Lewis kommt für Marc Guéhi.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Aston Villa und Manchester City ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Josko Gvardiol (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Alysson (Aston Villa).
43'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Alysson (Aston Villa).
42'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
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42'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Abdukodir Khusanov (Manchester City).
41'
Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
40'
Ball abgeblockt. Alysson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matty Cash.
39'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
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39'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Rayan Cherki (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Foul von Rayan Cherki (Manchester City).
38'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Abdukodir Khusanov (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Nicolas Jackson (Aston Villa).
36'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Boubacar Kamara.
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36'
Ball abgeblockt. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elliot Anderson.
34'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
32'
Marc Guéhi (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Foul von Marc Guéhi (Manchester City).
32'
Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Iliman Ndiaye (Manchester City) trifft den linken Pfosten mit dem linken Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Rayan Cherki.
27'
Abseits Aston Villa. João Gomes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicolas Jackson im Abseits.
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26'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Josko Gvardiol.
25'
Foul von Josko Gvardiol (Manchester City).
25'
Alysson (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball pariert. Abdukodir Khusanov (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Enzo Fernández.
21'
Ball pariert. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jérémy Doku.
20'
Erling Haaland (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
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19'
Vorbeigeschossen. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
14'
Josko Gvardiol (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Alysson (Aston Villa).
13'
Foul von Rayan Cherki (Manchester City).
13'
Boubacar Kamara (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball pariert. Iliman Ndiaye (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rayan Cherki.
13'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Johan Manzambi.
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12'
Ball abgeblockt. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josko Gvardiol mit dem Kopf.
12'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Pau Torres.
12'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
10'
Boubacar Kamara (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Josko Gvardiol (Manchester City).
10'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Boubacar Kamara.
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9'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Victor Lindelöf.
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Aston Villa und Manchester City ist 1:0. Nicolas Jackson (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von John McGinn.
6'
Ball abgeblockt. Alysson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John McGinn.
5'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Gianluigi Donnarumma.
4'
Vorbeigeschossen. Ian Maatsen (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von John McGinn mit einem langen Ball nach einer Ecke.
4'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Rúben Dias.
1'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Abdukodir Khusanov (Manchester City).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Aston Villa und Manchester City.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.