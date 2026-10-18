Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und AFC Sunderland ist 2:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und AFC Sunderland ist 2:0.
94'
Abseits AFC Bournemouth. Ryan Christie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Álvaro Rodríguez im Abseits.
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92'
Vorbeigeschossen. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
91'
Vorbeigeschossen. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ben Gannon-Doak.
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89'
Wechsel AFC Bournemouth. Ben Gannon-Doak kommt für Rayan.
89'
Wechsel AFC Bournemouth. Bafodé Diakité kommt für Tyler Adams.
88'
Das Spiel läuft wieder.
88'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Habib Diarra (AFC Sunderland).
86'
Ball abgeblockt. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
84'
Handspiel von Adrien Truffert (AFC Bournemouth).
82'
Vorbeigeschossen. Amine Adli (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rayan mit einer Flanke.
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80'
Vorbeigeschossen. Trai Hume (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
79'
Wechsel AFC Bournemouth. Amine Adli kommt für Marcus Tavernier.
79'
Wechsel AFC Bournemouth. Álvaro Rodríguez kommt für Evanilson.
79'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Foul von Ryan Christie (AFC Bournemouth).
79'
Habib Diarra (AFC Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Adam Smith (AFC Bournemouth).
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76'
Jules Ahoka (AFC Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ecke AFC Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von António Silva.
73'
Vorbeigeschossen. Enzo Le Fée (AFC Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Granit Xhaka mit dem Kopf.
72'
Vorbeigeschossen. Adrien Truffert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ryan Christie nach einer Standardsituation.
71'
Rayan (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Reinildo Mandava (AFC Sunderland).
70'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Foul von Jules Ahoka (AFC Sunderland).
69'
Vorbeigeschossen. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
68'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen (AFC Bournemouth).
65'
Wechsel AFC Sunderland. Jules Ahoka kommt für Chris Rigg aufgrund einer Verletzung.
65'
Chris Rigg (AFC Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Chris Rigg (AFC Sunderland).
64'
Foul von Marcus Tavernier (AFC Bournemouth).
64'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Justin Kluivert (AFC Bournemouth).
63'
Luke O'Nien (AFC Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel AFC Bournemouth. Justin Kluivert kommt für Lewis Cook.
62'
Vorbeigeschossen. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lewis Cook mit einer Flanke nach einer Ecke.
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61'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Robin Roefs.
61'
Ball pariert. Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ryan Christie.
61'
Ball abgeblockt. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ryan Christie.
59'
Ecke AFC Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von James Hill.
59'
Wechsel AFC Sunderland. Luke O'Nien kommt für Omar Alderete.
59'
Wechsel AFC Sunderland. Habib Diarra kommt für Tymur Tutierov.
59'
Foul von Adrien Truffert (AFC Bournemouth).
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59'
Chris Rigg (AFC Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ball abgeblockt. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Evanilson.
54'
Das Spiel läuft wieder.
53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Evanilson (AFC Bournemouth).
53'
Foul von Adrien Truffert (AFC Bournemouth).
53'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Ball abgeblockt. Lewis Cook (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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52'
Ball abgeblockt. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adrien Truffert mit einer Flanke.
52'
Vorbeigeschossen. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Adam Smith mit einer Flanke.
51'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Enzo Le Fée (AFC Sunderland).
50'
Foul von Ryan Christie (AFC Bournemouth).
50'
Tymur Tutierov (AFC Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und AFC Sunderland ist 2:0. Evanilson (AFC Bournemouth) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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46'
Vorbeigeschossen. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und AFC Sunderland ist 1:0.
51'
Lewis Cook (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Lewis Cook (AFC Bournemouth).
51'
Chris Rigg (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Rayan (AFC Bournemouth).
49'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Vorbeigeschossen. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marcus Tavernier mit einem Steilpass.
46'
Ball pariert. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Granit Xhaka.
44'
Ecke AFC Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Ryan Christie.
43'
Vorbeigeschossen. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adam Smith mit einer Flanke.
40'
Omar Alderete (AFC Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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40'
Rayan (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Omar Alderete (AFC Sunderland).
38'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Reinildo Mandava.
37'
Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Enzo Le Fée (AFC Sunderland).
37'
Ball pariert. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Lewis Cook mit einer Flanke.
36'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Nordi Mukiele.
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35'
Abseits AFC Sunderland. Robin Roefs spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tymur Tutierov im Abseits.
33'
Ball abgeblockt. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James Hill.
32'
Vorbeigeschossen. Adam Smith (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
32'
Ball pariert. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ryan Christie.
30'
Foul von Evanilson (AFC Bournemouth).
30'
Reinildo Mandava (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Das Spiel läuft wieder.
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27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nordi Mukiele (AFC Sunderland).
26'
António Silva (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von António Silva (AFC Bournemouth).
26'
Nordi Mukiele (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Rayan (AFC Bournemouth).
24'
Noah Sadiki (AFC Sunderland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Rayan (AFC Bournemouth).
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23'
Reinildo Mandava (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. James Hill (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Marcus Tavernier.
22'
Vorbeigeschossen. James Hill (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von António Silva.
20'
Vorbeigeschossen. Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
17'
Kevin Danso (AFC Sunderland) sieht die Rote Karte.
17'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Kevin Danso (AFC Sunderland).
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16'
Foul von Lewis Cook (AFC Bournemouth).
16'
Granit Xhaka (AFC Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Kevin Danso (AFC Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Granit Xhaka nach einer Standardsituation.
9'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
9'
Enzo Le Fée (AFC Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Abseits AFC Sunderland. Noah Sadiki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Trai Hume im Abseits.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und AFC Sunderland ist 1:0. Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Evanilson.
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2'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Danso.
2'
Ball abgeblockt. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lewis Cook.
2'
Vorbeigeschossen. Tyler Adams (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AFC Bournemouth und AFC Sunderland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.