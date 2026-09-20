Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und FC Liverpool ist 0:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und FC Liverpool ist 0:1.
95'
Foul von Ryan Gravenberch (FC Liverpool).
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95'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Lewis Koumas (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Adrien Truffert (AFC Bournemouth).
93'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Virgil van Dijk.
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92'
Ball pariert. Lewis Koumas (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Víctor Muñoz.
91'
Víctor Muñoz (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Adrien Truffert (AFC Bournemouth).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Alex Scott (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
89'
Handspiel von Trey Nyoni (FC Liverpool).
88'
Wechsel AFC Bournemouth. Alex Tóth kommt für Rayan.
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88'
Wechsel AFC Bournemouth. Ben Gannon-Doak kommt für Tyler Adams.
87'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Liverpool).
87'
Ball abgeblockt. Alex Scott (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von David Brooks.
85'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Adrien Truffert.
85'
Vorbeigeschossen. Adrien Truffert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von David Brooks.
84'
Foul von Milos Kerkez (FC Liverpool).
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84'
Rayan (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ryan Gravenberch (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
81'
António Silva (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Lewis Koumas (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von António Silva (AFC Bournemouth).
81'
Wechsel FC Liverpool. Ryan Gravenberch kommt für Dominik Szoboszlai.
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81'
Wechsel FC Liverpool. Lewis Koumas kommt für Alexander Isak.
79'
Abseits AFC Bournemouth. Alex Scott spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen David Brooks im Abseits.
75'
Wechsel AFC Bournemouth. David Brooks kommt für Marcus Tavernier.
75'
Wechsel AFC Bournemouth. Daniel Jebbison kommt für Ryan Christie.
75'
Wechsel AFC Bournemouth. Lewis Cook kommt für Adam Smith.
72'
Wechsel FC Liverpool. Víctor Muñoz kommt für Bradley Barcola.
71'
Wechsel FC Liverpool. Trey Nyoni kommt für Florian Wirtz.
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71'
Foul von Milos Kerkez (FC Liverpool).
71'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von James Hill.
70'
Ball abgeblockt. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cody Gakpo mit einem Steilpass.
69'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Liverpool).
68'
Ball pariert. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tyler Adams.
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67'
Foul von Alexis Mac Allister (FC Liverpool).
67'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
65'
Abseits AFC Bournemouth. Ryan Christie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Evanilson im Abseits.
63'
Abseits FC Liverpool. Jérémy Jacquet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexander Isak im Abseits.
61'
Ball abgeblockt. Milos Kerkez (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Wirtz.
58'
Alexander Isak (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
57'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und FC Liverpool ist 0:1. Alexander Isak (FC Liverpool) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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57'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cody Gakpo mit einer Flanke.
56'
Florian Wirtz (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
55'
Vorbeigeschossen. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alex Scott.
53'
Vorbeigeschossen. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rayan mit einer Flanke.
52'
Foul von Milos Kerkez (FC Liverpool).
52'
Rayan (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Foul von Dominik Szoboszlai (FC Liverpool).
46'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und FC Liverpool ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von António Silva.
43'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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43'
Foul von Alex Scott (AFC Bournemouth).
41'
Vorbeigeschossen. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Florian Wirtz.
40'
Handspiel von Adam Smith (AFC Bournemouth).
39'
Foul von Florian Wirtz (FC Liverpool).
39'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ball abgeblockt. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alex Scott mit dem Kopf.
35'
Vorbeigeschossen. Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
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34'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Evanilson (AFC Bournemouth).
34'
Ball abgeblockt. Cody Gakpo (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
34'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cody Gakpo.
33'
Ball pariert. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alexander Isak.
30'
Foul von Milos Kerkez (FC Liverpool).
30'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Abseits FC Liverpool. Milos Kerkez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bradley Barcola im Abseits.
26'
Ball abgeblockt. Cody Gakpo (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Wirtz.
23'
Foul von Cody Gakpo (FC Liverpool).
23'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Handspiel von Cody Gakpo (FC Liverpool).
20'
Abseits AFC Bournemouth. Djordje Petrovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Evanilson im Abseits.
19'
Vorbeigeschossen. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Alex Scott mit einer Flanke nach einer Ecke.
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18'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Alisson Becker.
18'
Ball pariert. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marcus Tavernier mit einer Flanke.
16'
Foul von Jérémy Jacquet (FC Liverpool).
16'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Cody Gakpo (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Adrien Truffert (AFC Bournemouth).
10'
Vorbeigeschossen. Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei - nach einem direkten Freistoss.
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9'
Florian Wirtz (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
7'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Ronald Araujo.
6'
Foul von Dominik Szoboszlai (FC Liverpool).
6'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Evanilson (AFC Bournemouth).
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3'
Abseits AFC Bournemouth. Alex Scott spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ryan Christie im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AFC Bournemouth und FC Liverpool.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.