Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und Leeds United ist 2:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und Leeds United ist 2:0.
94'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und Leeds United ist 2:0. Amine Adli (AFC Bournemouth) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Junior Kroupi mit einem Steilpass.
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93'
Foul von Jean-Mattéo Bahoya (Leeds United).
93'
Amine Adli (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Anton Stach (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jean-Mattéo Bahoya.
91'
Ball pariert. Álvaro Rodríguez (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von James Hill mit einem langen Ball.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Vorbeigeschossen. Anton Stach (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
88'
Wechsel AFC Bournemouth. Amine Adli kommt für Rayan.
88'
Wechsel AFC Bournemouth. Bafodé Diakité kommt für Adam Smith.
87'
Lukas Nmecha (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Rayan (AFC Bournemouth).
85'
Vorbeigeschossen. Jean-Mattéo Bahoya (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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84'
Wechsel Leeds United. Brenden Aaronson kommt für Harry Wilson.
84'
Wechsel Leeds United. Jean-Mattéo Bahoya kommt für James Justin.
83'
Vorbeigeschossen. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Harry Wilson mit einer Flanke nach einer Ecke.
83'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Cook.
81'
Jayden Bogle (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
78'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Jayden Bogle.
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76'
Wechsel AFC Bournemouth. Álvaro Rodríguez kommt für Evanilson.
74'
Tyler Adams (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Tyler Adams.
74'
Ball abgeblockt. Sean Longstaff (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harry Wilson.
73'
Ball abgeblockt. Lukas Nmecha (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
71'
Vorbeigeschossen. Tyler Adams (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Junior Kroupi.
71'
Handspiel von Harry Wilson (Leeds United).
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70'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Cook.
68'
Wechsel AFC Bournemouth. Lewis Cook kommt für Ryan Christie.
68'
Wechsel AFC Bournemouth. Junior Kroupi kommt für Justin Kluivert.
67'
Vorbeigeschossen. James Justin (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Harry Wilson mit einer Flanke.
66'
Vorbeigeschossen. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Adam Smith.
66'
Ball abgeblockt. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan mit dem Kopf.
65'
Wechsel Leeds United. Lukas Nmecha kommt für Daniel James.
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65'
Wechsel Leeds United. Anton Stach kommt für Ao Tanaka.
65'
Wechsel Leeds United. Sean Longstaff kommt für Gabriel Gudmundsson.
65'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
65'
Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ball pariert. Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
62'
Ethan Ampadu (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte.
62'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
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62'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
56'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
James Trafford (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
52'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von James Trafford.
51'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Rayan (AFC Bournemouth).
48'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Evanilson (AFC Bournemouth).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und Leeds United ist 1:0.
49'
Vorbeigeschossen. Harry Wilson (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
47'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Ryan Christie (AFC Bournemouth).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Daniel James (Leeds United).
44'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Adam Smith (AFC Bournemouth).
42'
Ball pariert. Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Evanilson.
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40'
Ball abgeblockt. James Hill (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Justin Kluivert mit einer Flanke.
39'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von James Justin.
39'
Ethan Ampadu (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Justin Kluivert (AFC Bournemouth).
35'
Nico Elvedi (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Foul von Nico Elvedi (Leeds United).
35'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Ryan Christie (AFC Bournemouth).
33'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
33'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und Leeds United ist 1:0. Evanilson (AFC Bournemouth) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Justin Kluivert.
31'
Vorbeigeschossen. Adrien Truffert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ryan Christie.
30'
Foul von Daniel James (Leeds United).
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30'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von James Hill (AFC Bournemouth).
28'
Foul von Gabriel Gudmundsson (Leeds United).
28'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Adam Smith.
22'
Foul von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
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22'
James Hill (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Tarik Muharemovic (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Adam Smith (AFC Bournemouth).
21'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
21'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von James Justin.
17'
Ball abgeblockt. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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16'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Justin Kluivert (AFC Bournemouth).
15'
Vorbeigeschossen. Harry Wilson (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jayden Bogle nach einem Konter.
14'
VAR Entscheidung: Kein Tor AFC Bournemouth 0-0 Leeds United.
11'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
11'
Handspiel von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
11'
Ball pariert. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von James Justin.
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10'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
10'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Abseits Leeds United. Ao Tanaka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel James im Abseits.
8'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
8'
Evanilson (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AFC Bournemouth und Leeds United.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.