Xaver Schlager (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel AFC Bournemouth. Bafodé Diakité kommt für Adam Smith.
86'
Ball pariert. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Marcus Tavernier.
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84'
Foul von Xaver Schlager (Nottingham Forest).
84'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Lewis Cook (AFC Bournemouth).
83'
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Abseits AFC Bournemouth. Marcus Tavernier spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Junior Kroupi im Abseits.
82'
Wechsel Nottingham Forest. Ola Aina kommt für Daniel Muñoz.
82'
Vorbeigeschossen. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adam Smith.
81'
Ball abgeblockt. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Ball abgeblockt. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Ball pariert. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit einer Flanke.
80'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Rayan.
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77'
Alex Scott (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Igor Jesus (Nottingham Forest).
74'
Vorbeigeschossen. Chris Wood (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Xaver Schlager mit einer Flanke nach einer Ecke.
74'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Alex Scott.
72'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Adam Smith.
72'
Wechsel Nottingham Forest. Luca Netz kommt für Neco Williams.
72'
Wechsel Nottingham Forest. Chris Wood kommt für James McAtee.
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70'
Foul von Junior Kroupi (AFC Bournemouth).
70'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. António Silva (AFC Bournemouth) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marcus Tavernier mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
69'
Wechsel AFC Bournemouth. Alex Scott kommt für Ryan Christie.
69'
Wechsel AFC Bournemouth. Lewis Cook kommt für Tyler Adams.
69'
Wechsel AFC Bournemouth. Junior Kroupi kommt für Justin Kluivert.
69'
Justin Kluivert (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Foul von Igor Jesus (Nottingham Forest).
68'
Ball abgeblockt. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Evanilson.
67'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Matz Sels.
67'
Ball pariert. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marcus Tavernier.
65'
Ball abgeblockt. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McAtee.
64'
Foul von Tyler Adams (AFC Bournemouth).
64'
Xaver Schlager (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Ball abgeblockt. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Justin Kluivert.
62'
James Hill (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
61'
Vorbeigeschossen. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White.
60'
Ball abgeblockt. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McAtee.
57'
Daniel Muñoz (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
56'
Rayan (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Neco Williams (Nottingham Forest).
56'
Vorbeigeschossen. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Liam Delap.
55'
Foul von Rayan (AFC Bournemouth).
55'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ball abgeblockt. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McAtee.
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53'
Foul von Justin Kluivert (AFC Bournemouth).
53'
Xaver Schlager (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball abgeblockt. Ryan Christie (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tyler Adams.
48'
Foul von Evanilson (AFC Bournemouth).
48'
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Justin Kluivert (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
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47'
Ball abgeblockt. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White.
45'
Wechsel Nottingham Forest. Xaver Schlager kommt für Ryan Yates.
45'
Wechsel Nottingham Forest. Igor Jesus kommt für Dan Ndoye.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest ist 2:0.
48'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest ist 2:0. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Marcus Tavernier nach einem Konter.
46'
Foul von Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
46'
Justin Kluivert (AFC Bournemouth) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Vorbeigeschossen. Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Evanilson.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Liam Delap (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
45'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nikola Milenkovic.
42'
Foul von Justin Kluivert (AFC Bournemouth).
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42'
Murillo (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von António Silva mit dem Kopf.
38'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Dan Ndoye (Nottingham Forest).
36'
Foul von Evanilson (AFC Bournemouth).
36'
Murillo (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ryan Yates.
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33'
Vorbeigeschossen. Justin Kluivert (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Ryan Christie nach einem Konter.
31'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Tyler Adams.
30'
Foul von Evanilson (AFC Bournemouth).
30'
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
26'
Tyler Adams (AFC Bournemouth) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Dan Ndoye (Nottingham Forest).
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25'
Abseits AFC Bournemouth. James Hill spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Evanilson im Abseits.
24'
Rayan (AFC Bournemouth) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Murillo (Nottingham Forest).
22'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Marcus Tavernier (AFC Bournemouth).
20'
Ryan Christie (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Dan Ndoye (Nottingham Forest).
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19'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest ist 1:0. Evanilson (AFC Bournemouth) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links. Vorbereitet von James Hill mit dem Kopf.
18'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Neco Williams.
17'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Matz Sels.
17'
Ball pariert. Rayan (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Justin Kluivert mit einem Steilpass.
17'
Adam Smith (AFC Bournemouth) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Neco Williams (Nottingham Forest).
16'
Vorbeigeschossen. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White - nach einem direkten Freistoss.
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15'
Foul von António Silva (AFC Bournemouth).
15'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Vorbeigeschossen. Tyler Adams (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
13'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Neco Williams.
13'
Ecke AFC Bournemouth. Die Ecke wurde verursacht von Matz Sels.
13'
Ball pariert. Marcus Tavernier (AFC Bournemouth) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adam Smith.
10'
Ball abgeblockt. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan.
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9'
Vorbeigeschossen. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei.
6'
Ball abgeblockt. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Muñoz mit dem Kopf.
3'
Ball pariert. Evanilson (AFC Bournemouth) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Justin Kluivert.
2'
Vorbeigeschossen. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei.
2'
Vorbeigeschossen. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Muñoz mit einer Flanke.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen AFC Bournemouth und Nottingham Forest.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.