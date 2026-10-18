Brighton & Hove Albion

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Crystal Palace ist 5:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Crystal Palace ist 5:0.
94'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Ferdi Kadioglu.
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93'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
92'
Abseits Crystal Palace. Anan Khalaili spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jean-Philippe Mateta im Abseits.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Michael Svoboda kommt für Lewis Dunk.
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90'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Anan Khalaili.
88'
Foul von Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion).
88'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
84'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Crystal Palace ist 5:0. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben links nach einer Ecke.
84'
Ball pariert. Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einer Flanke.
83'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
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82'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
82'
Eddie Nketiah (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Malick Yalcouyé kommt für Yasin Ayari.
81'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Jaouen Hadjam kommt für Olivier Boscagli.
81'
Wechsel Crystal Palace. Will Hughes kommt für Daichi Kamada.
79'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Chema Andrés.
78'
Foul von Diego Gómez (Brighton and Hove Albion).
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78'
Jaydee Canvot (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Abseits Crystal Palace. Dwight McNeil spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eddie Nketiah im Abseits.
74'
Ball pariert. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
74'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) trifft den linken Pfosten per Kopf aus kürzester Distanz. Vorbereitet von Adam Wharton mit einer Flanke nach einer Ecke.
73'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Boscagli.
71'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Georginio Rutter kommt für Charalampos Kostoulas.
71'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Jack Hinshelwood kommt für Pascal Gross.
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70'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Jefferson Lerma.
69'
Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Eddie Nketiah (Crystal Palace).
69'
Vorbeigeschossen. Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
68'
Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Jaydee Canvot (Crystal Palace).
65'
Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Jaydee Canvot (Crystal Palace).
64'
Chema Andrés (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
64'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Dwight McNeil.
61'
Ball abgeblockt. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Olivier Boscagli.
61'
Wechsel Crystal Palace. Eddie Nketiah kommt für Yéremy Pino.
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61'
Wechsel Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta kommt für Jørgen Strand Larsen.
60'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
58'
Handspiel von Dwight McNeil (Crystal Palace).
57'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
57'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
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56'
Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Chris Richards (Crystal Palace).
54'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Boscagli.
53'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
53'
Anan Khalaili (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Wechsel Crystal Palace. Jefferson Lerma kommt für Honest Ahanor.
51'
Daichi Kamada (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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51'
Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Daichi Kamada (Crystal Palace).
49'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Crystal Palace ist 4:0. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
49'
Ball abgeblockt. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Luka Vuskovic mit einem langen Ball nach einem Konter.
46'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Anan Khalaili (Crystal Palace).
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45'
Wechsel Crystal Palace. Dwight McNeil kommt für Quinten Timber.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Crystal Palace ist 3:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Anan Khalaili (Crystal Palace) versucht es per Kopf von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Chris Richards.
39'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Walter Benítez.
38'
Ball pariert. Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pascal Gross.
34'
Vorbeigeschossen. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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33'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
33'
Ball abgeblockt. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
32'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
32'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Foul von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
29'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
26'
Honest Ahanor (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Honest Ahanor.
24'
Abseits Brighton and Hove Albion. Yasin Ayari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxim De Cuyper im Abseits.
23'
Ball pariert. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lewis Dunk.
23'
Foul von Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion).
23'
Jaydee Canvot (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Ball pariert. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
20'
Ball abgeblockt. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
19'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Abseits Brighton and Hove Albion. Pascal Gross spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ferdi Kadioglu im Abseits.
16'
Ball abgeblockt. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Olivier Boscagli.
15'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
13'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
12'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Dunk.
12'
Ball pariert. Anan Khalaili (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jaydee Canvot.
10'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Crystal Palace ist 3:0. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas.
7'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Crystal Palace ist 2:0. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Olivier Boscagli nach einem Konter.
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7'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
6'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
4'
1 : 0
Pech für Crystal Palace - Eigentor von Jaydee Canvot! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und Crystal Palace ist 1:0. Unglücklicherweise köpft er den Ball ins eigene Tor flach ins Netz.
3'
Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Anan Khalaili (Crystal Palace).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brighton and Hove Albion und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.