Brighton & Hove Albion

Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Arsenal ist 3:0.
97'
Declan Rice (FC Arsenal) sieht eine Gelbe Karte.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Arsenal ist 3:0.
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97'
Foul von Declan Rice (FC Arsenal).
97'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Vorbeigeschossen. Martín Zubimendi (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Gabriel Magalhães mit einer Flanke.
93'
Vorbeigeschossen. Declan Rice (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Riccardo Calafiori.
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93'
Ball abgeblockt. Martín Zubimendi (FC Arsenal) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Max Dowman mit einer Flanke.
92'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Malick Yalcouyé.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Luka Vuskovic.
91'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Max Dowman (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
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90'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel.
90'
Ball pariert. Matt O'Riley (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Malick Yalcouyé.
88'
Foul von Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
88'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Ezri Konsa (FC Arsenal).
87'
Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Eberechi Eze (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Foul von Costinha (Brighton and Hove Albion).
86'
Das Spiel läuft wieder.
86'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Michael Svoboda kommt für Pascal Struijk aufgrund einer Verletzung.
86'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Matt O'Riley kommt für Diego Gómez.
85'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Malick Yalcouyé kommt für Chema Andrés.
85'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pascal Struijk (Brighton and Hove Albion).
81'
Wechsel FC Arsenal. Max Dowman kommt für Bukayo Saka.
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80'
Vorbeigeschossen. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Maxim De Cuyper nach einer Ecke.
80'
Vorbeigeschossen. Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
79'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Magalhães.
79'
Ball abgeblockt. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
78'
Foul von Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
78'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Ball pariert. Kai Havertz (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Viktor Gyökeres mit einem Steilpass.
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76'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Georginio Rutter kommt für Charalampos Kostoulas.
76'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Costinha kommt für Ferdi Kadioglu.
76'
Vorbeigeschossen. Chema Andrés (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yasin Ayari nach einem Konter.
76'
Vorbeigeschossen. Kai Havertz (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bukayo Saka mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Pascal Struijk.
75'
Ball abgeblockt. Bukayo Saka (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ezri Konsa mit einem langen Ball.
73'
Handspiel von Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
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73'
Wechsel FC Arsenal. Eberechi Eze kommt für Christos Tzolis.
73'
Wechsel FC Arsenal. Viktor Gyökeres kommt für Martin Ødegaard.
72'
Vorbeigeschossen. Riccardo Calafiori (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Declan Rice mit einer Flanke nach einer Ecke.
71'
Pascal Struijk (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte.
71'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Ferdi Kadioglu.
70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pascal Struijk (Brighton and Hove Albion).
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68'
Vorbeigeschossen. Pascal Struijk (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einer Flanke nach einer Ecke.
67'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Magalhães.
65'
Foul von Martin Ødegaard (FC Arsenal).
65'
Pascal Struijk (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Gabriel Magalhães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Diego Gómez (Brighton and Hove Albion).
63'
Foul von Mikel Merino (FC Arsenal).
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63'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Wechsel FC Arsenal. Mikel Merino kommt für Bruno Guimarães.
60'
Wechsel FC Arsenal. Martín Zubimendi kommt für Jurriën Timber.
60'
Bruno Guimarães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
57'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Arsenal ist 3:0. Chema Andrés (Brighton and Hove Albion) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke nach einer Ecke.
56'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Kai Havertz.
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54'
Ball abgeblockt. Ezri Konsa (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bukayo Saka mit einer Flanke.
54'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Boscagli.
51'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross nach einem Konter.
50'
Kai Havertz (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
48'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Olivier Boscagli.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Arsenal ist 2:0.
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46'
Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Arsenal ist 2:0. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Diego Gómez nach einem Konter.
45'
Ball pariert. Bukayo Saka (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
45'
Ball abgeblockt. Martin Ødegaard (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Riccardo Calafiori.
45'
Ball abgeblockt. Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Magalhães.
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41'
Abseits FC Arsenal. Kai Havertz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bukayo Saka im Abseits.
40'
Bukayo Saka (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion).
40'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ferdi Kadioglu.
35'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Diego Gómez.
33'
Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte.
32'
Bruno Guimarães (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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32'
Foul von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
31'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Arsenal ist 1:0. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas.
27'
Foul von Martin Ødegaard (FC Arsenal).
27'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Jurriën Timber (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
22'
Foul von Jurriën Timber (FC Arsenal).
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22'
Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball abgeblockt. Riccardo Calafiori (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bukayo Saka mit einer Flanke.
19'
Jurriën Timber (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
16'
Foul von Kai Havertz (FC Arsenal).
16'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Gabriel Magalhães (FC Arsenal).
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13'
Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Bruno Guimarães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
11'
Bruno Guimarães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Diego Gómez (Brighton and Hove Albion).
8'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
8'
Kai Havertz (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Ball abgeblockt. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von David Raya.
7'
Ball pariert. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
6'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
6'
Ezri Konsa (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Abseits FC Arsenal. Jurriën Timber spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kai Havertz im Abseits.
3'
Vorbeigeschossen. Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brighton and Hove Albion und FC Arsenal.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.