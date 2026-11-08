Brighton & Hove Albion

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Brentford ist 2:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Brentford ist 2:0.
94'
Ball abgeblockt. Mathias Jensen (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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93'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
93'
Callum Wilson (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Malick Yalcouyé kommt für Diego Gómez.
91'
Abseits Brighton and Hove Albion. Diego Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jack Hinshelwood im Abseits.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Michael Kayode (FC Brentford).
85'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Georginio Rutter.
84'
Vorbeigeschossen. Kevin Schade (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Callum Wilson mit einer Flanke nach einem Konter.
82'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Yankuba Minteh kommt für Maxim De Cuyper.
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82'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Georginio Rutter kommt für Charalampos Kostoulas.
78'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Jack Hinshelwood kommt für Yasin Ayari.
77'
Ball pariert. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pascal Gross.
75'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
75'
Vorbeigeschossen. Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
74'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Ajer.
74'
Ball abgeblockt. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Olivier Boscagli.
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72'
Abseits FC Brentford. Vitaly Janelt spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin Schade im Abseits.
71'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
71'
El Hadji Malick Diouf (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Mathias Jensen.
70'
Wechsel FC Brentford. Callum Wilson kommt für Sepp van den Berg.
69'
Kevin Schade (FC Brentford) sieht eine Gelbe Karte.
68'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Kevin Schade (FC Brentford).
66'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Luka Vuskovic.
65'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Costinha.
63'
Das Spiel läuft wieder.
62'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
61'
Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Foul von Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion).
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61'
Kevin Schade (FC Brentford) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ball abgeblockt. Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas.
59'
Wechsel FC Brentford. Mathias Jensen kommt für Mamadou Sangaré.
59'
Wechsel FC Brentford. El Hadji Malick Diouf kommt für Keane Lewis-Potter.
57'
Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Kevin Schade (FC Brentford).
56'
Foul von Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion).
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56'
Vitaly Janelt (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Schade.
55'
Ball abgeblockt. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einer Flanke.
54'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Nathan Collins.
53'
Vorbeigeschossen. Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke.
51'
Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion).
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51'
Mamadou Sangaré (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball pariert. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Olivier Boscagli mit einer Flanke.
48'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Nathan Collins (FC Brentford).
48'
Vorbeigeschossen. Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke.
45'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Mats Wieffer kommt für Chema Andrés.
45'
Wechsel FC Brentford. Nathan Collins kommt für Aaron Hickey.
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45'
Wechsel FC Brentford. Yehor Yarmoliuk kommt für Dango Ouattara.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Brentford ist 2:0.
49'
Foul von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
49'
Michael Kayode (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Caoimhín Kelleher.
45'
Ball pariert. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Olivier Boscagli.
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43'
Vorbeigeschossen. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einer Flanke.
43'
Costinha (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Kevin Schade (FC Brentford).
42'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Brentford ist 2:0. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben rechts.
40'
Elfmeter für Brighton and Hove Albion. Luka Vuskovic wurde im Strafraum gefoult.
40'
Keane Lewis-Potter verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
40'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Keane Lewis-Potter.
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37'
Ball abgeblockt. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas mit dem Kopf.
36'
Ball abgeblockt. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Chema Andrés.
35'
Foul von Diego Gómez (Brighton and Hove Albion).
35'
Aaron Hickey (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Chema Andrés.
31'
Foul von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
31'
Vitaly Janelt (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Vorbeigeschossen. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Olivier Boscagli mit einer Flanke.
27'
Abseits FC Brentford. Keane Lewis-Potter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kristoffer Ajer im Abseits.
27'
Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Foul von Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion).
27'
Dango Ouattara (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Igor Thiago (FC Brentford) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
23'
VAR Entscheidung: Karte geändert Igor Thiago (FC Brentford).
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22'
Chema Andrés (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte.
21'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
21'
Igor Thiago (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Ball pariert. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pascal Gross.
16'
Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Aaron Hickey (FC Brentford).
15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brighton and Hove Albion und FC Brentford ist 1:0. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links.
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14'
Vorbeigeschossen. Kristoffer Ajer (FC Brentford) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Keane Lewis-Potter mit einer Flanke nach einer Ecke.
13'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Chema Andrés.
13'
Ball abgeblockt. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Thiago.
12'
Vorbeigeschossen. Igor Thiago (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sepp van den Berg mit einem Steilpass.
8'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
8'
Vitaly Janelt (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Aaron Hickey.
Werbung
5'
Kristoffer Ajer (FC Brentford) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
5'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Kristoffer Ajer (FC Brentford).
4'
Vorbeigeschossen. Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pascal Gross.
3'
Abseits FC Brentford. Dango Ouattara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kevin Schade im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brighton and Hove Albion und FC Brentford.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.