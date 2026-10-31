Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Coventry City und Sunderland ist 3:1.
100'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Coventry City und Sunderland ist 3:1.
99'
Gelb-Rote Karte für Omar Alderete (Sunderland) für überhartes Einsteigen.
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99'
Foul von Omar Alderete (Sunderland).
99'
Jack Rudoni (Coventry City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
97'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Carl Rushworth.
97'
Vorbeigeschossen. Wilson Isidor (Sunderland) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Luke O'Nien mit einer Flanke.
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95'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Robin Roefs.
95'
Ball abgeblockt. Jack Rudoni (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
94'
Omar Alderete (Sunderland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Foul von Omar Alderete (Sunderland).
94'
Sidiki Cherif (Coventry City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Abseits Coventry City. Ethan Pinnock spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brandon Thomas-Asante im Abseits.
92'
Foul von Wilson Isidor (Sunderland).
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92'
Caleb Yirenkyi (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 9 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Vorbeigeschossen. Caleb Yirenkyi (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Brandon Thomas-Asante.
88'
Das Spiel läuft wieder.
86'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Carl Rushworth (Coventry City).
85'
Vorbeigeschossen. Chemsdine Talbi (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
85'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Milan van Ewijk.
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85'
Wilson Isidor (Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
83'
Wechsel Coventry City. Matt Grimes kommt für Victor Torp.
82'
Ball abgeblockt. Sidiki Cherif (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Rudoni mit einem langen Ball.
80'
Ball abgeblockt. Luke O'Nien (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Meunier.
78'
Brian Brobbey (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Stephen Mfuni (Coventry City).
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78'
Ball abgeblockt. Jack Rudoni (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Stephen Mfuni.
77'
Ball abgeblockt. Luke O'Nien (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
76'
Chemsdine Talbi (Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Jay Dasilva (Coventry City).
75'
Wechsel Sunderland. Malick Fofana kommt für Noah Sadiki.
75'
Wechsel Sunderland. Thomas Meunier kommt für Trai Hume.
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74'
Handspiel von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
73'
Foul von Omar Alderete (Sunderland).
73'
Sidiki Cherif (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel Coventry City. Brandon Thomas-Asante kommt für Yann Gboho.
72'
Wechsel Coventry City. Sidiki Cherif kommt für Taiwo Awoniyi.
71'
Vorbeigeschossen. Brian Brobbey (Sunderland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Granit Xhaka.
67'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Coventry City und Sunderland ist 3:1. Enzo Le Fée (Sunderland) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss oben links.
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63'
VAR Entscheidung: Elfmeter Sunderland.
62'
Ball abgeblockt. Luke O'Nien (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robin Roefs mit einem langen Ball.
62'
Ethan Pinnock verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
61'
Ball abgeblockt. Reinildo Mandava (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luke O'Nien.
60'
Brian Brobbey (Sunderland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
59'
Vorbeigeschossen. Chemsdine Talbi (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Wilson Isidor nach einem Konter.
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59'
Ball abgeblockt. Yann Gboho (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milan van Ewijk.
57'
Wechsel Sunderland. Chemsdine Talbi kommt für Chris Rigg.
57'
Wechsel Sunderland. Wilson Isidor kommt für Nilson Angulo.
57'
Vorbeigeschossen. Omar Alderete (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Chris Rigg mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
56'
Granit Xhaka (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Jack Rudoni (Coventry City).
55'
Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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55'
Noah Sadiki (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City).
54'
Chris Rigg (Sunderland) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Jack Rudoni (Coventry City).
52'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Coventry City und Sunderland ist 3:0. Jack Rudoni (Coventry City) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Victor Torp.
48'
Ball abgeblockt. Enzo Le Fée (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Ball abgeblockt. Nilson Angulo (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Granit Xhaka.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Coventry City und Sunderland ist 2:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits Sunderland. Robin Roefs spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nilson Angulo im Abseits.
45'
Enzo Le Fée (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City).
45'
Vorbeigeschossen. Jack Rudoni (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Victor Torp mit dem Kopf.
44'
Noah Sadiki (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
42'
Foul von Omar Alderete (Sunderland).
42'
Taiwo Awoniyi (Coventry City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Coventry City und Sunderland ist 2:0. Taiwo Awoniyi (Coventry City) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
31'
Ball pariert. Yann Gboho (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milan van Ewijk.
30'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Noah Sadiki.
29'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Robin Roefs.
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29'
Vorbeigeschossen. Victor Torp (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
28'
Foul von Brian Brobbey (Sunderland).
28'
Victor Torp (Coventry City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Trai Hume (Sunderland).
26'
Yann Gboho (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball abgeblockt. Chris Rigg (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Trai Hume (Sunderland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Yann Gboho (Coventry City).
22'
Nilson Angulo (Sunderland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City).
21'
Vorbeigeschossen. Brian Brobbey (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Granit Xhaka mit einem Steilpass.
19'
Chris Rigg (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Jay Dasilva (Coventry City).
17'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Coventry City und Sunderland ist 1:0. Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links.
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16'
Vorbeigeschossen. Trai Hume (Sunderland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
16'
Ball abgeblockt. Chris Rigg (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Ecke Sunderland. Die Ecke wurde verursacht von Milan van Ewijk.
14'
Ball pariert. Chris Rigg (Sunderland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Brian Brobbey.
12'
Abseits Coventry City. Yann Gboho spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Taiwo Awoniyi im Abseits.
11'
Vorbeigeschossen. Stephen Mfuni (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jack Rudoni mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
10'
Yann Gboho (Coventry City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Foul von Noah Sadiki (Sunderland).
7'
Victor Torp (Coventry City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
Chris Rigg (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Victor Torp (Coventry City).
5'
Robin Roefs (Sunderland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
5'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Nilson Angulo.
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1'
Jack Rudoni (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Trai Hume (Sunderland).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Coventry City und Sunderland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.