Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Adam Wharton.
82'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Bobby Thomas.
82'
Ball abgeblockt. Evann Guessand (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tyrick Mitchell mit einer Flanke.
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81'
Ball pariert. Frank Onyeka (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
81'
Ball abgeblockt. Brandon Thomas-Asante (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tatsuhiro Sakamoto.
79'
Wechsel Crystal Palace. Evann Guessand kommt für Yéremy Pino.
79'
Wechsel Crystal Palace. Eddie Nketiah kommt für Jørgen Strand Larsen.
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75'
Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
73'
Wechsel Crystal Palace. Jaydee Canvot kommt für Anan Khalaili.
73'
Wechsel Crystal Palace. Jefferson Lerma kommt für Quinten Timber.
73'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Gustavo Hamer (Coventry City).
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71'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
71'
Jack Rudoni (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel Coventry City. Frank Onyeka kommt für Matt Grimes.
71'
Wechsel Coventry City. Gustavo Hamer kommt für Victor Torp.
70'
Wechsel Coventry City. Brandon Thomas-Asante kommt für Yann Gboho.
70'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City).
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68'
Abseits Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anan Khalaili im Abseits.
68'
Ball pariert. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anan Khalaili mit einer Flanke.
65'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Stephen Mfuni.
64'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City).
63'
Vorbeigeschossen. Chris Richards (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dwight McNeil mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Matt Grimes.
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62'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Chris Richards.
61'
Matt Grimes (Coventry City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Matt Grimes (Coventry City).
59'
Ball abgeblockt. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anan Khalaili mit einer Flanke.
58'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Matt Grimes (Coventry City).
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57'
Foul von Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
57'
Bobby Thomas (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Vorbeigeschossen. Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Yann Gboho mit einer Flanke.
55'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Yann Gboho (Coventry City).
54'
Ball abgeblockt. Ethan Pinnock (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Rudoni mit einer Flanke.
54'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
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54'
Ball pariert. Jack Rudoni (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
53'
Ball abgeblockt. Yann Gboho (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stephen Mfuni.
48'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Victor Torp.
48'
Ball abgeblockt. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dwight McNeil.
47'
Foul von Chris Richards (Crystal Palace).
47'
Carl Rushworth (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Bobby Thomas.
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45'
Wechsel Coventry City. Sidiki Cherif kommt für Taiwo Awoniyi aufgrund einer Verletzung.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Coventry City und Crystal Palace ist 2:2.
49'
Vorbeigeschossen. Anan Khalaili (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei.
46'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Coventry City und Crystal Palace ist 2:2. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Yéremy Pino.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Carl Rushworth.
42'
Ball pariert. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dwight McNeil.
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42'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Victor Torp (Coventry City).
41'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
41'
Jack Rudoni (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Stephen Mfuni (Coventry City).
39'
Dwight McNeil (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Abseits Coventry City. Carl Rushworth spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bobby Thomas im Abseits.
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36'
Adam Wharton (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
36'
Matt Grimes (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Dwight McNeil (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tyrick Mitchell.
34'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Jack Rudoni (Coventry City).
34'
Ball pariert. Victor Torp (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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32'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
32'
Bobby Thomas (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Coventry City und Crystal Palace ist 2:1. Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Jack Rudoni nach einem Konter.
23'
Foul von Taiwo Awoniyi (Coventry City).
23'
Axel Disasi (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Victor Torp (Coventry City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Anan Khalaili (Crystal Palace).
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21'
Yann Gboho (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Dwight McNeil (Crystal Palace).
16'
Yann Gboho (Coventry City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
15'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
15'
Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Bobby Thomas (Coventry City).
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14'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Coventry City und Crystal Palace ist 1:1. Yéremy Pino (Crystal Palace) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jørgen Strand Larsen.
12'
Vorbeigeschossen. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daichi Kamada mit einer Flanke.
9'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Axel Disasi.
9'
Ball abgeblockt. Taiwo Awoniyi (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Victor Torp mit einem langen Ball.
9'
Ball pariert. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Ethan Pinnock (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Coventry City und Crystal Palace ist 1:0. Taiwo Awoniyi (Coventry City) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Jack Rudoni.
1'
Abseits Coventry City. Carl Rushworth spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Taiwo Awoniyi im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Coventry City und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.