Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Liverpool ist 1:3.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Liverpool ist 1:3.
95'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Liverpool ist 1:3. Eddie Nketiah (Crystal Palace) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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93'
Elfmeter für Crystal Palace. Darío Osorio wurde im Strafraum gefoult.
93'
Milos Kerkez verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
93'
Vorbeigeschossen. Darío Osorio (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
91'
Wechsel FC Liverpool. Joe Gomez kommt für Ronald Araujo.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel FC Liverpool. Lewis Koumas kommt für Alexander Isak.
89'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Liverpool ist 0:3. Alexander Isak (FC Liverpool) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Florian Wirtz nach einem Konter.
89'
Ball abgeblockt. Dwight McNeil (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anan Khalaili.
88'
Ball pariert. Rio Ngumoha (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jérémy Jacquet.
88'
Vorbeigeschossen. Virgil van Dijk (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
87'
Wechsel Crystal Palace. Dwight McNeil kommt für Yéremy Pino.
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87'
Wechsel Crystal Palace. Anan Khalaili kommt für Óscar Mingueza.
87'
Ball pariert. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Víctor Muñoz.
86'
Vorbeigeschossen. Chris Richards (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Darío Osorio mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Ronald Araujo.
85'
Ball pariert. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Víctor Muñoz.
83'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte.
82'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte.
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82'
Víctor Muñoz (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte.
82'
Víctor Muñoz (FC Liverpool) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
81'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Jérémy Jacquet.
80'
Darío Osorio (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Virgil van Dijk (FC Liverpool).
77'
Vorbeigeschossen. Eddie Nketiah (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Adam Wharton mit einem Steilpass.
77'
Ball pariert. Jefferson Lerma (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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77'
Ball pariert. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Darío Osorio.
76'
Wechsel FC Liverpool. Rio Ngumoha kommt für Cody Gakpo.
74'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
74'
Alexander Isak (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball abgeblockt. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jefferson Lerma.
73'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Trey Nyoni (FC Liverpool).
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72'
Wechsel Crystal Palace. Eddie Nketiah kommt für Jørgen Strand Larsen.
71'
Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
71'
Ronald Araujo (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Wechsel FC Liverpool. Trey Nyoni kommt für Dominik Szoboszlai.
69'
Wechsel FC Liverpool. Víctor Muñoz kommt für Bradley Barcola.
68'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
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68'
Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Darío Osorio (Crystal Palace).
63'
Foul von Cody Gakpo (FC Liverpool).
63'
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Axel Disasi.
60'
Wechsel Crystal Palace. Darío Osorio kommt für Quinten Timber.
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59'
Bradley Barcola (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Bradley Barcola (FC Liverpool).
59'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Vorbeigeschossen. Ronald Araujo (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
58'
Ball abgeblockt. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cody Gakpo.
58'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
57'
Das Spiel läuft wieder.
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56'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jérémy Jacquet (FC Liverpool).
54'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Liverpool ist 0:2. Florian Wirtz (FC Liverpool) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Bradley Barcola mit einer Flanke.
53'
Foul von Jérémy Jacquet (FC Liverpool).
53'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Óscar Mingueza (Crystal Palace).
50'
Foul von Florian Wirtz (FC Liverpool).
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50'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Abseits Crystal Palace. Óscar Mingueza spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Adam Wharton im Abseits.
48'
Foul von Ronald Araujo (FC Liverpool).
48'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Bradley Barcola (FC Liverpool).
47'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Quinten Timber (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daichi Kamada.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Liverpool ist 0:1.
49'
Foul von Florian Wirtz (FC Liverpool).
49'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ball pariert. Ronald Araujo (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jérémy Jacquet.
48'
Vorbeigeschossen. Jérémy Jacquet (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
47'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Axel Disasi.
47'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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47'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dominik Szoboszlai (FC Liverpool).
44'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Virgil van Dijk.
44'
Ball abgeblockt. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Alisson Becker.
43'
Ball pariert. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Yéremy Pino mit einer Flanke.
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42'
Ball pariert. Quinten Timber (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yéremy Pino.
41'
Ball abgeblockt. Quinten Timber (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tyrick Mitchell.
40'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und FC Liverpool ist 0:1. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
39'
Cody Gakpo (FC Liverpool) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
38'
Ball pariert. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tyrick Mitchell mit einer Flanke.
37'
Vorbeigeschossen. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke.
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33'
Abseits Crystal Palace. Daichi Kamada spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jørgen Strand Larsen im Abseits.
33'
Vorbeigeschossen. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Yéremy Pino.
33'
Vorbeigeschossen. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Óscar Mingueza.
32'
Ball abgeblockt. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daichi Kamada.
32'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémy Jacquet.
30'
Abseits Crystal Palace. Tyrick Mitchell spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daichi Kamada im Abseits.
29'
Foul von Virgil van Dijk (FC Liverpool).
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29'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Jérémy Jacquet (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
28'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Axel Disasi.
24'
Ronald Araujo (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Foul von Ronald Araujo (FC Liverpool).
24'
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Cody Gakpo (FC Liverpool).
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24'
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Ronald Araujo (FC Liverpool).
23'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
21'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
20'
Foul von Alexis Mac Allister (FC Liverpool).
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20'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Vorbeigeschossen. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Virgil van Dijk mit einem langen Ball.
18'
Ball pariert. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Óscar Mingueza mit einer Flanke.
18'
Yéremy Pino (Crystal Palace) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Tyrick Mitchell.
16'
Foul von Alexander Isak (FC Liverpool).
16'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
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14'
Vorbeigeschossen. Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
11'
Vorbeigeschossen. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
10'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Óscar Mingueza (Crystal Palace).
8'
Alexander Isak (FC Liverpool) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Axel Disasi (Crystal Palace).
7'
Foul von Ronald Araujo (FC Liverpool).
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7'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Ball abgeblockt. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bradley Barcola.
2'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
1'
Foul von Óscar Mingueza (Crystal Palace).
1'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ball pariert. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Crystal Palace und FC Liverpool.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.