Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest ist 3:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest ist 3:1.
95'
Vorbeigeschossen. Daniel Muñoz (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von James McAtee mit einer Flanke nach einer Ecke.
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94'
Murillo (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
93'
Foul von Murillo (Nottingham Forest).
93'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Vorbeigeschossen. Chris Richards (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Adam Wharton mit einer Flanke nach einer Ecke.
91'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Murillo.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Crystal Palace. Dwight McNeil kommt für Daichi Kamada.
90'
Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Eddie Nketiah (Crystal Palace).
89'
Handspiel von Chris Wood (Nottingham Forest).
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87'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Honest Ahanor.
83'
Wechsel Nottingham Forest. Arnaud Kalimuendo kommt für Ola Aina.
83'
Wechsel Crystal Palace. Eddie Nketiah kommt für Jørgen Strand Larsen.
83'
Wechsel Crystal Palace. Ismaïla Sarr kommt für Yéremy Pino.
80'
Ball pariert. Chris Wood (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit einer Flanke.
76'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Anan Khalaili.
74'
Vorbeigeschossen. Anan Khalaili (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adam Wharton mit einer Flanke nach einer Ecke.
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74'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Murillo.
74'
Ball abgeblockt. Anan Khalaili (Crystal Palace) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yéremy Pino mit einem langen Ball.
73'
Ola Aina (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Foul von Ola Aina (Nottingham Forest).
73'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel Crystal Palace. Honest Ahanor kommt für Jefferson Lerma.
72'
Wechsel Nottingham Forest. Chris Wood kommt für Liam Delap.
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72'
Wechsel Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi kommt für Dan Ndoye.
70'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Liam Delap.
68'
Neco Williams (Nottingham Forest) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Ibrahim Sangaré nach einem Konter.
66'
Wechsel Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré kommt für Xaver Schlager.
65'
Vorbeigeschossen. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Matz Sels mit einem langen Ball nach einem Konter.
62'
Abseits Crystal Palace. Adam Wharton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Yéremy Pino im Abseits.
59'
Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
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59'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest ist 3:1. Yéremy Pino (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
59'
Ball pariert. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
57'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Anan Khalaili.
56'
Abseits Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Muñoz im Abseits.
56'
Ball pariert. Jefferson Lerma (Crystal Palace) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yéremy Pino mit einer Flanke.
55'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Matz Sels.
54'
Foul von Ousmane Diomande (Nottingham Forest).
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54'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Chris Richards (Crystal Palace).
50'
Vorbeigeschossen. Ola Aina (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dan Ndoye.
50'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Daichi Kamada (Crystal Palace).
49'
Ball pariert. Murillo (Nottingham Forest) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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49'
Ball abgeblockt. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White.
48'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Anan Khalaili.
46'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
46'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest ist 2:1.
51'
Vorbeigeschossen. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
51'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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51'
Vorbeigeschossen. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
49'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest ist 2:1. Jefferson Lerma (Crystal Palace) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Adam Wharton mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Matz Sels.
48'
Ball pariert. Tyrick Mitchell (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yéremy Pino mit dem Kopf.
46'
Xaver Schlager (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Anan Khalaili (Crystal Palace).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
44'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Xaver Schlager (Nottingham Forest).
43'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest ist 1:1. Daichi Kamada (Crystal Palace) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Quinten Timber.
40'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daniel Muñoz mit einer Flanke.
37'
Das Spiel läuft wieder.
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36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Walter Benítez (Crystal Palace).
35'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
35'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball pariert. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
35'
Ball abgeblockt. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Muñoz.
32'
Vorbeigeschossen. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Xaver Schlager nach einem Konter.
29'
Ola Aina (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Foul von Quinten Timber (Crystal Palace).
27'
Vorbeigeschossen. Daniel Muñoz (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Neco Williams.
26'
Dan Ndoye (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
23'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
23'
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
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22'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Jørgen Strand Larsen.
21'
Ball abgeblockt. Ousmane Diomande (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
21'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Walter Benítez.
21'
Ball pariert. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit einer Flanke.
20'
Vorbeigeschossen. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber nach einer Standardsituation.
19'
Ola Aina (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Foul von Quinten Timber (Crystal Palace).
18'
Ball abgeblockt. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McAtee mit einer Flanke.
18'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
18'
Ball abgeblockt. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Ball abgeblockt. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
11'
Vorbeigeschossen. Quinten Timber (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Daichi Kamada nach einem Konter.
9'
Vorbeigeschossen. Jefferson Lerma (Crystal Palace) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Chris Richards.
8'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Diomande.
8'
Ball abgeblockt. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ball pariert. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Anan Khalaili mit einer Flanke.
7'
Ball abgeblockt. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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6'
Ola Aina (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Quinten Timber (Crystal Palace).
3'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest ist 0:1. Dan Ndoye (Nottingham Forest) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, unten rechts.
2'
Dan Ndoye (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
1'
Abseits Crystal Palace. Adam Wharton spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daichi Kamada im Abseits.
1'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
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1'
Daniel Muñoz (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.