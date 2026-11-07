Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Arsenal und Hull City ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Arsenal und Hull City ist 1:0.
94'
Foul von Eberechi Eze (FC Arsenal).
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94'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
92'
Foul von Mikel Merino (FC Arsenal).
92'
Christos Mouzakitis (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Mikel Merino (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Brooke Norton-Cuffy (Hull City).
89'
Wechsel FC Arsenal. Martín Zubimendi kommt für Bruno Guimarães.
88'
Ball pariert. Mikel Merino (FC Arsenal) versucht es per Kopf von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martin Ødegaard mit einer Flanke.
87'
Nobel Mendy (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Martin Ødegaard (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Foul von Nobel Mendy (Hull City).
81'
Ball pariert. Viktor Gyökeres (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martin Ødegaard mit einem langen Ball.
81'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Herrington.
81'
Ball abgeblockt. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Ball abgeblockt. Eberechi Eze (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
79'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von John Egan.
78'
Ball pariert. Mikel Merino (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Martin Ødegaard.
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76'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Ryan Giles.
75'
Wechsel Hull City. Christos Mouzakitis kommt für Tim Iroegbunam.
75'
Wechsel Hull City. Ryan Giles kommt für Elliot Stroud.
75'
Elliot Stroud (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Elliot Stroud (Hull City).
72'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Arsenal und Hull City ist 1:0. Martin Ødegaard (FC Arsenal) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts.
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72'
Ball pariert. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jurriën Timber.
72'
Noni Madueke (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Elliot Stroud (Hull City).
71'
Vorbeigeschossen. Eberechi Eze (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Piero Hincapié.
70'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Nobel Mendy.
69'
Wechsel Hull City. Lucas Herrington kommt für Semi Ajayi aufgrund einer Verletzung.
69'
Wechsel FC Arsenal. Piero Hincapié kommt für Riccardo Calafiori.
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69'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Wechsel FC Arsenal. Eberechi Eze kommt für Christos Tzolis.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Semi Ajayi (Hull City).
65'
Foul von Gabriel Magalhães (FC Arsenal).
65'
Brooke Norton-Cuffy (Hull City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel FC Arsenal. Viktor Gyökeres kommt für Kai Havertz.
63'
Wechsel FC Arsenal. Mikel Merino kommt für Declan Rice.
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62'
Foul von Jurriën Timber (FC Arsenal).
62'
Semi Ajayi (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Brooke Norton-Cuffy (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Christos Tzolis (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Brooke Norton-Cuffy (Hull City).
61'
Wechsel Hull City. Brooke Norton-Cuffy kommt für Lewie Coyle.
60'
Wechsel Hull City. Joe Gelhardt kommt für Mohamed-Ali Cho.
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59'
Ball pariert. Christos Tzolis (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Guimarães.
57'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Gourna-Douath.
57'
Ball pariert. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martin Ødegaard.
55'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Ezri Konsa.
55'
Ball abgeblockt. Mohamed-Ali Cho (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oliver McBurnie.
54'
Ball abgeblockt. Bruno Guimarães (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christos Tzolis.
53'
Christos Tzolis (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Lewie Coyle (Hull City).
51'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Nobel Mendy.
49'
Ball abgeblockt. Bruno Guimarães (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noni Madueke.
48'
Lucas Gourna-Douath (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Riccardo Calafiori (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Lucas Gourna-Douath (Hull City).
46'
Christos Tzolis (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Tim Iroegbunam (Hull City).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Arsenal und Hull City ist 0:0.
48'
Abseits FC Arsenal. Bruno Guimarães spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kai Havertz im Abseits.
48'
David Raya (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Lucas Gourna-Douath (Hull City).
47'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Magalhães.
46'
Ball pariert. Declan Rice (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noni Madueke mit einer Flanke.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
43'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter FC Arsenal.
43'
Das Spiel läuft wieder.
43'
Das Spiel ist unterbrochen (Hull City). Entscheidung durch Videobeweis wird abgewartet.
42'
Abseits FC Arsenal. Bruno Guimarães spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kai Havertz im Abseits.
38'
Vorbeigeschossen. Christos Tzolis (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jurriën Timber.
38'
Ball abgeblockt. Martin Ødegaard (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noni Madueke.
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36'
Ball pariert. Christos Tzolis (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jurriën Timber mit einer Flanke.
35'
Ball pariert. Declan Rice (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martin Ødegaard.
34'
Lewie Coyle (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Christos Tzolis (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Lewie Coyle (Hull City).
33'
Bruno Guimarães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Elliot Stroud (Hull City).
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31'
Vorbeigeschossen. Elliot Stroud (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
31'
Ball pariert. Semi Ajayi (Hull City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Mohamed-Ali Cho mit einer Flanke.
31'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Riccardo Calafiori.
28'
Vorbeigeschossen. Declan Rice (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
25'
Foul von Bruno Guimarães (FC Arsenal).
25'
Lucas Gourna-Douath (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Christos Tzolis (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Foul von Tim Iroegbunam (Hull City).
19'
Ball abgeblockt. Christos Tzolis (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Riccardo Calafiori.
19'
Ball abgeblockt. Tim Iroegbunam (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
18'
Ball pariert. Elliot Stroud (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Oliver McBurnie.
17'
Abseits FC Arsenal. Christos Tzolis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kai Havertz im Abseits.
15'
Abseits FC Arsenal. Jurriën Timber spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noni Madueke im Abseits.
15'
Ezri Konsa (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Foul von Mohamed-Ali Cho (Hull City).
9'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Semi Ajayi.
9'
Vorbeigeschossen. Semi Ajayi (Hull City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Regan Slater mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
8'
Foul von Riccardo Calafiori (FC Arsenal).
8'
Lewie Coyle (Hull City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Vorbeigeschossen. Ezri Konsa (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Noni Madueke mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
5'
Martin Ødegaard (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Regan Slater (Hull City).
3'
Foul von John Egan (Hull City).
3'
Bruno Guimarães (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. John Egan (Hull City) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Regan Slater mit einer Flanke nach einer Ecke.
2'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Magalhães.
1'
Abseits Hull City. Semi Ajayi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed-Ali Cho im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Arsenal und Hull City.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.