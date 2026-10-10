Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Arsenal und Leeds United ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Arsenal und Leeds United ist 2:1.
96'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von James Trafford.
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96'
Ball pariert. Bukayo Saka (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Viktor Gyökeres.
93'
Foul von Bruno Guimarães (FC Arsenal).
93'
Anton Stach (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bukayo Saka.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel FC Arsenal. Mikel Merino kommt für Martin Ødegaard.
87'
Foul von Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
87'
Ethan Ampadu (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel Leeds United. Jaka Bijol kommt für Nico Elvedi.
86'
Wechsel Leeds United. Jean-Mattéo Bahoya kommt für Jayden Bogle.
84'
Martin Ødegaard (FC Arsenal) sieht eine Gelbe Karte.
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83'
Declan Rice (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Harry Wilson (Leeds United).
83'
Ball pariert. Martin Ødegaard (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber links unten gehalten.
82'
Wechsel FC Arsenal. Piero Hincapié kommt für Riccardo Calafiori.
80'
Bukayo Saka (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Brenden Aaronson (Leeds United).
79'
Wechsel Leeds United. Lukas Nmecha kommt für James Justin.
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78'
James Justin (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Bruno Guimarães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von James Justin (Leeds United).
77'
Foul von Jurriën Timber (FC Arsenal).
77'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ezri Konsa (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Brenden Aaronson (Leeds United).
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75'
Vorbeigeschossen. Bukayo Saka (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Viktor Gyökeres nach einem Konter.
75'
Foul von Declan Rice (FC Arsenal).
75'
Ethan Ampadu (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Noni Madueke (FC Arsenal).
73'
Harry Wilson (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel Leeds United. Brenden Aaronson kommt für Noah Okafor.
71'
Wechsel Leeds United. Harry Wilson kommt für Ao Tanaka.
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70'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Arsenal und Leeds United ist 2:1. Bruno Guimarães (FC Arsenal) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Declan Rice.
70'
Bruno Guimarães (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von James Justin (Leeds United).
67'
Vorbeigeschossen. Riccardo Calafiori (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
66'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
65'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Ethan Ampadu.
65'
Bruno Guimarães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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65'
Foul von Anton Stach (Leeds United).
64'
Vorbeigeschossen. Gabriel Gudmundsson (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
63'
Wechsel FC Arsenal. Bruno Guimarães kommt für Myles Lewis-Skelly.
63'
Wechsel FC Arsenal. Viktor Gyökeres kommt für Kai Havertz.
63'
Wechsel FC Arsenal. Jurriën Timber kommt für Ben White.
62'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Arsenal und Leeds United ist 1:1. Riccardo Calafiori (FC Arsenal) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Ben White mit dem Kopf.
62'
Ball abgeblockt. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Riccardo Calafiori.
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59'
Tarik Muharemovic (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Bukayo Saka (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Tarik Muharemovic (Leeds United).
58'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Ezri Konsa.
55'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Arsenal und Leeds United ist 0:1. James Justin (Leeds United) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Gabriel Gudmundsson mit einer Flanke.
54'
Declan Rice (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Anton Stach (Leeds United).
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53'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von David Raya.
53'
Ball pariert. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ethan Ampadu.
52'
Vorbeigeschossen. James Justin (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Jayden Bogle.
51'
Ball pariert. Martin Ødegaard (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Noni Madueke.
50'
Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Anton Stach (Leeds United).
50'
Abseits Leeds United. Dominic Calvert-Lewin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jayden Bogle im Abseits.
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49'
Abseits FC Arsenal. Riccardo Calafiori spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noni Madueke im Abseits.
46'
Handspiel von Jayden Bogle (Leeds United).
46'
Abseits FC Arsenal. Ben White spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bukayo Saka im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Arsenal und Leeds United ist 0:0.
47'
Martin Ødegaard (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Nico Elvedi (Leeds United).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Vorbeigeschossen. Anton Stach (Leeds United) versucht es per Kopf links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ethan Ampadu.
44'
Ball pariert. Gabriel Gudmundsson (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jayden Bogle mit einer Flanke.
42'
Vorbeigeschossen. Kai Havertz (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Noni Madueke mit einer Flanke.
40'
Abseits Leeds United. Tarik Muharemovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jayden Bogle im Abseits.
38'
Ethan Ampadu (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Ben White (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
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37'
Abseits Leeds United. Dominic Calvert-Lewin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noah Okafor im Abseits.
37'
Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
36'
Ao Tanaka (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
35'
Ball pariert. Ethan Ampadu (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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34'
Foul von Bukayo Saka (FC Arsenal).
34'
James Justin (Leeds United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Bukayo Saka (FC Arsenal).
33'
Ao Tanaka (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung James Justin (Leeds United).
29'
Foul von Ezri Konsa (FC Arsenal).
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29'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Riccardo Calafiori mit einer Flanke.
28'
Abseits FC Arsenal. David Raya spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kai Havertz im Abseits.
27'
David Raya (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
27'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von David Raya.
27'
Ball pariert. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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25'
Ball abgeblockt. Anton Stach (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabriel Gudmundsson mit einer Flanke.
23'
Foul von Riccardo Calafiori (FC Arsenal).
23'
James Justin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Ball abgeblockt. Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bukayo Saka.
21'
Ezri Konsa (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
21'
Ball pariert. Kai Havertz (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noni Madueke mit einer Flanke.
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19'
Foul von Myles Lewis-Skelly (FC Arsenal).
19'
Anton Stach (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Abseits FC Arsenal. Martin Ødegaard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ben White im Abseits.
15'
Ezri Konsa (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Noah Okafor (Leeds United).
11'
Abseits Leeds United. Gabriel Gudmundsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anton Stach im Abseits.
8'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Bukayo Saka.
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8'
Ball abgeblockt. Noah Okafor (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ball abgeblockt. James Justin (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anton Stach mit einer Flanke.
8'
Foul von Gabriel Magalhães (FC Arsenal).
8'
Jayden Bogle (Leeds United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Abseits FC Arsenal. Myles Lewis-Skelly spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noni Madueke im Abseits.
6'
Ben White (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
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6'
Abseits FC Arsenal. Bukayo Saka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ben White im Abseits.
4'
Bukayo Saka (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Gabriel Gudmundsson (Leeds United).
3'
Foul von Ezri Konsa (FC Arsenal).
3'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Abseits FC Arsenal. Noni Madueke spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bukayo Saka im Abseits.
1'
Foul von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
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1'
Gabriel Magalhães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Arsenal und Leeds United.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.