Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Chelsea ist 3:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Chelsea ist 3:0.
96'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von El Hadji Malick Diouf.
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94'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Chelsea ist 3:0. Fábio Carvalho (FC Brentford) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum oben rechts.
93'
Vorbeigeschossen. Maxence Lacroix (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Cole Palmer nach einer Standardsituation.
91'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Jannik Schuster (FC Brentford).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Maxence Lacroix.
87'
Wechsel FC Brentford. Fábio Carvalho kommt für Mikkel Damsgaard.
87'
Wechsel FC Chelsea. Estêvão kommt für Pedro Neto.
87'
Wechsel FC Chelsea. Mahdi Nicoll-Jazuli kommt für Valentín Barco.
85'
Pep Chavarría (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Dango Ouattara (FC Brentford).
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85'
Mamadou Sangaré (FC Brentford) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Valentín Barco (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Mamadou Sangaré (FC Brentford).
84'
Igor Thiago (FC Brentford) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
83'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Chelsea ist 2:0. Igor Thiago (FC Brentford) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts nach einem Konter.
82'
Ball pariert. Kevin Schade (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Mikkel Damsgaard mit einem langen Ball.
81'
Wechsel FC Brentford. El Hadji Malick Diouf kommt für Keane Lewis-Potter.
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81'
Wechsel FC Brentford. Dango Ouattara kommt für Jaidon Anthony.
80'
Foul von Josh Acheampong (FC Chelsea).
80'
Mamadou Sangaré (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball abgeblockt. Geovany Quenda (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Rogers.
80'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Kevin Schade.
79'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Sangaré.
78'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Jannik Schuster.
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78'
Ball abgeblockt. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
76'
Ball abgeblockt. Valentín Barco (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
76'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Kristoffer Ajer.
71'
Wechsel FC Chelsea. Josh Acheampong kommt für Wesley Fofana.
71'
Wechsel FC Chelsea. Geovany Quenda kommt für Danny Welbeck.
71'
Foul von Danny Welbeck (FC Chelsea).
71'
Jannik Schuster (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Wechsel FC Brentford. Mamadou Sangaré kommt für Yehor Yarmoliuk.
69'
Wechsel FC Brentford. Aaron Hickey kommt für Michael Kayode.
69'
Abseits FC Brentford. Igor Thiago spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mikkel Damsgaard im Abseits.
68'
Ball abgeblockt. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Danny Welbeck mit dem Kopf.
68'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Jannik Schuster.
67'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Michael Kayode.
66'
Ball abgeblockt. Pedro Neto (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cole Palmer.
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64'
Ball abgeblockt. Kevin Schade (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristoffer Ajer.
61'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Chelsea ist 1:0. Jaidon Anthony (FC Brentford) trifft per Kopf aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Jannik Schuster mit dem Kopf nach einer Ecke.
60'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Wesley Fofana.
59'
Vorbeigeschossen. Pep Chavarría (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Emiliano Martínez mit einem langen Ball.
59'
Vorbeigeschossen. Igor Thiago (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
52'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Jannik Schuster.
52'
Ball abgeblockt. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pep Chavarría.
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51'
Abseits FC Brentford. Yehor Yarmoliuk spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jaidon Anthony im Abseits.
50'
Abseits FC Chelsea. Cole Palmer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Danny Welbeck im Abseits.
47'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Jannik Schuster.
46'
Emiliano Martínez (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Igor Thiago (FC Brentford).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Chelsea ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Ball pariert. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Jaidon Anthony.
43'
Ball abgeblockt. Vitaly Janelt (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
43'
Ball abgeblockt. Kevin Schade (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Jannik Schuster.
41'
Ball abgeblockt. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pep Chavarría.
41'
Foul von Pedro Neto (FC Chelsea).
41'
Keane Lewis-Potter (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Vorbeigeschossen. Mikkel Damsgaard (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Keane Lewis-Potter.
37'
Ball pariert. Yehor Yarmoliuk (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Igor Thiago.
35'
Foul von Cole Palmer (FC Chelsea).
35'
Vitaly Janelt (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Abseits FC Chelsea. Pep Chavarría spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Morgan Rogers im Abseits.
34'
Wesley Fofana (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Keane Lewis-Potter (FC Brentford).
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30'
Ball pariert. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
29'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Mikkel Damsgaard (FC Brentford).
28'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Vitaly Janelt.
25'
Valentín Barco (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Igor Thiago (FC Brentford).
23'
Ball abgeblockt. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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22'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Pep Chavarría.
21'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Henderson.
20'
Foul von Pep Chavarría (FC Chelsea).
20'
Jaidon Anthony (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Pep Chavarría (FC Chelsea).
15'
Jaidon Anthony (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Jannik Schuster.
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11'
Wesley Fofana (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Igor Thiago (FC Brentford).
10'
Vorbeigeschossen. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
10'
Ball pariert. Pedro Neto (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Danny Welbeck.
9'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Kevin Schade (FC Brentford).
8'
Foul von Pedro Neto (FC Chelsea).
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8'
Kevin Schade (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Vorbeigeschossen. Igor Thiago (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Yehor Yarmoliuk mit einer Flanke.
2'
Maxence Lacroix (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Igor Thiago (FC Brentford).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Brentford und FC Chelsea.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.