Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Everton ist 4:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Everton ist 4:0.
94'
Abseits FC Brentford. El Hadji Malick Diouf spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Callum Wilson im Abseits.
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94'
Foul von Mathias Jensen (FC Brentford).
94'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Everton ist 4:0. Fábio Carvalho (FC Brentford) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Mathias Jensen mit einer Flanke nach einer Ecke.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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90'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Jake O'Brien.
86'
Ball abgeblockt. Fábio Carvalho (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Callum Wilson.
85'
Wechsel FC Everton. Christian Nørgaard kommt für James Garner.
83'
Fábio Carvalho (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von James Garner (FC Everton).
82'
Wechsel FC Brentford. Mamadou Sangaré kommt für Vitaly Janelt.
81'
Wechsel FC Brentford. Fábio Carvalho kommt für Jaidon Anthony.
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78'
Ball abgeblockt. Kevin Schade (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikkel Damsgaard.
77'
Ball abgeblockt. Brennan Johnson (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Grealish mit einem langen Ball.
76'
Jaidon Anthony (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von James Garner (FC Everton).
75'
Vorbeigeschossen. Kevin Schade (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von El Hadji Malick Diouf mit einer Flanke.
74'
Wechsel FC Brentford. Mathias Jensen kommt für Yehor Yarmoliuk.
74'
Wechsel FC Brentford. El Hadji Malick Diouf kommt für Keane Lewis-Potter.
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73'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Jarrad Branthwaite.
73'
Ball abgeblockt. Callum Wilson (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yehor Yarmoliuk.
70'
Vitaly Janelt (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Jarrad Branthwaite (FC Everton).
69'
Wechsel FC Everton. Michael Keane kommt für Merlin Röhl.
69'
Wechsel FC Everton. Brennan Johnson kommt für Thierno Barry.
69'
Wechsel FC Everton. Hayden Hackney kommt für Kiernan Dewsbury-Hall.
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69'
Foul von Jaidon Anthony (FC Brentford).
69'
Vitalii Mykolenko (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Everton ist 3:0. Vitaly Janelt (FC Brentford) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Jaidon Anthony.
66'
Wechsel FC Brentford. Kevin Schade kommt für Dango Ouattara.
62'
Abseits FC Brentford. Mikkel Damsgaard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Keane Lewis-Potter im Abseits.
59'
Foul von Michael Kayode (FC Brentford).
59'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Vorbeigeschossen. Michael Kayode (FC Brentford) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Mikkel Damsgaard mit einer Flanke.
48'
Foul von Mikkel Damsgaard (FC Brentford).
48'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Harrison Armstrong.
46'
Vorbeigeschossen. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mikkel Damsgaard.
45'
Wechsel FC Everton. Jack Grealish kommt für Tyrique George.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Everton ist 2:0.
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56'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Sepp van den Berg.
56'
Ball pariert. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
53'
Ball abgeblockt. Dango Ouattara (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Keane Lewis-Potter.
51'
Ball abgeblockt. Dango Ouattara (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Sepp van den Berg (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Thierno Barry (FC Everton).
46'
Foul von Jaidon Anthony (FC Brentford).
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46'
James Garner (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball abgeblockt. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vitaly Janelt mit einer Flanke.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 11 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Pickford.
45'
Ball pariert. Mikkel Damsgaard (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Keane Lewis-Potter mit dem Kopf.
42'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kristoffer Ajer (FC Brentford).
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42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thierno Barry (FC Everton).
42'
Ball abgeblockt. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
James Tarkowski (FC Everton) sieht die Rote Karte.
39'
VAR Entscheidung: Karte geändert James Tarkowski (FC Everton).
38'
Yehor Yarmoliuk (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von James Tarkowski (FC Everton).
35'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Caoimhín Kelleher.
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35'
Ball pariert. Harrison Armstrong (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tyrique George.
34'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Mikkel Damsgaard.
34'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Yehor Yarmoliuk (FC Brentford).
32'
Yehor Yarmoliuk (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Thierno Barry (FC Everton).
31'
Ball pariert. Callum Wilson (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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31'
Ball abgeblockt. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jaidon Anthony mit einer Flanke.
29'
Foul von Kristoffer Ajer (FC Brentford).
29'
Jarrad Branthwaite (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von James Garner nach einer Standardsituation.
27'
Foul von Vitaly Janelt (FC Brentford).
27'
Harrison Armstrong (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Everton ist 2:0. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einer Standardsituation.
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25'
Ball abgeblockt. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Vitalii Mykolenko (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
24'
Dango Ouattara (FC Brentford) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Vitalii Mykolenko (FC Everton).
23'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brentford und FC Everton ist 1:0. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jaidon Anthony.
19'
Vorbeigeschossen. Michael Kayode (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Callum Wilson.
17'
Mikkel Damsgaard (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von James Garner (FC Everton).
15'
Ball pariert. Mikkel Damsgaard (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
10'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Harrison Armstrong.
8'
Foul von Callum Wilson (FC Brentford).
8'
Jordan Pickford (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Merlin Röhl.
8'
Ball abgeblockt. Jaidon Anthony (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikkel Damsgaard.
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4'
Das Spiel läuft wieder.
2'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Vitalii Mykolenko (FC Everton).
1'
Foul von Thierno Barry (FC Everton).
1'
Yehor Yarmoliuk (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Brentford und FC Everton.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.