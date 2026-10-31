Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brentford und Nottingham Forest ist 2:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brentford und Nottingham Forest ist 2:0.
93'
Vorbeigeschossen. Callum Wilson (FC Brentford) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Keane Lewis-Potter mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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92'
Foul von Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
92'
Igor Thiago (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
91'
Igor Thiago (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ryan Yates (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Sepp van den Berg (FC Brentford).
88'
Ball abgeblockt. Mikkel Damsgaard (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
87'
Foul von Jair Cunha (Nottingham Forest).
87'
Igor Thiago (FC Brentford) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel FC Brentford. Callum Wilson kommt für Kevin Schade.
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83'
James McAtee (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von James McAtee (Nottingham Forest).
83'
Kevin Schade (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Michael Kayode.
81'
Foul von Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest).
81'
Aaron Hickey (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball pariert. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Daniel Muñoz.
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76'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Brentford und Nottingham Forest ist 2:0. Igor Thiago (FC Brentford) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jaidon Anthony nach einem Konter.
75'
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Keane Lewis-Potter (FC Brentford).
72'
Wechsel FC Brentford. Jaidon Anthony kommt für Dango Ouattara.
71'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Jair Cunha.
71'
Foul von Chris Wood (Nottingham Forest).
71'
Keane Lewis-Potter (FC Brentford) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Foul von Ryan Yates (Nottingham Forest).
69'
Igor Thiago (FC Brentford) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Michael Kayode (FC Brentford) sieht eine Gelbe Karte.
66'
Foul von Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest).
66'
Dango Ouattara (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Sepp van den Berg.
65'
Ball abgeblockt. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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65'
Wechsel Nottingham Forest. Arnaud Kalimuendo kommt für Dan Ndoye.
65'
Wechsel Nottingham Forest. Chris Wood kommt für Liam Delap.
64'
Abseits FC Brentford. Keane Lewis-Potter spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dango Ouattara im Abseits.
64'
Daniel Muñoz (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
63'
Kevin Schade (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel FC Brentford. Aaron Hickey kommt für Mamadou Sangaré.
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62'
Wechsel FC Brentford. Mikkel Damsgaard kommt für Mathias Jensen.
61'
Vorbeigeschossen. Daniel Muñoz (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jair Cunha.
59'
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Igor Thiago (FC Brentford).
57'
Ball abgeblockt. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Vorbeigeschossen. Ryan Yates (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit einer Flanke.
53'
Das Spiel läuft wieder.
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52'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Keane Lewis-Potter (FC Brentford).
47'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
47'
Caoimhín Kelleher (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Daniel Muñoz mit einer Flanke.
45'
Wechsel Nottingham Forest. Ryan Yates kommt für Xaver Schlager.
45'
Wechsel Nottingham Forest. Daniel Muñoz kommt für Ola Aina.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Brentford und Nottingham Forest ist 1:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jair Cunha mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
43'
Jair Cunha (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Igor Thiago (FC Brentford).
43'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Michael Kayode (FC Brentford).
41'
Foul von Xaver Schlager (Nottingham Forest).
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41'
Dango Ouattara (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Sepp van den Berg.
38'
Mathias Jensen (FC Brentford) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz, - nach einem direkten Freistoss.
36'
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
36'
Kevin Schade (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
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34'
Sepp van den Berg (FC Brentford) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von James McAtee.
30'
1 : 0
Pech für Nottingham Forest - Eigentor von Nikola Milenkovic! Der Spielstand zwischen FC Brentford und Nottingham Forest ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
27'
Vorbeigeschossen. Mamadou Sangaré (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
26'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Jair Cunha.
24'
Vorbeigeschossen. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jair Cunha.
22'
Foul von Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
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22'
Igor Thiago (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Vitaly Janelt (FC Brentford).
21'
Ball abgeblockt. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McAtee mit einem Steilpass.
20'
Vorbeigeschossen. Igor Thiago (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mathias Jensen nach einem Konter.
18'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Sepp van den Berg.
18'
Ball abgeblockt. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ola Aina.
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13'
Vorbeigeschossen. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
11'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
11'
Mamadou Sangaré (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
10'
Ball abgeblockt. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Abseits Nottingham Forest. Matz Sels spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Liam Delap im Abseits.
7'
Vitaly Janelt (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Xaver Schlager (Nottingham Forest).
7'
Ball abgeblockt. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dan Ndoye.
5'
Sepp van den Berg (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
4'
Vorbeigeschossen. Mamadou Sangaré (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
3'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Murillo.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Brentford und Nottingham Forest.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.