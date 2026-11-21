Geovany Quenda (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
83'
Sean Longstaff (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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83'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Sean Longstaff (Leeds United).
80'
Pedro Neto (FC Chelsea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
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78'
Vorbeigeschossen. Nico Elvedi (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sean Longstaff mit einer Flanke nach einer Ecke.
77'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Wesley Fofana.
77'
Vorbeigeschossen. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
76'
Vorbeigeschossen. Danny Welbeck (FC Chelsea) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pedro Neto mit einer Flanke nach einer Ecke.
75'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Nico Elvedi.
75'
Ball abgeblockt. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Foul von Wesley Fofana (FC Chelsea).
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74'
Brenden Aaronson (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Wechsel FC Chelsea. Malo Gusto kommt für Josh Acheampong.
73'
Wechsel FC Chelsea. Geovany Quenda kommt für Pep Chavarría.
73'
Wechsel Leeds United. Brenden Aaronson kommt für Noah Okafor.
70'
Foul von Pep Chavarría (FC Chelsea).
70'
Jayden Bogle (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Jayden Bogle (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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68'
Roméo Lavia (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
65'
Vorbeigeschossen. Noah Okafor (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
64'
Wechsel FC Chelsea. Danny Welbeck kommt für Emmanuel Emegha.
64'
Wechsel FC Chelsea. Pedro Neto kommt für Estêvão.
62'
Ball abgeblockt. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sean Longstaff.
61'
Vorbeigeschossen. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ethan Ampadu mit einem langen Ball.
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61'
Abseits FC Chelsea. Wesley Fofana spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emmanuel Emegha im Abseits.
58'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Chelsea und Leeds United ist 1:3. Noah Okafor (Leeds United) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben links.
56'
Wesley Fofana (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
55'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
55'
Ball pariert. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jordan Henderson.
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53'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Chelsea und Leeds United ist 1:2. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
50'
Morgan Rogers verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
49'
Ball abgeblockt. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
49'
Abseits Leeds United. James Justin spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominic Calvert-Lewin im Abseits.
48'
Vorbeigeschossen. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jayden Bogle mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
47'
Roméo Lavia (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Foul von Roméo Lavia (FC Chelsea).
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47'
Noah Okafor (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Gabriel Gudmundsson (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Chelsea und Leeds United ist 1:1.
51'
Ball pariert. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Nico Elvedi mit dem Kopf.
49'
Abseits Leeds United. Noah Okafor spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen James Justin im Abseits.
48'
Abseits Leeds United. Sean Longstaff spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tarik Muharemovic im Abseits.
47'
Foul von Cole Palmer (FC Chelsea).
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47'
Ao Tanaka (Leeds United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball pariert. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Dominic Calvert-Lewin.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Gabriel Gudmundsson (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Noah Okafor.
40'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Levi Colwill.
40'
Ball abgeblockt. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noah Okafor.
39'
Abseits FC Chelsea. Levi Colwill spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emmanuel Emegha im Abseits.
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38'
Ball abgeblockt. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Estêvão.
38'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Abseits Leeds United. Ethan Ampadu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noah Okafor im Abseits.
36'
Vorbeigeschossen. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
36'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen (Leeds United).
33'
Abseits Leeds United. Tarik Muharemovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jayden Bogle im Abseits.
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32'
Foul von Estêvão (FC Chelsea).
32'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball pariert. Sean Longstaff (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dominic Calvert-Lewin.
30'
Wesley Fofana (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
29'
Vorbeigeschossen. Estêvão (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Josh Acheampong.
28'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Chelsea und Leeds United ist 1:1. Noah Okafor (Leeds United) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Dominic Calvert-Lewin.
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25'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Chelsea und Leeds United ist 1:0. Emmanuel Emegha (FC Chelsea) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Morgan Rogers.
23'
Ball pariert. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noah Okafor mit einer Flanke.
22'
Das Spiel läuft wieder.
22'
Wechsel FC Chelsea. Jordan Henderson kommt für Moisés Caicedo aufgrund einer Verletzung.
21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Moisés Caicedo (FC Chelsea).
18'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von James Justin mit einer Flanke.
17'
Josh Acheampong (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Noah Okafor (Leeds United).
16'
Ball pariert. Estêvão (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cole Palmer.
15'
Das Spiel läuft wieder.
15'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Moisés Caicedo (FC Chelsea).
14'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von James Justin (Leeds United).
13'
Vorbeigeschossen. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Moisés Caicedo.
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9'
Vorbeigeschossen. Josh Acheampong (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Roméo Lavia nach einer Standardsituation.
9'
Ball abgeblockt. Levi Colwill (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Estêvão mit einer Flanke.
8'
Pep Chavarría (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
6'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
6'
Emmanuel Emegha (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
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3'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
1'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Chelsea und Leeds United.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.