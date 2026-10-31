Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Chelsea und Manchester United ist 2:0.
100'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Chelsea und Manchester United ist 2:0.
100'
Levi Colwill (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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100'
Foul von Joshua Zirkzee (Manchester United).
99'
Vorbeigeschossen. Valentín Barco (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Malo Gusto mit einer Flanke.
97'
Wechsel FC Chelsea. Geovany Quenda kommt für Cole Palmer.
96'
Foul von Cole Palmer (FC Chelsea).
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96'
Bryan Mbeumo (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Leny Yoro.
93'
Vorbeigeschossen. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pep Chavarría.
93'
Mike Penders (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Abseits Manchester United. Bryan Mbeumo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ayden Heaven im Abseits.
92'
Ball pariert. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
92'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Levi Colwill.
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92'
Ball abgeblockt. Joshua Zirkzee (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leny Yoro.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 10 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Mason Mount (Manchester United).
87'
Wechsel FC Chelsea. Malo Gusto kommt für Estêvão.
87'
Wechsel FC Chelsea. Valentín Barco kommt für Pedro Neto.
87'
Wechsel FC Chelsea. Danny Welbeck kommt für Moisés Caicedo.
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86'
Joshua Zirkzee (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Joshua Zirkzee (Manchester United).
85'
Ball pariert. Estêvão (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Morgan Rogers.
84'
Ball pariert. Estêvão (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cole Palmer.
84'
Ball pariert. Joshua Zirkzee (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Leny Yoro.
83'
Abseits FC Chelsea. Cole Palmer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Morgan Rogers im Abseits.
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81'
Bryan Mbeumo (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte.
81'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Leny Yoro (Manchester United).
80'
Vorbeigeschossen. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
79'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Dalot.
79'
Ball abgeblockt. Estêvão (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Foul von Morgan Rogers (FC Chelsea).
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79'
Joshua Zirkzee (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Manchester United. Joshua Zirkzee kommt für Amad Diallo aufgrund einer Verletzung.
76'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amad Diallo (Manchester United).
74'
Wechsel FC Chelsea. Pep Chavarría kommt für Marco Palestra.
71'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Chelsea 2-0 Manchester United.
71'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Estêvão (FC Chelsea) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
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71'
Abseits FC Chelsea. Cole Palmer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Estêvão im Abseits.
70'
Kobbie Mainoo (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Kobbie Mainoo (Manchester United).
69'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Leny Yoro (Manchester United).
69'
Ball pariert. Josh Acheampong (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cole Palmer.
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68'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Harry Maguire.
67'
Vorbeigeschossen. Estêvão (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Morgan Rogers.
66'
Wechsel Manchester United. Ayden Heaven kommt für Andrey Santos.
66'
Wechsel Manchester United. Mason Mount kommt für Matheus Cunha.
65'
Harry Maguire (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
65'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Harry Maguire (Manchester United).
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64'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Chelsea und Manchester United ist 2:0. Cole Palmer (FC Chelsea) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
63'
Gelb-Rote Karte für Lisandro Martínez (Manchester United) für überhartes Einsteigen.
61'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Chelsea.
60'
Elfmeter für FC Chelsea. Wesley Fofana wurde im Strafraum gefoult.
60'
Lisandro Martínez verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
60'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Harry Maguire.
59'
Lisandro Martínez (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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59'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Lisandro Martínez (Manchester United).
58'
Wechsel Manchester United. Kobbie Mainoo kommt für Carlos Baleba.
57'
Roméo Lavia (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Andrey Santos (Manchester United).
56'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Dalot.
55'
Foul von Roméo Lavia (FC Chelsea).
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55'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Pedro Neto (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Lisandro Martínez (Manchester United).
53'
Foul von Estêvão (FC Chelsea).
53'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Roméo Lavia (FC Chelsea).
52'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Ball pariert. Pedro Neto (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Estêvão.
50'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Chelsea und Manchester United ist 1:0. Morgan Rogers (FC Chelsea) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Roméo Lavia.
48'
Marco Palestra (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Amad Diallo (Manchester United).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Chelsea und Manchester United ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Estêvão (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Roméo Lavia.
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44'
Vorbeigeschossen. Pedro Neto (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei.
43'
Vorbeigeschossen. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einem langen Ball nach einem Konter.
42'
Ball abgeblockt. Wesley Fofana (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Estêvão mit einer Flanke.
41'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Andrey Santos.
38'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Levi Colwill.
38'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Wesley Fofana.
38'
Ball abgeblockt. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matheus Cunha.
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36'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
36'
Wesley Fofana (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Chelsea 0-0 Manchester United.
34'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Matheus Cunha (Manchester United) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
34'
Abseits Manchester United. Harry Maguire spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matheus Cunha im Abseits.
33'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Marco Palestra.
32'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Mike Penders.
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32'
Vorbeigeschossen. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
31'
Ball abgeblockt. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lisandro Martínez mit einer Flanke.
30'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Josh Acheampong.
30'
Ball abgeblockt. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bryan Mbeumo.
30'
Ball pariert. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
28'
Foul von Levi Colwill (FC Chelsea).
28'
Harry Maguire (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Estêvão (FC Chelsea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Andrey Santos (Manchester United).
26'
Foul von Levi Colwill (FC Chelsea).
26'
Bryan Mbeumo (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Josh Acheampong (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Bruno Fernandes (Manchester United).
22'
Ball pariert. Wesley Fofana (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Levi Colwill mit dem Kopf.
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22'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Lisandro Martínez.
22'
Ball abgeblockt. Josh Acheampong (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Estêvão.
20'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Carlos Baleba (Manchester United).
19'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bryan Mbeumo mit einem langen Ball nach einem Konter.
18'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Bruno Fernandes (Manchester United).
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17'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Leny Yoro.
15'
Abseits FC Chelsea. Pedro Neto spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Estêvão im Abseits.
15'
Ball pariert. Pedro Neto (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Morgan Rogers.
14'
Ball abgeblockt. Carlos Baleba (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
14'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Levi Colwill.
13'
Foul von Moisés Caicedo (FC Chelsea).
13'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Estêvão (FC Chelsea) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Diogo Dalot (Manchester United).
9'
Vorbeigeschossen. Andrey Santos (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
8'
Vorbeigeschossen. Estêvão (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Cole Palmer.
7'
Ball pariert. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Roméo Lavia (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Carlos Baleba (Manchester United).
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3'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Amad Diallo (Manchester United).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Chelsea und Manchester United.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.