Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Chelsea und Tottenham Hotspur ist 0:2.
98'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Chelsea und Tottenham Hotspur ist 0:2.
97'
Foul von Pedro Porro (Tottenham Hotspur).
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97'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur).
94'
Marco Palestra (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Ball abgeblockt. Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Porro mit einem langen Ball.
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91'
Morgan Rogers (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Morgan Rogers (FC Chelsea).
89'
Wechsel Tottenham Hotspur. Dejan Kulusevski kommt für Mohammed Kudus.
89'
Wechsel Tottenham Hotspur. Ben Davies kommt für Mathys Tel.
88'
Wechsel FC Chelsea. Danny Welbeck kommt für Pedro Neto.
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87'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Chelsea und Tottenham Hotspur ist 0:2. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links.
85'
Vorbeigeschossen. Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
85'
Ball pariert. Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mohammed Kudus.
84'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Josh Acheampong.
82'
Ball abgeblockt. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
80'
Gelb-Rote Karte für Cole Palmer (FC Chelsea) für überhartes Einsteigen.
80'
Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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80'
Foul von Cole Palmer (FC Chelsea).
79'
Pedro Neto (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
79'
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Pedro Neto (FC Chelsea).
78'
Foul von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
78'
Marco Palestra (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
0 : 1
Pech für FC Chelsea - Eigentor von Mike Penders! Der Spielstand zwischen FC Chelsea und Tottenham Hotspur ist 0:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
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76'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Henderson.
76'
Ball abgeblockt. Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
75'
Foul von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
75'
Pedro Neto (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Levi Colwill (FC Chelsea).
74'
Vorbeigeschossen. Estêvão (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jordan Henderson.
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73'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Pedro Neto (FC Chelsea).
72'
Wechsel FC Chelsea. Estêvão kommt für Geovany Quenda.
72'
Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Cole Palmer (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte.
71'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Handspiel von Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur).
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68'
Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Geovany Quenda (FC Chelsea).
67'
Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Foul von Conor Gallagher (Tottenham Hotspur).
67'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur).
66'
Geovany Quenda (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Ball abgeblockt. Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jan Paul van Hecke.
65'
Wechsel Tottenham Hotspur. Pedro Porro kommt für Andy Robertson.
65'
Wechsel Tottenham Hotspur. Dominic Solanke kommt für Omar Marmoush.
65'
Wechsel FC Chelsea. Marco Palestra kommt für Jorrel Hato.
63'
Mathys Tel (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Pedro Neto (FC Chelsea).
62'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Antonín Kinsky.
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62'
Ball pariert. Pedro Neto (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
62'
Ball abgeblockt. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Neto.
57'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Henderson.
55'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Maxence Lacroix (FC Chelsea).
55'
Ball abgeblockt. Mathys Tel (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mateus Fernandes mit einer Flanke.
54'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Josh Acheampong.
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53'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Jorrel Hato (FC Chelsea).
51'
Wechsel Tottenham Hotspur. Conor Gallagher kommt für James Maddison aufgrund einer Verletzung.
51'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung James Maddison (Tottenham Hotspur).
49'
Foul von Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
49'
Maxence Lacroix (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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47'
Foul von Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
47'
Levi Colwill (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Chelsea und Tottenham Hotspur ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball pariert. Pedro Neto (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jorrel Hato.
43'
Foul von Archie Gray (Tottenham Hotspur).
43'
Geovany Quenda (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Vorbeigeschossen. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mateus Fernandes.
40'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Jan Paul van Hecke.
38'
Vorbeigeschossen. Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
38'
Ball abgeblockt. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sandro Tonali.
37'
Abseits FC Chelsea. Cole Palmer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Morgan Rogers im Abseits.
36'
Abseits FC Chelsea. Jordan Henderson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pedro Neto im Abseits.
36'
Ball pariert. Jordan Henderson (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cole Palmer.
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34'
Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Levi Colwill (FC Chelsea).
33'
Ball abgeblockt. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cole Palmer mit einem Steilpass.
32'
Abseits Tottenham Hotspur. Omar Marmoush spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mathys Tel im Abseits.
31'
Archie Gray (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Jorrel Hato (FC Chelsea).
31'
Ball pariert. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mathys Tel.
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29'
Foul von Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur).
29'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball pariert. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Andy Robertson.
28'
James Maddison (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Moisés Caicedo (FC Chelsea).
24'
Foul von Mathys Tel (Tottenham Hotspur).
24'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mathys Tel mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Josh Acheampong.
15'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Jan Paul van Hecke.
14'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Antonín Kinsky.
14'
Ball pariert. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Morgan Rogers.
12'
Foul von Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).
12'
Jordan Henderson (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Handspiel von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
4'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Josh Acheampong.
4'
Ball abgeblockt. Andy Robertson (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
James Maddison (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Cole Palmer (FC Chelsea).
2'
Archie Gray (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Levi Colwill (FC Chelsea).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Chelsea und Tottenham Hotspur.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.