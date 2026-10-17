Wechsel FC Chelsea. Roméo Lavia kommt für Moisés Caicedo.
92'
Wechsel FC Chelsea. Marco Palestra kommt für Jorrel Hato.
92'
Wechsel FC Chelsea. Danny Welbeck kommt für João Pedro.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 11 Minuten Nachspielzeit an.
90'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Everton und FC Chelsea ist 0:2. Pedro Neto (FC Chelsea) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einer Standardsituation.
90'
Ball abgeblockt. Jordan Henderson (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
89'
Christian Nørgaard (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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89'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Christian Nørgaard (FC Everton).
88'
Ball pariert. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vitalii Mykolenko mit einer Flanke.
88'
Vorbeigeschossen. Jarrad Branthwaite (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
87'
Ball abgeblockt. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Rogers.
86'
Ball abgeblockt. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Ball pariert. João Pedro (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cole Palmer.
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85'
Wechsel FC Everton. Brennan Johnson kommt für Jack Grealish.
85'
Wechsel FC Everton. Christian Nørgaard kommt für Harrison Armstrong.
83'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Maxence Lacroix.
82'
Vorbeigeschossen. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Josh Acheampong nach einer Ecke.
82'
Ball pariert. João Pedro (FC Chelsea) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jordan Henderson mit einer Flanke.
81'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von James Tarkowski.
80'
Abseits FC Chelsea. Levi Colwill spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Morgan Rogers im Abseits.
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77'
Foul von Jordan Henderson (FC Chelsea).
77'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von João Pedro (FC Chelsea).
76'
Vitalii Mykolenko (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel FC Chelsea. Mike Penders kommt für Emiliano Martínez aufgrund einer Verletzung.
75'
Das Spiel läuft wieder.
66'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Emiliano Martínez (FC Chelsea).
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66'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jarrad Branthwaite (FC Everton).
66'
Emiliano Martínez (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Jarrad Branthwaite (FC Everton).
65'
Cole Palmer (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Foul von Moisés Caicedo (FC Chelsea).
65'
Harrison Armstrong (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Vorbeigeschossen. João Pedro (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pedro Neto.
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63'
Abseits FC Everton. James Tarkowski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jack Grealish im Abseits.
61'
Foul von Pedro Neto (FC Chelsea).
61'
Vitalii Mykolenko (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Vorbeigeschossen. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Morgan Rogers.
56'
Vorbeigeschossen. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Moisés Caicedo nach einer Ecke.
56'
Ball abgeblockt. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Neto.
56'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Merlin Röhl.
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55'
Wechsel FC Everton. Tyrique George kommt für Ainsley Maitland-Niles.
55'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Ainsley Maitland-Niles (FC Everton).
53'
Ball abgeblockt. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Neto.
52'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Harrison Armstrong.
46'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Everton und FC Chelsea ist 0:1. Pedro Neto (FC Chelsea) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und FC Chelsea ist 0:0.
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48'
Ball abgeblockt. Maxence Lacroix (FC Chelsea) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jordan Henderson mit einer Flanke.
47'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Vitalii Mykolenko.
47'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Vitalii Mykolenko.
46'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Pickford.
46'
Ball pariert. Pedro Neto (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cole Palmer.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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45'
Foul von Ainsley Maitland-Niles (FC Everton).
44'
Das Spiel läuft wieder.
43'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung James Garner (FC Everton).
40'
Foul von Maxence Lacroix (FC Chelsea).
40'
Vitalii Mykolenko (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) trifft die Latte mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum,. Vorbereitet von Jordan Henderson mit einem langen Ball nach einer Ecke.
40'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Harrison Armstrong.
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38'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Thierno Barry (FC Everton).
37'
Ball pariert. Thierno Barry (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vitalii Mykolenko.
34'
Morgan Rogers (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte.
34'
James Tarkowski (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte.
33'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von James Tarkowski (FC Everton).
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32'
Josh Acheampong (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Foul von Josh Acheampong (FC Chelsea).
32'
Thierno Barry (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Emiliano Martínez.
30'
Ball pariert. Jack Grealish (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von James Tarkowski.
29'
Foul von Cole Palmer (FC Chelsea).
29'
James Tarkowski (FC Everton) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Ball pariert. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jack Grealish mit einer Flanke.
27'
Pedro Neto (FC Chelsea) sieht eine Gelbe Karte.
26'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Emiliano Martínez.
26'
Ball pariert. Merlin Röhl (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall mit einem langen Ball.
25'
Abseits FC Everton. James Garner spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Kiernan Dewsbury-Hall im Abseits.
23'
Harrison Armstrong (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
Josh Acheampong (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Harrison Armstrong (FC Everton).
22'
Foul von João Pedro (FC Chelsea).
22'
James Tarkowski (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball abgeblockt. Jordan Henderson (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Neto.
16'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Morgan Rogers.
15'
Ball pariert. Cole Palmer (FC Chelsea) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pedro Neto.
12'
Foul von Moisés Caicedo (FC Chelsea).
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12'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Abseits FC Everton. Kiernan Dewsbury-Hall spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jack Grealish im Abseits.
10'
Foul von Pedro Neto (FC Chelsea).
10'
Vitalii Mykolenko (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Moisés Caicedo (FC Chelsea).
9'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Handspiel von Morgan Rogers (FC Chelsea).
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2'
Moisés Caicedo (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von James Garner (FC Everton).
2'
Foul von Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton).
2'
Pedro Neto (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Everton und FC Chelsea.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.