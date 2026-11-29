Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und FC Liverpool ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und FC Liverpool ist 1:1.
93'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Brennan Johnson (FC Everton).
93'
Wechsel FC Everton. Merlin Röhl kommt für Thierno Barry.
92'
Ball pariert. Brennan Johnson (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Vitalii Mykolenko.
92'
Vorbeigeschossen. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
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91'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Vitalii Mykolenko.
91'
Ball abgeblockt. Charly Alcaraz (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James Garner.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Wechsel FC Liverpool. Lewis Koumas kommt für Florian Wirtz.
89'
Wechsel FC Everton. Brennan Johnson kommt für Jack Grealish.
89'
Wechsel FC Everton. Charly Alcaraz kommt für Kiernan Dewsbury-Hall.
89'
Víctor Muñoz (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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89'
Foul von Harrison Armstrong (FC Everton).
88'
Trey Nyoni (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Foul von Trey Nyoni (FC Liverpool).
88'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Alexander Isak (FC Liverpool).
86'
Michael Keane (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Vorbeigeschossen. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Wirtz.
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80'
Vorbeigeschossen. Ronald Araujo (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Virgil van Dijk nach einer Ecke.
80'
Vorbeigeschossen. Trey Nyoni (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Wirtz nach einer Ecke.
80'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Virgil van Dijk.
80'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Pickford.
78'
Vitalii Mykolenko (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Víctor Muñoz (FC Liverpool) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Vitalii Mykolenko (FC Everton).
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77'
Abseits FC Liverpool. Jérémy Jacquet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Alexis Mac Allister im Abseits.
77'
Vorbeigeschossen. Jérémy Jacquet (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
77'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Jarrad Branthwaite.
74'
Vorbeigeschossen. Harrison Armstrong (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
74'
Wechsel FC Liverpool. Ronald Araujo kommt für Bradley Barcola.
74'
Wechsel FC Liverpool. Víctor Muñoz kommt für Jeremie Frimpong.
74'
Wechsel FC Everton. Tyrique George kommt für Tyler Dibling.
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73'
Wechsel FC Everton. Harrison Armstrong kommt für Hayden Hackney.
73'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Virgil van Dijk.
72'
Ball abgeblockt. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
72'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Jeremie Frimpong.
70'
Jack Grealish (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Jack Grealish (FC Everton).
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69'
Ball pariert. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bradley Barcola.
68'
Ball abgeblockt. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
67'
Vorbeigeschossen. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jeremie Frimpong mit einer Flanke.
64'
Ball abgeblockt. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Vorbeigeschossen. Vitalii Mykolenko (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall.
61'
Foul von Alexis Mac Allister (FC Liverpool).
61'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Jake O'Brien (FC Everton).
59'
Wechsel FC Liverpool. Trey Nyoni kommt für Rio Ngumoha.
58'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Jake O'Brien (FC Everton).
57'
Ball abgeblockt. Rio Ngumoha (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alexander Isak.
56'
Ball abgeblockt. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rio Ngumoha.
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55'
Vorbeigeschossen. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
55'
Ball abgeblockt. Rio Ngumoha (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jeremie Frimpong.
52'
Ball pariert. Jake O'Brien (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
52'
Ball abgeblockt. Jarrad Branthwaite (FC Everton) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James Garner mit einer Flanke.
52'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Jeremie Frimpong.
50'
Virgil van Dijk (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton).
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48'
Vorbeigeschossen. Virgil van Dijk (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai mit einer Flanke nach einer Ecke.
48'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Vitalii Mykolenko.
47'
Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von James Garner (FC Everton).
46'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Jarrad Branthwaite.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und FC Liverpool ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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43'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton).
42'
Jeremie Frimpong (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Jack Grealish (FC Everton).
41'
Vorbeigeschossen. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai.
39'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Kiernan Dewsbury-Hall.
39'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Jake O'Brien.
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38'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Jake O'Brien.
37'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Jarrad Branthwaite.
37'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alisson Becker mit einem langen Ball.
37'
Vorbeigeschossen. James Garner (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tyler Dibling.
36'
Vorbeigeschossen. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jeremie Frimpong mit einer Flanke.
35'
Ball pariert. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexander Isak.
30'
Vorbeigeschossen. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jack Grealish nach einer Ecke.
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29'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Jérémy Jacquet.
28'
Ball abgeblockt. Hayden Hackney (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Grealish.
25'
1 : 1
Pech für FC Liverpool - Eigentor von Jeremie Frimpong! Der Spielstand zwischen FC Everton und FC Liverpool ist 1:1. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor flach ins Netz.
24'
Foul von Bradley Barcola (FC Liverpool).
24'
James Garner (FC Everton) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Jeremie Frimpong (FC Liverpool).
23'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Vorbeigeschossen. Jeremie Frimpong (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dominik Szoboszlai.
22'
Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Hayden Hackney (FC Everton).
21'
Foul von Jeremie Frimpong (FC Liverpool).
21'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Abseits FC Liverpool. Jérémy Jacquet spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rio Ngumoha im Abseits.
13'
Foul von Milos Kerkez (FC Liverpool).
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13'
Tyler Dibling (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Abseits FC Everton. James Garner spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thierno Barry im Abseits.
11'
Ball abgeblockt. James Garner (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Grealish.
10'
Alexis Mac Allister (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Hayden Hackney (FC Everton).
9'
Florian Wirtz (FC Liverpool) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von James Garner (FC Everton).
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8'
Abseits FC Everton. Jack Grealish spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thierno Barry im Abseits.
7'
Ball abgeblockt. Alexander Isak (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Wirtz.
5'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Everton und FC Liverpool ist 0:1. Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Florian Wirtz.
4'
Vorbeigeschossen. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Vitalii Mykolenko nach einer Ecke.
3'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Alisson Becker.
3'
Ball pariert. James Garner (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
2'
Foul von Jeremie Frimpong (FC Liverpool).
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2'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Everton und FC Liverpool.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.