Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und Ipswich Town ist 1:0.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und Ipswich Town ist 1:0.
97'
Tyrique George (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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97'
Foul von Florentino (Ipswich Town).
97'
Ball abgeblockt. Issa Diop (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dara O'Shea.
96'
Harrison Armstrong (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
96'
Foul von Harrison Armstrong (FC Everton).
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96'
Jaden Philogene (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Vorbeigeschossen. Zian Flemming (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
92'
Zian Flemming (Ipswich Town) sieht eine Gelbe Karte.
92'
James Tarkowski (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Zian Flemming (Ipswich Town).
91'
Wechsel FC Everton. Jake O'Brien kommt für Ainsley Maitland-Niles.
91'
Wechsel FC Everton. Hayden Hackney kommt für Kiernan Dewsbury-Hall.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 7 Minuten Nachspielzeit an.
90'
James Tarkowski (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Zian Flemming (Ipswich Town).
89'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Issa Diop.
89'
Ball abgeblockt. Tyrique George (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tyler Dibling mit einem langen Ball.
86'
Vorbeigeschossen. Harrison Armstrong (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Thierno Barry.
86'
Das Spiel läuft wieder.
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86'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Everton).
86'
Ball abgeblockt. Chuba Akpom (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdoul Ouattara.
85'
Ball abgeblockt. Jaden Philogene (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Zian Flemming.
84'
James Tarkowski (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Leif Davis (Ipswich Town).
83'
Ainsley Maitland-Niles (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Jaden Philogene (Ipswich Town).
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82'
Foul von Thierno Barry (FC Everton).
82'
Issa Diop (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Leif Davis.
82'
Ball abgeblockt. Tyler Dibling (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James Garner.
81'
Wechsel Ipswich Town. Zian Flemming kommt für Emersonn aufgrund einer Verletzung.
81'
Wechsel Ipswich Town. Chuba Akpom kommt für Exequiel Palacios.
80'
Das Spiel läuft wieder.
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79'
Wechsel FC Everton. Tyrique George kommt für Jack Grealish.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Emersonn (Ipswich Town).
77'
Vorbeigeschossen. Tyler Dibling (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall.
76'
Vorbeigeschossen. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Tyler Dibling mit einer Flanke.
76'
Ball pariert. Tyler Dibling (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles.
74'
Wechsel Ipswich Town. Daizen Maeda kommt für Julio Enciso.
73'
Wechsel Ipswich Town. Florentino kommt für Sasa Lukic.
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73'
Vorbeigeschossen. Harrison Armstrong (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jack Grealish.
72'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Sasa Lukic (Ipswich Town).
71'
Vorbeigeschossen. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
71'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Abdoul Ouattara.
69'
Jarrad Branthwaite (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Exequiel Palacios (Ipswich Town).
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69'
Ball abgeblockt. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Grealish.
67'
Gelb-Rote Karte für Abdul Fatawu (Ipswich Town).
67'
Abdul Fatawu (Ipswich Town) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
66'
Wechsel FC Everton. Tyler Dibling kommt für Brennan Johnson.
66'
Wechsel Ipswich Town. Jaden Philogene kommt für Jack Clarke.
66'
Vorbeigeschossen. Brennan Johnson (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall.
64'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Foul von Sasa Lukic (Ipswich Town).
64'
Vorbeigeschossen. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jack Grealish.
63'
Vorbeigeschossen. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Issa Diop.
59'
VAR Entscheidung: Kein Tor FC Everton 1-0 Ipswich Town.
58'
Abseits FC Everton. Thierno Barry spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brennan Johnson im Abseits.
58'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Thierno Barry (FC Everton) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
57'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Leif Davis.
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50'
Foul von Brennan Johnson (FC Everton).
50'
Leif Davis (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Ball pariert. Abdoul Ouattara (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
47'
Jordan Pickford (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Issa Diop (Ipswich Town).
46'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Pickford.
46'
Ball pariert. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jack Clarke mit einem Steilpass.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Everton und Ipswich Town ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ball abgeblockt. James Garner (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harrison Armstrong.
42'
Vitalii Mykolenko (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
42'
Foul von Vitalii Mykolenko (FC Everton).
42'
Abdul Fatawu (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Leif Davis (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Abdul Fatawu mit einer Flanke.
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35'
Abdul Fatawu (Ipswich Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Abdul Fatawu (Ipswich Town).
35'
Vorbeigeschossen. Emersonn (Ipswich Town) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jack Clarke mit einer Flanke.
33'
Vorbeigeschossen. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles mit einer Flanke.
33'
Ball abgeblockt. James Garner (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Ball abgeblockt. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Grealish.
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32'
Ball abgeblockt. Vitalii Mykolenko (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Grealish.
31'
Ball abgeblockt. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Foul von Jarrad Branthwaite (FC Everton).
29'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Pickford.
26'
Vorbeigeschossen. Abdul Fatawu (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Kugel geht rechts vorbei nach einem Konter.
20'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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20'
Foul von Sasa Lukic (Ipswich Town).
19'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Pickford.
19'
Ball pariert. Abdul Fatawu (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
18'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Jarrad Branthwaite.
18'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sasa Lukic mit einem Steilpass.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Everton und Ipswich Town ist 1:0. Thierno Barry (FC Everton) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von James Tarkowski.
11'
Vorbeigeschossen. James Tarkowski (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
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9'
Ball pariert. Emersonn (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Julio Enciso.
5'
Vorbeigeschossen. Brennan Johnson (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Harrison Armstrong mit einem Steilpass.
2'
Foul von Harrison Armstrong (FC Everton).
2'
Exequiel Palacios (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Everton und Ipswich Town.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.