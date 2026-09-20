Vorbeigeschossen. Lisandro Martínez (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
81'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Shea Charles.
80'
Wechsel Manchester United. Mason Mount kommt für Kobbie Mainoo.
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80'
Wechsel FC Fulham. Joachim Andersen kommt für Josh King.
80'
Wechsel FC Fulham. Rodrigo Muniz kommt für Gonzalo García.
79'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von César Palacios.
78'
Ball abgeblockt. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joshua Zirkzee.
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77'
Wechsel Manchester United. Joshua Zirkzee kommt für Marcus Rashford.
77'
Wechsel FC Fulham. Hugo Larsson kommt für Sander Berge.
76'
Abseits Manchester United. Matheus Cunha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Rashford im Abseits.
76'
Ball pariert. Kevin (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von César Palacios.
75'
Ball abgeblockt. Marcus Rashford (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Bernd Leno.
74'
Ball pariert. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lisandro Martínez.
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72'
Ball pariert. Marcus Rashford (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
71'
Wechsel FC Fulham. César Palacios kommt für Alex Iwobi.
71'
Wechsel FC Fulham. Kevin kommt für Oscar Bobb.
70'
Vorbeigeschossen. Diogo Dalot (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
69'
Bryan Mbeumo (Manchester United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Antonee Robinson (FC Fulham).
68'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Shea Charles.
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68'
Ball abgeblockt. Harry Maguire (Manchester United) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einer Flanke.
67'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Bernd Leno.
67'
Ball pariert. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marcus Rashford.
66'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Shea Charles.
65'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Antonee Robinson.
63'
1 : 0
Pech für Manchester United - Eigentor von Lisandro Martínez! Der Spielstand zwischen FC Fulham und Manchester United ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor flach ins Netz.
63'
Ball pariert. Calvin Bassey (FC Fulham) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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61'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Diogo Dalot.
61'
Ball abgeblockt. Alex Iwobi (FC Fulham) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sander Berge.
54'
Foul von Bryan Mbeumo (Manchester United).
54'
Antonee Robinson (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Timothy Castagne (FC Fulham) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Marcus Rashford (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Timothy Castagne (FC Fulham).
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48'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Gonzalo García (FC Fulham).
47'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
47'
Sander Berge (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Fulham und Manchester United ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Josh King (FC Fulham) sieht eine Gelbe Karte.
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45'
Josh King (FC Fulham) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
44'
Vorbeigeschossen. Marcus Rashford (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bryan Mbeumo.
44'
Vorbeigeschossen. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matheus Cunha.
42'
Ball pariert. Alex Iwobi (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Gonzalo García mit einem Steilpass.
39'
Ball pariert. Marcus Rashford (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
36'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
36'
Calvin Bassey (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Ball abgeblockt. Marcus Rashford (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matheus Cunha.
34'
Vorbeigeschossen. Youri Tielemans (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Marcus Rashford.
34'
Ball abgeblockt. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kobbie Mainoo mit einem langen Ball.
33'
Abseits FC Fulham. Gonzalo García spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antonee Robinson im Abseits.
32'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Senne Lammens.
32'
Ball pariert. Josh King (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alex Iwobi.
31'
Ball abgeblockt. Kobbie Mainoo (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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31'
Ball abgeblockt. Luke Shaw (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
31'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Shea Charles.
31'
Ball abgeblockt. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcus Rashford.
30'
Vorbeigeschossen. Oscar Bobb (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Alex Iwobi.
29'
Ball pariert. Sander Berge (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alex Iwobi.
29'
Vorbeigeschossen. Gonzalo García (FC Fulham) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Antonee Robinson mit einer Flanke.
28'
Marcus Rashford (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Timothy Castagne (FC Fulham).
28'
Ball pariert. Josh King (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Alex Iwobi mit einer Flanke.
26'
Ball abgeblockt. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Dalot.
25'
Bruno Fernandes (Manchester United) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Matheus Cunha.
24'
Vorbeigeschossen. Diogo Dalot (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
22'
Foul von Josh King (FC Fulham).
22'
Harry Maguire (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Vorbeigeschossen. Marcus Rashford (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bryan Mbeumo mit einer Flanke.
20'
Vorbeigeschossen. Josh King (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von David Affengruber.
18'
Vorbeigeschossen. Gonzalo García (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alex Iwobi mit einem Steilpass.
15'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Luke Shaw.
12'
Josh King (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Kobbie Mainoo (Manchester United).
11'
Vorbeigeschossen. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marcus Rashford mit einer Flanke nach einer Ecke.
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10'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Bernd Leno.
10'
Ball pariert. Lisandro Martínez (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
10'
Ball abgeblockt. Lisandro Martínez (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
9'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von David Affengruber.
9'
Ball abgeblockt. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Youri Tielemans mit einer Flanke.
8'
Abseits Manchester United. Youri Tielemans spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Marcus Rashford im Abseits.
4'
Vorbeigeschossen. Gonzalo García (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Antonee Robinson.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Fulham und Manchester United.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.