Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Liverpool und Manchester City ist 0:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Liverpool und Manchester City ist 0:3.
94'
Vorbeigeschossen. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Rayan Cherki nach einer Ecke.
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93'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Milos Kerkez.
93'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayyoub Bouaddi.
92'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Alexis Mac Allister (FC Liverpool).
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91'
Virgil van Dijk (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Rayan Cherki (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Virgil van Dijk (FC Liverpool).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Alexis Mac Allister (FC Liverpool).
89'
Vorbeigeschossen. Ayyoub Bouaddi (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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89'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ayyoub Bouaddi.
88'
Wechsel FC Liverpool. Federico Chiesa kommt für Bradley Barcola.
88'
Wechsel FC Liverpool. Joe Gomez kommt für Jérémy Jacquet.
87'
Ball pariert. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten.
86'
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Ayyoub Bouaddi (Manchester City).
86'
Víctor Muñoz (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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85'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Trey Nyoni (FC Liverpool).
84'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Jérémy Jacquet (FC Liverpool).
80'
Wechsel Manchester City. Ayyoub Bouaddi kommt für Enzo Fernández.
80'
Wechsel Manchester City. Allan kommt für Erling Haaland.
78'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC Liverpool und Manchester City ist 0:3. Rayan Cherki (Manchester City) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Josko Gvardiol mit dem Kopf.
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76'
Foul von Antoine Semenyo (Manchester City).
76'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel FC Liverpool. Rio Ngumoha kommt für Lewis Koumas.
75'
Wechsel FC Liverpool. Jeremie Frimpong kommt für Ronald Araujo.
74'
Vorbeigeschossen. Josko Gvardiol (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jérémy Doku.
73'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Elliot Anderson.
72'
Vorbeigeschossen. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
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71'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Víctor Muñoz.
70'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémy Doku.
68'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC Liverpool und Manchester City ist 0:2. Jérémy Doku (Manchester City) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Elliot Anderson mit einem langen Ball.
67'
Foul von Josko Gvardiol (Manchester City).
67'
Ronald Araujo (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel Manchester City. Josko Gvardiol kommt für Nico O'Reilly.
66'
Wechsel FC Liverpool. Trey Nyoni kommt für Florian Wirtz.
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65'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Liverpool und Manchester City ist 0:1. Erling Haaland (Manchester City) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
65'
Ball abgeblockt. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Fernández.
62'
Gelb-Rote Karte für Ryan Gravenberch (FC Liverpool) für überhartes Einsteigen.
62'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Ryan Gravenberch (FC Liverpool).
62'
Ball pariert. Ryan Gravenberch (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Alexis Mac Allister.
60'
Vorbeigeschossen. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Antoine Semenyo.
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60'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Ryan Gravenberch (FC Liverpool).
59'
Vorbeigeschossen. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Wirtz mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
59'
Foul von Jérémy Doku (Manchester City).
59'
Florian Wirtz (FC Liverpool) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Nico O'Reilly (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Foul von Nico O'Reilly (Manchester City).
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58'
Víctor Muñoz (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Erling Haaland (Manchester City).
57'
Bradley Barcola (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel Manchester City. Jérémy Doku kommt für Iliman Ndiaye.
55'
Vorbeigeschossen. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ryan Gravenberch nach einem Konter.
54'
Abseits FC Liverpool. Ronald Araujo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lewis Koumas im Abseits.
53'
Abseits Manchester City. Rúben Dias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Antoine Semenyo im Abseits.
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53'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Florian Wirtz (FC Liverpool).
52'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Jérémy Jacquet.
51'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Víctor Muñoz.
49'
Vorbeigeschossen. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Bradley Barcola.
49'
Ball pariert. Ryan Gravenberch (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Alexis Mac Allister.
48'
Ball abgeblockt. Bradley Barcola (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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48'
Ball pariert. Lewis Koumas (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bradley Barcola.
47'
Ryan Gravenberch (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Ryan Gravenberch (FC Liverpool).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Liverpool und Manchester City ist 0:0.
46'
Ball abgeblockt. Florian Wirtz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Milos Kerkez.
43'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Ryan Gravenberch (FC Liverpool).
41'
Foul von Erling Haaland (Manchester City).
41'
Virgil van Dijk (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Antoine Semenyo (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marc Guéhi.
39'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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39'
Foul von Alexis Mac Allister (FC Liverpool).
38'
Vorbeigeschossen. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Elliot Anderson.
36'
Foul von Iliman Ndiaye (Manchester City).
36'
Virgil van Dijk (FC Liverpool) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
35'
Florian Wirtz (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ball pariert. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Rayan Cherki.
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33'
Marc Guéhi (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Lewis Koumas (FC Liverpool).
33'
Ball pariert. Víctor Muñoz (FC Liverpool) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ryan Gravenberch.
32'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Virgil van Dijk (FC Liverpool).
32'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Erling Haaland.
32'
Ball abgeblockt. Alexis Mac Allister (FC Liverpool) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Florian Wirtz mit einer Flanke.
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31'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Nico O'Reilly.
29'
Abseits Manchester City. Rúben Dias spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Enzo Fernández im Abseits.
26'
Foul von Lewis Koumas (FC Liverpool).
26'
Marc Guéhi (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Florian Wirtz (FC Liverpool).
25'
Erling Haaland (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Lewis Koumas (FC Liverpool).
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22'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Jérémy Jacquet (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
20'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Matheus Nunes.
19'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Jérémy Jacquet.
17'
Handspiel von Víctor Muñoz (FC Liverpool).
16'
Handspiel von Antoine Semenyo (Manchester City).
12'
Lewis Koumas (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
11'
Foul von Florian Wirtz (FC Liverpool).
11'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Ecke FC Liverpool. Die Ecke wurde verursacht von Elliot Anderson.
8'
Ronald Araujo (FC Liverpool) sieht eine Gelbe Karte.
8'
Handspiel von Marc Guéhi (Manchester City).
6'
Milos Kerkez (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Foul von Iliman Ndiaye (Manchester City).
6'
Foul von Víctor Muñoz (FC Liverpool).
6'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Abseits FC Liverpool. Florian Wirtz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Milos Kerkez im Abseits.
2'
Ball abgeblockt. Víctor Muñoz (FC Liverpool) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ronald Araujo.
1'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
1'
Florian Wirtz (FC Liverpool) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Liverpool und Manchester City.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.