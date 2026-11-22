Wechsel Brighton and Hove Albion. Ibrahim Osman kommt für Chema Andrés.
94'
Foul von Yankuba Minteh (Brighton and Hove Albion).
94'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hull City und Brighton and Hove Albion ist 1:0. Oliver McBurnie (Hull City) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Lucas Gourna-Douath nach einem Konter.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Gelb-Rote Karte für Costinha (Brighton and Hove Albion) für überhartes Einsteigen.
89'
Foul von Costinha (Brighton and Hove Albion).
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89'
Sorba Thomas (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Abseits Hull City. Oliver McBurnie spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jens Hjertø-Dahl im Abseits.
84'
Wechsel Hull City. Brooke Norton-Cuffy kommt für Lewie Coyle.
83'
Chema Andrés (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Jens Hjertø-Dahl (Hull City).
82'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Chema Andrés.
82'
Ball abgeblockt. Regan Slater (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jens Hjertø-Dahl.
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81'
Chema Andrés (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
81'
Lewie Coyle (Hull City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Ferdi Kadıoğlu kommt für Diego Gómez.
79'
Foul von Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion).
79'
Regan Slater (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball abgeblockt. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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78'
Ball abgeblockt. Jens Hjertø-Dahl (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Regan Slater.
76'
Abseits Hull City. Mohamed Belloumi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lewie Coyle im Abseits.
72'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Costinha.
69'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Lewie Coyle.
68'
Wechsel Hull City. Jens Hjertø-Dahl kommt für Matt Crooks.
67'
Wechsel Hull City. Ryan Giles kommt für Elliot Stroud.
67'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Yankuba Minteh kommt für Olivier Boscagli.
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67'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Charalampos Kostoulas kommt für Georginio Rutter.
67'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Jack Hinshelwood kommt für Yasin Ayari.
65'
Vorbeigeschossen. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Regan Slater mit einem langen Ball nach einem Konter.
64'
Foul von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
64'
Lucas Gourna-Douath (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Costinha (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Foul von Costinha (Brighton and Hove Albion).
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63'
Sorba Thomas (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Oliver McBurnie (Hull City).
60'
Vorbeigeschossen. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lewis Dunk mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
59'
Lucas Gourna-Douath (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Lucas Gourna-Douath (Hull City).
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57'
Ball pariert. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Semi Ajayi mit einem langen Ball.
56'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
56'
Mohamed Belloumi (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ball pariert. Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
52'
Vorbeigeschossen. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einem langen Ball.
51'
Ball pariert. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Diego Gómez.
49'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
Foul von Matt Crooks (Hull City).
48'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
48'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Hull City. Sorba Thomas kommt für Mohamed-Ali Cho.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hull City und Brighton and Hove Albion ist 0:0.
49'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Matt Crooks.
48'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Tzolakis.
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48'
Ball pariert. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pascal Gross.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Wechsel Hull City. Lucas Gourna-Douath kommt für Tim Iroegbunam aufgrund einer Verletzung.
45'
Das Spiel läuft wieder.
43'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tim Iroegbunam (Hull City).
43'
Abseits Hull City. Regan Slater spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matt Crooks im Abseits.
42'
Foul von Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion).
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42'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
39'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
39'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
38'
Tim Iroegbunam (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Nobel Mendy (Hull City) sieht eine Gelbe Karte.
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37'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Tzolakis.
37'
Ball pariert. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yasin Ayari mit dem Kopf.
37'
Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Diego Gómez.
36'
Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Oliver McBurnie (Hull City).
35'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Costinha.
34'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte.
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34'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
34'
Mohamed-Ali Cho (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball abgeblockt. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yasin Ayari.
33'
Handspiel von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
32'
Ball pariert. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Diego Gómez mit einem Steilpass.
31'
Ball pariert. Matt Crooks (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mohamed-Ali Cho mit einer Flanke.
28'
Ball pariert. Nobel Mendy (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mohamed Belloumi.
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26'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
26'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Abseits Brighton and Hove Albion. Yasin Ayari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxim De Cuyper im Abseits.
24'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Elliot Stroud.
24'
Ball abgeblockt. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yasin Ayari.
23'
Vorbeigeschossen. Nobel Mendy (Hull City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Regan Slater mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
22'
Foul von Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion).
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22'
Tim Iroegbunam (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Georginio Rutter.
19'
Vorbeigeschossen. Costinha (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross.
18'
Ball abgeblockt. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxim De Cuyper.
17'
Foul von Diego Gómez (Brighton and Hove Albion).
17'
Regan Slater (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Costinha (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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16'
Foul von Nobel Mendy (Hull City).
14'
Ball pariert. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maxim De Cuyper mit einer Flanke.
3'
Vorbeigeschossen. Mohamed-Ali Cho (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Oliver McBurnie.
2'
Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Regan Slater (Hull City).
1'
Foul von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
1'
Tim Iroegbunam (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hull City und Brighton and Hove Albion.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.