Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hull City und FC Everton ist 2:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hull City und FC Everton ist 2:2.
94'
Foul von Michael Keane (FC Everton).
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94'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Charly Alcaraz (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Nobel Mendy (Hull City).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
James Tarkowski (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Oliver McBurnie (Hull City).
89'
Vorbeigeschossen. Charly Alcaraz (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall.
86'
Wechsel FC Everton. Charly Alcaraz kommt für Thierno Barry.
86'
Wechsel FC Everton. Tyler Dibling kommt für Jack Grealish.
86'
Wechsel Hull City. Robinio Vaz kommt für Sorba Thomas.
85'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Kiernan Dewsbury-Hall.
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82'
Foul von Jake O'Brien (FC Everton).
82'
Elliot Stroud (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ball abgeblockt. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sorba Thomas.
78'
Wechsel FC Everton. Jake O'Brien kommt für Ainsley Maitland-Niles.
78'
Wechsel FC Everton. Hayden Hackney kommt für Harrison Armstrong.
75'
Wechsel Hull City. Hidemasa Morita kommt für Regan Slater.
74'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Hull City und FC Everton ist 2:2. Mohamed Belloumi (Hull City) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Elliot Stroud.
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72'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Mohamed Belloumi (Hull City).
71'
Vorbeigeschossen. John Egan (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton).
68'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Hull City und FC Everton ist 1:2. Thierno Barry (FC Everton) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall.
67'
Foul von Jack Grealish (FC Everton).
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67'
Lewie Coyle (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel FC Everton. Tyrique George kommt für Brennan Johnson.
66'
Abseits FC Everton. Ainsley Maitland-Niles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thierno Barry im Abseits.
65'
Harrison Armstrong (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Tim Iroegbunam (Hull City).
65'
Wechsel Hull City. Tim Iroegbunam kommt für Matt Crooks.
64'
Wechsel Hull City. Mohamed Belloumi kommt für Joe Gelhardt.
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64'
Wechsel Hull City. Elliot Stroud kommt für Ryan Giles.
63'
Abseits Hull City. John Egan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ryan Giles im Abseits.
61'
Abseits FC Everton. Ainsley Maitland-Niles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brennan Johnson im Abseits.
60'
Jarrad Branthwaite (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Joe Gelhardt (Hull City).
55'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hull City und FC Everton ist 1:1. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles nach einer Ecke.
54'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von John Egan.
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53'
Ball pariert. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Brennan Johnson mit einer Flanke.
53'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Lewie Coyle (Hull City).
52'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Jarrad Branthwaite.
51'
Ball pariert. Harrison Armstrong (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jack Grealish.
48'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Hull City und FC Everton ist 1:0. Joe Gelhardt (Hull City) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Sorba Thomas mit einem Steilpass nach einem Konter.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hull City und FC Everton ist 0:0.
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49'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Nobel Mendy.
49'
Ball abgeblockt. Brennan Johnson (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harrison Armstrong mit einem langen Ball.
47'
Vorbeigeschossen. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jack Grealish mit einer Flanke.
46'
Vorbeigeschossen. Jack Grealish (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ainsley Maitland-Niles mit einem langen Ball.
46'
Ball pariert. Joe Gelhardt (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von John Egan mit einem Steilpass.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Nobel Mendy (Hull City) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sorba Thomas mit einer Flanke nach einer Ecke.
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44'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von James Tarkowski.
44'
Ball abgeblockt. Joe Gelhardt (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Oliver McBurnie.
42'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von James Garner.
42'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von John Egan.
42'
Ball abgeblockt. Michael Keane (FC Everton) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James Garner mit einer Flanke.
41'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von John Egan.
41'
Ball abgeblockt. Thierno Barry (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Harrison Armstrong.
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40'
Ball abgeblockt. Sorba Thomas (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ryan Giles.
39'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Everton).
34'
VAR Entscheidung: Kein Tor Hull City 0-0 FC Everton.
34'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Brennan Johnson (FC Everton) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
34'
Abseits FC Everton. Harrison Armstrong spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Brennan Johnson im Abseits.
34'
Ball abgeblockt. Harrison Armstrong (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall.
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33'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Joe Gelhardt (Hull City).
32'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Ainsley Maitland-Niles.
30'
Foul von James Tarkowski (FC Everton).
30'
Sorba Thomas (Hull City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Jarrad Branthwaite (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Joe Gelhardt (Hull City).
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28'
Harrison Armstrong (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Regan Slater (Hull City).
27'
Vorbeigeschossen. Jarrad Branthwaite (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
27'
Ball pariert. Thierno Barry (FC Everton) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von James Garner mit einer Flanke.
26'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Lewie Coyle.
25'
Thierno Barry (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Nobel Mendy (Hull City).
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22'
Ball pariert. Joe Gelhardt (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sorba Thomas mit einem langen Ball.
21'
Oliver McBurnie (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
James Tarkowski (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Oliver McBurnie (Hull City).
19'
Abseits FC Everton. Ainsley Maitland-Niles spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thierno Barry im Abseits.
18'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Oliver McBurnie (Hull City).
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13'
Matt Crooks (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
13'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Matt Crooks (Hull City).
12'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von James Tarkowski.
10'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Harrison Armstrong.
9'
Ball pariert. Jack Grealish (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall.
8'
Jack Grealish (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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8'
Foul von Matt Crooks (Hull City).
5'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Tzolakis.
5'
Vorbeigeschossen. James Garner (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
4'
Thierno Barry (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Regan Slater (Hull City).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hull City und FC Everton.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.