Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hull City und Ipswich Town ist 2:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hull City und Ipswich Town ist 2:2.
95'
Wechsel Ipswich Town. Chuba Akpom kommt für Julio Enciso.
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94'
Vorbeigeschossen. Abdoul Ouattara (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Julio Enciso.
92'
Issa Diop (Ipswich Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Foul von Issa Diop (Ipswich Town).
92'
Joe Gelhardt (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Hull City. Joe Gelhardt kommt für Regan Slater.
90'
Vorbeigeschossen. Daizen Maeda (Ipswich Town) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Julio Enciso mit einer Flanke.
88'
Semi Ajayi (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Jack Clarke (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Semi Ajayi (Hull City).
87'
Vorbeigeschossen. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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87'
Ball abgeblockt. Jack Clarke (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dara O'Shea mit einem langen Ball.
85'
Jack Clarke (Ipswich Town) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Matt Crooks (Hull City).
84'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Dara O'Shea.
84'
Ball abgeblockt. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matt Crooks.
81'
Julio Enciso (Ipswich Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Foul von Julio Enciso (Ipswich Town).
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81'
Mohamed-Ali Cho (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Exequiel Palacios (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Hidemasa Morita (Hull City).
80'
Vorbeigeschossen. Regan Slater (Hull City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
79'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Christian Walton.
79'
Ball pariert. Brooke Norton-Cuffy (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mohamed Belloumi.
77'
Wechsel Hull City. Brooke Norton-Cuffy kommt für Lewie Coyle.
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77'
Wechsel Hull City. Hidemasa Morita kommt für Tim Iroegbunam.
77'
Wechsel Ipswich Town. Zian Flemming kommt für Emersonn.
75'
Abseits Ipswich Town. Azor Matusiwa spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emersonn im Abseits.
74'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Hull City und Ipswich Town ist 2:2. Julio Enciso (Ipswich Town) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Azor Matusiwa.
74'
Ball abgeblockt. Daizen Maeda (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julio Enciso.
71'
Daizen Maeda (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Ryan Giles (Hull City).
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71'
Vorbeigeschossen. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Abdoul Ouattara mit einer Flanke.
70'
Wechsel Ipswich Town. Daizen Maeda kommt für Abdul Fatawu.
70'
Wechsel Ipswich Town. Azor Matusiwa kommt für Florentino.
69'
Wechsel Ipswich Town. Jack Clarke kommt für Jaden Philogene.
68'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hull City und Ipswich Town ist 2:1. Oliver McBurnie (Hull City) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss unten rechts.
67'
Foul von Florentino (Ipswich Town).
67'
Mohamed Belloumi (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Emersonn (Ipswich Town).
66'
Tim Iroegbunam (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Abseits Hull City. Regan Slater spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oliver McBurnie im Abseits.
65'
Vorbeigeschossen. Lewie Coyle (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
64'
Abseits Hull City. Tim Iroegbunam spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed-Ali Cho im Abseits.
62'
Abseits Hull City. Lewie Coyle spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matt Crooks im Abseits.
61'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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60'
Matt Crooks (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Florentino (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Matt Crooks (Hull City).
60'
Wechsel Hull City. Mohamed-Ali Cho kommt für Elliot Stroud.
58'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hull City und Ipswich Town ist 1:1. Tim Iroegbunam (Hull City) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten rechts. Vorbereitet von Oliver McBurnie mit einem langen Ball.
58'
Ball abgeblockt. Jaden Philogene (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julio Enciso mit dem Kopf.
56'
Vorbeigeschossen. Oliver McBurnie (Hull City) versucht es per Kopf links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mohamed Belloumi mit einer Flanke nach einer Ecke.
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56'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Issa Diop.
55'
Vorbeigeschossen. Emersonn (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Julio Enciso.
53'
Emersonn (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Nobel Mendy (Hull City).
53'
Abseits Ipswich Town. Issa Diop spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emersonn im Abseits.
52'
Elliot Stroud (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Abdul Fatawu (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Elliot Stroud (Hull City).
51'
Handspiel von Abdoul Ouattara (Ipswich Town).
50'
Foul von Florentino (Ipswich Town).
50'
Tim Iroegbunam (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Jaden Philogene (Ipswich Town).
49'
Lewie Coyle (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Hull City. Matt Crooks kommt für John Egan.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Hull City und Ipswich Town ist 0:1.
47'
Christian Walton (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Oliver McBurnie (Hull City).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Exequiel Palacios (Ipswich Town).
45'
Mohamed Belloumi (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Leif Davis (Ipswich Town).
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45'
Lewie Coyle (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Abdul Fatawu (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Nobel Mendy (Hull City).
44'
Leif Davis (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Mohamed Belloumi (Hull City).
43'
Abdul Fatawu (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Nobel Mendy (Hull City).
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42'
Abseits Hull City. Elliot Stroud spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ryan Giles im Abseits.
39'
Vorbeigeschossen. Tim Iroegbunam (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
37'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Issa Diop.
37'
Vorbeigeschossen. John Egan (Hull City) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Regan Slater mit einer Flanke nach einer Ecke.
37'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Abdoul Ouattara.
36'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Exequiel Palacios.
35'
Vorbeigeschossen. Abdul Fatawu (Ipswich Town) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julio Enciso.
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34'
Foul von Abdul Fatawu (Ipswich Town).
34'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Tim Iroegbunam.
32'
Abseits Ipswich Town. Abdul Fatawu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Emersonn im Abseits.
28'
Exequiel Palacios (Ipswich Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Foul von Exequiel Palacios (Ipswich Town).
28'
Tim Iroegbunam (Hull City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Exequiel Palacios (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Regan Slater (Hull City).
22'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Hull City und Ipswich Town ist 0:1. Florentino (Ipswich Town) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten rechts. Vorbereitet von Abdoul Ouattara mit einem Steilpass.
21'
Ball abgeblockt. Emersonn (Ipswich Town) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
20'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Belloumi.
17'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von John Egan.
13'
Foul von Emersonn (Ipswich Town).
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13'
Tim Iroegbunam (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Ball abgeblockt. Abdul Fatawu (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julio Enciso.
9'
Ball pariert. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Emersonn.
3'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Tim Iroegbunam (Hull City).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Hull City und Ipswich Town.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.