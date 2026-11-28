Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ipswich Town und Aston Villa ist 2:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ipswich Town und Aston Villa ist 2:2.
93'
Vorbeigeschossen. Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
Werbung
93'
Brian Madjo (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Issa Diop (Ipswich Town).
91'
Ian Maatsen (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich Town).
Werbung
91'
Vorbeigeschossen. Leon Goretzka (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ian Maatsen nach einer Standardsituation.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Sasa Lukic (Ipswich Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
89'
Boubacar Kamara (Aston Villa) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Sasa Lukic (Ipswich Town).
89'
Ball abgeblockt. Zian Flemming (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leif Davis mit einer Flanke.
88'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Zion Suzuki.
Werbung
88'
Ball pariert. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Florentino.
87'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Boubacar Kamara.
86'
Brian Madjo (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Dara O'Shea (Ipswich Town).
85'
Abseits Ipswich Town. Florentino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jaden Philogene im Abseits.
84'
Matty Cash (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Foul von Matty Cash (Aston Villa).
Werbung
84'
Jaden Philogene (Ipswich Town) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Ross Barkley (Aston Villa).
83'
Zian Flemming (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Wechsel Aston Villa. Brian Madjo kommt für Nicolas Jackson.
81'
Foul von Victor Lindelöf (Aston Villa).
81'
Zian Flemming (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Vorbeigeschossen. Leif Davis (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
Werbung
79'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ross Barkley.
78'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Abdoul Ouattara (Ipswich Town).
78'
Wechsel Aston Villa. Ross Barkley kommt für João Gomes.
78'
Wechsel Aston Villa. Leon Goretzka kommt für John McGinn.
77'
Foul von Victor Lindelöf (Aston Villa).
77'
Zian Flemming (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
76'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Sasa Lukic.
76'
Ball abgeblockt. Ian Maatsen (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Mbaye.
74'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Ian Maatsen.
74'
Wechsel Ipswich Town. Zian Flemming kommt für Emersonn.
74'
Wechsel Ipswich Town. Jaden Philogene kommt für Jack Clarke.
73'
Vorbeigeschossen. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jack Clarke.
72'
Ball abgeblockt. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ian Maatsen.
Werbung
69'
Matty Cash (Aston Villa) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Jack Clarke (Ipswich Town).
69'
Emersonn (Ipswich Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Wechsel Aston Villa. Ibrahim Mbaye kommt für Alysson.
68'
Wechsel Aston Villa. Matty Cash kommt für Taylor Harwood-Bellis.
68'
Wechsel Ipswich Town. Florentino kommt für Exequiel Palacios.
67'
Pau Torres (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
67'
Foul von Emersonn (Ipswich Town).
67'
Ball pariert. Pau Torres (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke.
66'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Christian Walton.
66'
Ball pariert. John McGinn (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
66'
Ball abgeblockt. Boubacar Kamara (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Gomes.
66'
João Gomes (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Emersonn (Ipswich Town).
Werbung
64'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Leif Davis.
63'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
63'
Jack Clarke (Ipswich Town) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
61'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Abdul Fatawu Issahaku.
60'
Ball pariert. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
59'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Abdoul Ouattara (Ipswich Town).
Werbung
56'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Ipswich Town und Aston Villa ist 2:2. Leif Davis (Ipswich Town) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Julio Enciso mit einer Flanke.
55'
John McGinn (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
55'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Sasa Lukic (Ipswich Town).
49'
Vorbeigeschossen. Leif Davis (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Abdul Fatawu Issahaku mit einer Flanke.
47'
Ball pariert. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Johan Manzambi.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ipswich Town und Aston Villa ist 1:2.
Werbung
47'
Ball pariert. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von John McGinn.
47'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Sasa Lukic (Ipswich Town).
46'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Abdul Fatawu Issahaku (Ipswich Town).
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Victor Lindelöf.
Werbung
42'
Abseits Aston Villa. Pau Torres spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ian Maatsen im Abseits.
40'
Nicolas Jackson (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Issa Diop (Ipswich Town).
39'
Ball pariert. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
38'
João Gomes (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Foul von João Gomes (Aston Villa).
38'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
37'
Johan Manzambi (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Abdoul Ouattara (Ipswich Town).
36'
Foul von John McGinn (Aston Villa).
36'
Sasa Lukic (Ipswich Town) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Emersonn (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Ball pariert. Pau Torres (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke.
30'
Vorbeigeschossen. Taylor Harwood-Bellis (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
30'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Issa Diop.
26'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Ipswich Town und Aston Villa ist 1:2. João Gomes (Aston Villa) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Pau Torres nach einer Ecke.
26'
Ball abgeblockt. Victor Lindelöf (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke.
26'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Abdoul Ouattara.
25'
Ball pariert. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Taylor Harwood-Bellis.
23'
John McGinn (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Sasa Lukic (Ipswich Town).
Werbung
21'
Foul von John McGinn (Aston Villa).
21'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ipswich Town und Aston Villa ist 1:1. Emersonn (Ipswich Town) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einer Ecke.
18'
Ecke Ipswich Town. Die Ecke wurde verursacht von Victor Lindelöf.
18'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jack Clarke.
16'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ipswich Town und Aston Villa ist 0:1. Alysson (Aston Villa) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Johan Manzambi mit einem Steilpass.
14'
Vorbeigeschossen. Johan Manzambi (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nicolas Jackson nach einer Ecke.
Werbung
14'
Ball abgeblockt. Alysson (Aston Villa) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von John McGinn mit einer Flanke.
13'
Ecke Aston Villa. Die Ecke wurde verursacht von Leif Davis.
13'
Ball abgeblockt. John McGinn (Aston Villa) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ian Maatsen mit einer Flanke.
12'
Vorbeigeschossen. Boubacar Kamara (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einem Konter.
11'
Foul von John McGinn (Aston Villa).
11'
Sasa Lukic (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
João Gomes (Aston Villa) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
10'
Foul von Emersonn (Ipswich Town).
9'
Alysson (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
Foul von Alysson (Aston Villa).
9'
Sasa Lukic (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball abgeblockt. Nicolas Jackson (Aston Villa) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alysson.
5'
Vorbeigeschossen. Issa Diop (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jack Clarke.
5'
Vorbeigeschossen. Jack Clarke (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sasa Lukic.
Werbung
1'
Boubacar Kamara (Aston Villa) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
1'
Sasa Lukic (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Boubacar Kamara (Aston Villa).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ipswich Town und Aston Villa.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.