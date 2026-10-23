Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ipswich Town und Nottingham Forest ist 1:1.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ipswich Town und Nottingham Forest ist 1:1.
98'
Das Spiel läuft wieder.
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98'
Das Spiel ist unterbrochen (Ipswich Town).
96'
Foul von Murillo (Nottingham Forest).
96'
Leif Davis (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Handspiel von Zian Flemming (Ipswich Town).
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95'
Abseits Ipswich Town. Issa Diop spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dara O'Shea im Abseits.
94'
Wechsel Nottingham Forest. Chris Wood kommt für Liam Delap.
94'
Foul von Luca Netz (Nottingham Forest).
94'
Daizen Maeda (Ipswich Town) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
92'
Vorbeigeschossen. Jack Clarke (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
91'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Azor Matusiwa (Ipswich Town).
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
89'
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Abdoul Ouattara (Ipswich Town).
87'
Foul von Zian Flemming (Ipswich Town).
87'
Xaver Schlager (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Vorbeigeschossen. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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86'
Wechsel Ipswich Town. Chuba Akpom kommt für Julio Enciso.
85'
Wechsel Ipswich Town. Azor Matusiwa kommt für Florentino.
85'
Foul von Jack Clarke (Ipswich Town).
85'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
84'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Wechsel Nottingham Forest. Luca Netz kommt für Neco Williams aufgrund einer Verletzung.
83'
Das Spiel ist unterbrochen (Ipswich Town).
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78'
Abseits Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Neco Williams im Abseits.
76'
Ball pariert. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Xaver Schlager.
74'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit dem Kopf nach einem Konter.
73'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber.
73'
Wechsel Ipswich Town. Daizen Maeda kommt für Abdul Fatawu.
69'
Wechsel Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi kommt für Dan Ndoye.
68'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Xaver Schlager (Nottingham Forest).
64'
Vorbeigeschossen. Daniel Muñoz (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei.
64'
Vorbeigeschossen. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
63'
Vorbeigeschossen. Murillo (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Neco Williams mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Abdul Fatawu.
61'
Wechsel Ipswich Town. Jack Clarke kommt für Jaden Philogene.
60'
Wechsel Ipswich Town. Zian Flemming kommt für Emersonn.
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60'
Vorbeigeschossen. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Ecke.
60'
Ball pariert. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
60'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
60'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Florentino.
59'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Leif Davis.
55'
Abseits Ipswich Town. Abdoul Ouattara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Abdul Fatawu im Abseits.
54'
Murillo (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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54'
Emersonn (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Murillo (Nottingham Forest).
51'
Issa Diop (Ipswich Town) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
VAR Entscheidung: Karte geändert Issa Diop (Ipswich Town).
48'
Foul von Issa Diop (Ipswich Town).
48'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Jaden Philogene (Ipswich Town) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Ipswich Town und Nottingham Forest ist 1:1.
47'
Dara O'Shea (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Issa Diop (Ipswich Town).
45'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Emersonn (Ipswich Town).
42'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ipswich Town und Nottingham Forest ist 1:1. Julio Enciso (Ipswich Town) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links.
38'
Emersonn (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
33'
Vorbeigeschossen. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Neco Williams mit einer Flanke nach einer Ecke.
32'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Issa Diop.
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31'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Issa Diop.
31'
Ball abgeblockt. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dan Ndoye.
31'
Jaden Philogene (Ipswich Town) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
30'
Dara O'Shea (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
29'
Exequiel Palacios (Ipswich Town) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
28'
Ball pariert. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Exequiel Palacios.
26'
Ball pariert. Jaden Philogene (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Emersonn mit dem Kopf.
25'
Vorbeigeschossen. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Xaver Schlager mit einem langen Ball nach einem Konter.
19'
Vorbeigeschossen. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
18'
Foul von James McAtee (Nottingham Forest).
18'
Julio Enciso (Ipswich Town) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Ipswich Town und Nottingham Forest ist 0:1. Neco Williams (Nottingham Forest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Daniel Muñoz mit einer Flanke.
9'
Vorbeigeschossen. Abdul Fatawu (Ipswich Town) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Exequiel Palacios.
8'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White.
6'
Ball pariert. Jair Cunha (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nikola Milenkovic mit dem Kopf.
6'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Jaden Philogene (Ipswich Town).
5'
Vorbeigeschossen. Julio Enciso (Ipswich Town) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Ipswich Town und Nottingham Forest.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.