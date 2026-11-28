Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Coventry City ist 3:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Coventry City ist 3:0.
92'
Foul von Harry Wilson (Leeds United).
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92'
Stephen Mfuni (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Ball abgeblockt. Yann Gboho (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Milan van Ewijk mit dem Kopf.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Anton Stach (Leeds United).
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90'
Victor Torp (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball abgeblockt. Lukas Nmecha (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Brenden Aaronson.
88'
Foul von Melvin Bard (Leeds United).
88'
Milan van Ewijk (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Vorbeigeschossen. Tarik Muharemovic (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Harry Wilson mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Stephen Mfuni.
84'
Ethan Ampadu (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Victor Torp (Coventry City).
83'
Wechsel Leeds United. Melvin Bard kommt für Gabriel Gudmundsson.
82'
Vorbeigeschossen. Nico Elvedi (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Anton Stach mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
81'
Harry Wilson (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Stephen Mfuni (Coventry City).
77'
Wechsel Leeds United. Lukas Nmecha kommt für Dominic Calvert-Lewin.
77'
Wechsel Coventry City. Victor Torp kommt für Gustavo Hamer.
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75'
Foul von Tarik Muharemovic (Leeds United).
75'
Brandon Thomas-Asante (Coventry City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Harry Wilson (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von James Justin.
74'
Ball pariert. Stephen Mfuni (Coventry City) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matt Grimes mit einer Flanke.
73'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von James Trafford.
73'
Ball pariert. Brandon Thomas-Asante (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber links unten gehalten.
70'
Wechsel Leeds United. Anton Stach kommt für Ao Tanaka.
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70'
Wechsel Leeds United. Brenden Aaronson kommt für Noah Okafor.
70'
Wechsel Leeds United. Harry Wilson kommt für Sean Longstaff.
70'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Carl Rushworth.
70'
Ball pariert. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dominic Calvert-Lewin mit einem Steilpass.
69'
Ball pariert. Yann Gboho (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten.
68'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Gudmundsson.
66'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Leeds United und Coventry City ist 3:0. Sean Longstaff (Leeds United) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Gabriel Gudmundsson.
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65'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Matt Grimes (Coventry City).
65'
Ball abgeblockt. Gustavo Hamer (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
64'
Wechsel Coventry City. Brandon Thomas-Asante kommt für Tatsuhiro Sakamoto.
63'
Wechsel Coventry City. Yann Gboho kommt für Jack Rudoni.
63'
Wechsel Coventry City. Matt Grimes kommt für Frank Onyeka.
63'
Wechsel Coventry City. Ellis Simms kommt für Sidiki Cherif.
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63'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
63'
Gustavo Hamer (Coventry City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Vorbeigeschossen. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Noah Okafor.
58'
Vorbeigeschossen. Noah Okafor (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ethan Ampadu nach einem Konter.
57'
James Justin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Stephen Mfuni (Coventry City).
56'
Jayden Bogle (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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56'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
56'
Stephen Mfuni (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Bobby Thomas (Coventry City).
52'
Ball pariert. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gabriel Gudmundsson mit einem Steilpass.
50'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
50'
Gustavo Hamer (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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50'
Tarik Muharemovic (Leeds United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Jack Rudoni (Coventry City).
46'
Jay Dasilva (Coventry City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Jayden Bogle (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Jay Dasilva (Coventry City).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Coventry City ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Leeds United und Coventry City ist 2:0. Sean Longstaff (Leeds United) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ethan Ampadu.
45'
Vorbeigeschossen. Ethan Ampadu (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
40'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Leeds United und Coventry City ist 1:0. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Sean Longstaff mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
40'
Noah Okafor (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Milan van Ewijk (Coventry City).
37'
Noah Okafor (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Bobby Thomas (Coventry City).
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36'
Ball pariert. Noah Okafor (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
36'
Ball abgeblockt. Tarik Muharemovic (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
36'
Abseits Coventry City. Ethan Pinnock spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sidiki Cherif im Abseits.
35'
Foul von James Justin (Leeds United).
35'
Bobby Thomas (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Gustavo Hamer (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jack Rudoni mit einem langen Ball nach einer Ecke.
33'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
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32'
Foul von Sean Longstaff (Leeds United).
32'
Frank Onyeka (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Vorbeigeschossen. Ethan Ampadu (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dominic Calvert-Lewin nach einer Ecke.
27'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Stephen Mfuni.
26'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Jay Dasilva.
25'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Stephen Mfuni.
25'
Ball abgeblockt. James Justin (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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25'
Ball abgeblockt. James Justin (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Sidiki Cherif.
24'
Ball abgeblockt. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Bobby Thomas.
20'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Stephen Mfuni (Coventry City).
16'
Foul von James Justin (Leeds United).
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16'
Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Noah Okafor (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
14'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Bobby Thomas.
14'
Ball abgeblockt. Noah Okafor (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
14'
Ball abgeblockt. Sidiki Cherif (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustavo Hamer mit einem Steilpass.
12'
Vorbeigeschossen. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei nach einer Ecke.
12'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Gustavo Hamer.
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12'
Vorbeigeschossen. Ethan Ampadu (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gabriel Gudmundsson.
11'
Foul von Gustavo Hamer (Coventry City).
11'
Sean Longstaff (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Abseits Leeds United. Jayden Bogle spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominic Calvert-Lewin im Abseits.
6'
Das Spiel läuft wieder.
6'
Das Spiel ist unterbrochen (Leeds United).
4'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
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4'
Jack Rudoni (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball abgeblockt. Gustavo Hamer (Coventry City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
1'
Frank Onyeka (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Sean Longstaff (Leeds United).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Leeds United und Coventry City.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.