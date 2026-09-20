Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Crystal Palace ist 0:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Crystal Palace ist 0:0.
93'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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93'
Jean-Mattéo Bahoya (Leeds United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
92'
Wechsel Leeds United. Jean-Mattéo Bahoya kommt für Gabriel Gudmundsson.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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87'
Ball abgeblockt. Tarik Muharemovic (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Vorbeigeschossen. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch der Ball geht knapp links vorbei.
83'
Foul von Eddie Nketiah (Crystal Palace).
83'
James Justin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Crystal Palace. Eddie Nketiah kommt für Jørgen Strand Larsen.
82'
Wechsel Crystal Palace. Ismaïla Sarr kommt für Yéremy Pino.
81'
Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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81'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
81'
Lukas Nmecha (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Anton Stach.
80'
Ball abgeblockt. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Quinten Timber.
78'
Foul von Brenden Aaronson (Leeds United).
78'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Wechsel Leeds United. Lukas Nmecha kommt für Noah Okafor.
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75'
Vorbeigeschossen. Noah Okafor (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
71'
Vorbeigeschossen. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adam Wharton.
68'
Foul von Tarik Muharemovic (Leeds United).
68'
Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Wechsel Leeds United. Brenden Aaronson kommt für Ao Tanaka.
67'
Wechsel Leeds United. Daniel James kommt für Jayden Bogle.
67'
Handspiel von Quinten Timber (Crystal Palace).
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66'
Abseits Leeds United. Gabriel Gudmundsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ao Tanaka im Abseits.
64'
Adam Wharton (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Ao Tanaka (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
62'
Ao Tanaka (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
62'
Daichi Kamada (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
James Justin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Jaydee Canvot (Crystal Palace).
58'
Abseits Crystal Palace. Yéremy Pino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jørgen Strand Larsen im Abseits.
57'
Vorbeigeschossen. Tarik Muharemovic (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ethan Ampadu.
56'
Ball pariert. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von James Justin mit einer Flanke.
55'
Foul von Jefferson Lerma (Crystal Palace).
55'
Noah Okafor (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Ball pariert. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Adam Wharton.
54'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
52'
VAR Entscheidung: Kein Tor Leeds United 0-0 Crystal Palace.
52'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Tyrick Mitchell (Crystal Palace) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
52'
Abseits Crystal Palace. Yéremy Pino spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Anan Khalaili im Abseits.
50'
Vorbeigeschossen. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Quinten Timber.
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49'
Vorbeigeschossen. Jefferson Lerma (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
49'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von James Trafford.
49'
Ball pariert. Yéremy Pino (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
47'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
47'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Crystal Palace. Jefferson Lerma kommt für Takehiro Tomiyasu.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Crystal Palace ist 0:0.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
43'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Nico Elvedi (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
41'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Daichi Kamada.
38'
Jayden Bogle (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
38'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
36'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tarik Muharemovic (Leeds United).
34'
Vorbeigeschossen. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
33'
Ball abgeblockt. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
32'
Ball abgeblockt. Quinten Timber (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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29'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Anan Khalaili.
29'
Ball abgeblockt. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabriel Gudmundsson mit einer Flanke.
28'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Anton Stach (Leeds United).
27'
Ball abgeblockt. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
27'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Jayden Bogle.
25'
Foul von Takehiro Tomiyasu (Crystal Palace).
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25'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball pariert. Daichi Kamada (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jørgen Strand Larsen.
22'
Vorbeigeschossen. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
22'
Ball abgeblockt. Tarik Muharemovic (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ethan Ampadu.
21'
Ball pariert. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jaydee Canvot.
20'
Handspiel von Anton Stach (Leeds United).
15'
Abseits Leeds United. Anton Stach spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ethan Ampadu im Abseits.
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15'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Anan Khalaili (Crystal Palace).
11'
Foul von Anton Stach (Leeds United).
11'
Quinten Timber (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Jaydee Canvot (Crystal Palace).
8'
Anton Stach (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vorbeigeschossen. Tarik Muharemovic (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Anton Stach mit einer Flanke nach einer Ecke.
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7'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Walter Benítez.
6'
Vorbeigeschossen. Quinten Timber (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Takehiro Tomiyasu.
6'
Ball abgeblockt. James Justin (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ball abgeblockt. Anton Stach (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
3'
Anton Stach (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Ethan Ampadu (Leeds United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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1'
Foul von Quinten Timber (Crystal Palace).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Leeds United und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.