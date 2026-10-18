Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Manchester United ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Manchester United ist 1:1.
94'
Ball abgeblockt. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mason Mount.
Werbung
92'
Andrey Santos (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Ethan Ampadu (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
92'
Amad Diallo (Manchester United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
91'
Ball abgeblockt. Anton Stach (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Ball abgeblockt. Lukas Nmecha (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tarik Muharemovic mit dem Kopf.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Abseits Manchester United. Matheus Cunha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bryan Mbeumo im Abseits.
88'
Vorbeigeschossen. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Diogo Dalot mit einem langen Ball.
88'
Ball abgeblockt. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Noussair Mazraoui.
87'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Ethan Ampadu.
Werbung
87'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
87'
Mason Mount (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Abseits Manchester United. Harry Maguire spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amad Diallo im Abseits.
85'
Abseits Manchester United. Matheus Cunha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amad Diallo im Abseits.
84'
Foul von Lukas Nmecha (Leeds United).
84'
Leny Yoro (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel Manchester United. Matheus Cunha kommt für Youri Tielemans.
Werbung
81'
Wechsel Leeds United. Sean Longstaff kommt für Ao Tanaka.
80'
Foul von Anton Stach (Leeds United).
80'
Mason Mount (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ball abgeblockt. Mason Mount (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
76'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von James Justin.
76'
Ball abgeblockt. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Dalot.
74'
Wechsel Manchester United. Mason Mount kommt für Carlos Baleba.
Werbung
74'
Wechsel Leeds United. Lukas Nmecha kommt für Noah Okafor.
73'
Jayden Bogle (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Carlos Baleba (Manchester United).
72'
Vorbeigeschossen. Anton Stach (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
71'
Ball pariert. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Diogo Dalot.
71'
Ball abgeblockt. Youri Tielemans (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrey Santos.
70'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
Werbung
70'
Andrey Santos (Manchester United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Amad Diallo (Manchester United).
67'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
67'
Harry Maguire (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Leny Yoro.
63'
Vorbeigeschossen. Noah Okafor (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Anton Stach mit einer Flanke nach einer Ecke.
Werbung
63'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Harry Maguire.
61'
Handspiel von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
59'
Vorbeigeschossen. Carlos Baleba (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Andrey Santos.
58'
Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Carlos Baleba (Manchester United).
56'
Vorbeigeschossen. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
55'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
Werbung
55'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Leeds United und Manchester United ist 1:1. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Tarik Muharemovic nach einer Ecke.
51'
Vorbeigeschossen. Tarik Muharemovic (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Anton Stach mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Noussair Mazraoui.
50'
Vorbeigeschossen. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von James Justin mit einer Flanke.
46'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
46'
Amad Diallo (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
45'
Wechsel Manchester United. Noussair Mazraoui kommt für Lisandro Martínez.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Manchester United ist 0:1.
47'
Foul von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
47'
Harry Maguire (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Ball pariert. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ethan Ampadu.
39'
Vorbeigeschossen. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jayden Bogle mit einem Steilpass.
Werbung
38'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
38'
Diogo Dalot (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball pariert. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Dominic Calvert-Lewin.
35'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Leeds United und Manchester United ist 0:1. Bryan Mbeumo (Manchester United) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Youri Tielemans mit einer Flanke.
35'
Abseits Leeds United. Ao Tanaka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominic Calvert-Lewin im Abseits.
33'
Ball pariert. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Youri Tielemans mit einem Steilpass.
32'
Ao Tanaka (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
32'
Foul von Youri Tielemans (Manchester United).
30'
Foul von Dominic Calvert-Lewin (Leeds United).
30'
Leny Yoro (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
27'
Vorbeigeschossen. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Youri Tielemans mit einer Flanke.
26'
Ball pariert. Nico Elvedi (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Anton Stach mit einer Flanke.
25'
James Justin (Leeds United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
25'
Foul von Bryan Mbeumo (Manchester United).
21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Andrey Santos (Manchester United).
19'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
19'
Foul von Gabriel Gudmundsson (Leeds United).
19'
Andrey Santos (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Bruno Fernandes (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
13'
Abseits Leeds United. Noah Okafor spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominic Calvert-Lewin im Abseits.
12'
Ball abgeblockt. Lisandro Martínez (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
11'
Bryan Mbeumo (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Ao Tanaka (Leeds United).
9'
Andrey Santos (Manchester United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Ethan Ampadu (Leeds United).
Werbung
4'
Carlos Baleba (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Youri Tielemans (Manchester United).
2'
Gabriel Gudmundsson (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Leeds United und Manchester United.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.