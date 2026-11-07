Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur ist 1:0.
94'
Ball pariert. Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Archie Gray.
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94'
Vorbeigeschossen. Archie Gray (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Luca Williams-Barnett mit einer Flanke.
93'
Wechsel Leeds United. Ilia Gruev kommt für Sean Longstaff.
93'
Wechsel Leeds United. Joe Rodon kommt für Jayden Bogle.
91'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von James Trafford.
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91'
Ball pariert. Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Andy Robertson mit einer Flanke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Luca Williams-Barnett (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von James Justin (Leeds United).
88'
Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Foul von Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).
88'
Harry Wilson (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Wechsel Tottenham Hotspur. Luca Williams-Barnett kommt für Mohammed Kudus.
82'
Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Nico Elvedi (Leeds United).
82'
Das Spiel läuft wieder.
81'
Das Spiel ist unterbrochen (Tottenham Hotspur).
80'
Noah Okafor (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
79'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur ist 1:0. Noah Okafor (Leeds United) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
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78'
Foul von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
78'
Ethan Ampadu (Leeds United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Leeds United. Noah Okafor kommt für Lukas Nmecha.
77'
Wechsel Leeds United. Harry Wilson kommt für Ao Tanaka.
76'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Andy Robertson.
75'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Antonín Kinsky.
75'
Ball pariert. Sean Longstaff (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jayden Bogle mit einer Flanke.
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73'
Foul von Conor Gallagher (Tottenham Hotspur).
73'
Ao Tanaka (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Melvin Bard (Leeds United).
71'
Foul von Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur).
71'
Nico Elvedi (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Vorbeigeschossen. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ethan Ampadu nach einer Ecke.
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71'
Vorbeigeschossen. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
71'
Ball abgeblockt. Jayden Bogle (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
70'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Antonín Kinsky.
69'
Vorbeigeschossen. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
69'
Abseits Leeds United. Melvin Bard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lukas Nmecha im Abseits.
68'
Vorbeigeschossen. Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Archie Gray.
65'
Wechsel Tottenham Hotspur. Rodrigo Bentancur kommt für Mateus Fernandes.
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65'
Wechsel Tottenham Hotspur. Dejan Kulusevski kommt für Omar Marmoush.
65'
Wechsel Tottenham Hotspur. Conor Gallagher kommt für Pedro Porro.
63'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Andy Robertson.
63'
Ball abgeblockt. Ethan Ampadu (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Nmecha.
61'
Ball abgeblockt. Lukas Nmecha (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jayden Bogle.
61'
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
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59'
Foul von Pedro Porro (Tottenham Hotspur).
59'
Lukas Nmecha (Leeds United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).
57'
Nico Elvedi (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Abseits Tottenham Hotspur. Antonín Kinsky spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohammed Kudus im Abseits.
56'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
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55'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Ethan Ampadu.
53'
Vorbeigeschossen. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dominic Calvert-Lewin nach einem Konter.
51'
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
51'
Foul von Pedro Porro (Tottenham Hotspur).
51'
Lukas Nmecha (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Vorbeigeschossen. Nico Elvedi (Leeds United) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dominic Calvert-Lewin nach einer Ecke.
50'
Vorbeigeschossen. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
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50'
Ball abgeblockt. Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sean Longstaff mit einer Flanke.
49'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Micky van de Ven.
46'
Ball abgeblockt. Ethan Ampadu (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Wechsel Leeds United. Melvin Bard kommt für Gabriel Gudmundsson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur ist 0:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Wechsel Tottenham Hotspur. Dominic Solanke kommt für Mathys Tel aufgrund einer Verletzung.
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43'
Das Spiel läuft wieder.
42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mathys Tel (Tottenham Hotspur).
41'
Foul von Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
41'
Tarik Muharemovic (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Nico Elvedi (Leeds United).
40'
Handspiel von Gabriel Gudmundsson (Leeds United).
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40'
Ball pariert. Lukas Nmecha (Leeds United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jayden Bogle mit einer Flanke.
35'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mathys Tel (Tottenham Hotspur).
34'
Mathys Tel (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Jayden Bogle (Leeds United).
33'
Vorbeigeschossen. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Mohammed Kudus mit einer Flanke nach einer Ecke.
32'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Tarik Muharemovic.
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31'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Nico Elvedi.
31'
Abseits Leeds United. Lukas Nmecha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dominic Calvert-Lewin im Abseits.
29'
Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Nico Elvedi (Leeds United).
27'
Pedro Porro (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Gabriel Gudmundsson (Leeds United).
27'
Ball pariert. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pedro Porro.
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25'
Ball pariert. Omar Marmoush (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mathys Tel.
24'
Foul von Mathys Tel (Tottenham Hotspur).
24'
Jayden Bogle (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Sean Longstaff (Leeds United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Mateus Fernandes (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Sean Longstaff (Leeds United).
19'
Foul von Pedro Porro (Tottenham Hotspur).
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19'
Lukas Nmecha (Leeds United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
15'
Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
15'
Jayden Bogle (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Micky van de Ven (Tottenham Hotspur).
14'
James Justin (Leeds United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Mathys Tel (Tottenham Hotspur).
12'
James Justin (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Mathys Tel (Tottenham Hotspur).
11'
Foul von Omar Marmoush (Tottenham Hotspur).
11'
Nico Elvedi (Leeds United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Das Spiel läuft wieder.
10'
Das Spiel ist unterbrochen (Tottenham Hotspur).
9'
Vorbeigeschossen. Ethan Ampadu (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Sean Longstaff nach einer Standardsituation.
8'
Foul von Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).
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8'
Ao Tanaka (Leeds United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ecke Leeds United. Die Ecke wurde verursacht von Pedro Porro.
5'
Vorbeigeschossen. Ao Tanaka (Leeds United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
5'
Foul von Andy Robertson (Tottenham Hotspur).
5'
Jayden Bogle (Leeds United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.