Erstes Spiel nach Impfvorwürfen: Xhaka verliert wilde Partie

Sunderland unterliegt Manchester City mit 3:5. Getty Images

In den letzten Tagen dominierte ein grosses Thema die Schweizer Sportberichterstattung. Die Impfvorwürfe gegen Granit Xhaka. Dem Nati-Captain wird vorgeworfen, sich 2022 ein gefälschtes Covid-Zertifikat bei einer Luzerner Ärztin geholt zu haben.

Nun stand er das erste Mal seit der Fall publik wurde, auf dem Platz. Sunderland reiste nach Manchester zu den Citizens. Der Xhaka-Club musste sich in einer vogelwilden Partie mit 3:5 geschlagen geben. Xhaka spielte durch und zeigte eine starke Leistung. Trotzdem reichte es im Etihad Stadium nicht für einen Punktgewinn.

Verrücktes Hin und Her

In der neunten Minute eröffnete Enzo Fernandez das Score mit einem stinkfrechen Freistoss. Alle erwarteten eine Flanke, doch der Argentinier im Dienste Citys zirkelte den Ball in die nahe Ecke zum 1:0 für die Gastgeber.

Die Antwort der Black Cats liess nicht lange auf sich warten: Drei Minuten später glich Brian Brobbey die Partie wieder aus. Nach einer halben Stunde schoss Rayan Cherki ManCity wieder in Führung, wiederum drei Zeigerumdrehungen später markierte Brobbey den erneuten Ausgleich.

Erling Haaland erzielte den fünften Treffer im fünften Ligaspiel. Getty Images

Auf das 3:2 von Antoine Semenyo kurz vor der Pause konnte Sunderland zunächst nicht mehr reagieren. Semenyo erhöhte in der 57. Minute auf 4:2 – nun wachten Granit Xhaka und Co. so richtig auf. Brobbey traf 120 Sekunden später zum Anschluss. Der Aufsteiger aus der letzten Saison schnupperte gar noch am 4:4. Doch das kam nicht mehr, stattdessen machte Superstürmer Erling Haaland mit seinem obligaten Treffer in der 81. Minute den Sack endgültig zu.