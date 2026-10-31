Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und Brighton and Hove Albion ist 0:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und Brighton and Hove Albion ist 0:1.
94'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
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94'
Ball pariert. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Elliot Anderson.
92'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémy Doku.
91'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
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91'
Nico O'Reilly (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Nico O'Reilly (Manchester City).
90'
Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Vorbeigeschossen. Nico O'Reilly (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
89'
Ball pariert. Abdukodir Khusanov (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Allan.
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88'
Vorbeigeschossen. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Georginio Rutter nach einem Konter.
86'
Ball abgeblockt. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Malick Yalcouyé.
85'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Matheus Nunes.
84'
Foul von Allan (Manchester City).
84'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Georginio Rutter kommt für Diego Gómez.
82'
Ball abgeblockt. Allan (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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81'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Costinha.
81'
Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Allan (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
79'
Wechsel Manchester City. Phil Foden kommt für Josko Gvardiol.
79'
Wechsel Manchester City. Allan kommt für Iliman Ndiaye.
76'
Iliman Ndiaye (Manchester City) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Nico O'Reilly mit einer Flanke.
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72'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Jack Hinshelwood kommt für Charalampos Kostoulas.
72'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Malick Yalcouyé kommt für Maxim De Cuyper.
72'
Rúben Dias (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
70'
Vorbeigeschossen. Nico O'Reilly (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jérémy Doku mit einer Flanke nach einer Ecke.
70'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Jaouen Hadjam.
68'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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68'
Foul von Jaouen Hadjam (Brighton and Hove Albion).
66'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion).
65'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
65'
Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Wechsel Manchester City. Nico O'Reilly kommt für Enzo Fernández.
64'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Mats Wieffer kommt für Chema Andrés.
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64'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Jaouen Hadjam kommt für Olivier Boscagli.
64'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
64'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball pariert. Erling Haaland (Manchester City) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enzo Fernández mit einer Flanke.
62'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Pascal Gross.
62'
Ball abgeblockt. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
62'
Ball pariert. Matheus Nunes (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rayan Cherki.
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59'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Erling Haaland mit dem Kopf.
59'
Vorbeigeschossen. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matheus Nunes.
58'
Abseits Brighton and Hove Albion. Diego Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pascal Gross im Abseits.
57'
Vorbeigeschossen. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Rayan Cherki.
55'
Wechsel Manchester City. Rayan Cherki kommt für Ayyoub Bouaddi.
54'
Foul von Abdukodir Khusanov (Manchester City).
54'
Lewis Dunk (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Ball pariert. Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke.
52'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
52'
Ball pariert. Iliman Ndiaye (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Josko Gvardiol.
51'
Foul von Matheus Nunes (Manchester City).
51'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
50'
Abseits Brighton and Hove Albion. Olivier Boscagli spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxim De Cuyper im Abseits.
49'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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49'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion).
48'
Vorbeigeschossen. Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Yasin Ayari.
47'
Das Spiel läuft wieder.
47'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Josko Gvardiol (Manchester City).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und Brighton and Hove Albion ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
45'
Maxim De Cuyper (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball abgeblockt. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémy Doku.
42'
Ball abgeblockt. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Josko Gvardiol.
39'
Foul von Costinha (Brighton and Hove Albion).
39'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Abseits Manchester City. Elliot Anderson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matheus Nunes im Abseits.
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34'
Ball pariert. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas mit einem langen Ball.
30'
Abseits Manchester City. Matheus Nunes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Enzo Fernández im Abseits.
30'
Ball abgeblockt. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémy Doku.
26'
Foul von Diego Gómez (Brighton and Hove Albion).
26'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Ball pariert. Iliman Ndiaye (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Abdukodir Khusanov.
22'
Handspiel von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
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22'
Vorbeigeschossen. Iliman Ndiaye (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Elliot Anderson mit einer Flanke nach einer Ecke.
21'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Dunk.
20'
Chema Andrés (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Foul von Chema Andrés (Brighton and Hove Albion).
20'
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Diego Gómez (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Maxim De Cuyper nach einem Konter.
16'
Vorbeigeschossen. Josko Gvardiol (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Elliot Anderson mit einer Flanke nach einer Ecke.
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15'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Costinha.
15'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Luka Vuskovic.
11'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und Brighton and Hove Albion ist 0:1. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Maxim De Cuyper nach einer Standardsituation.
10'
Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
9'
Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Josko Gvardiol (Manchester City).
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9'
Ball abgeblockt. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Enzo Fernández mit einem langen Ball.
7'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Abdukodir Khusanov.
3'
Foul von Diego Gómez (Brighton and Hove Albion).
3'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Matheus Nunes (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Manchester City und Brighton and Hove Albion.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.