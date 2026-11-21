Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und FC Fulham ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und FC Fulham ist 1:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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85'
Abseits Manchester City. Allan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Enzo Fernández im Abseits.
85'
Wechsel Manchester City. Enzo Fernández kommt für Ayyoub Bouaddi.
84'
Erling Haaland (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von David Affengruber (FC Fulham).
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83'
Wechsel FC Fulham. Tom Cairney kommt für Rodrigo Muniz.
83'
Wechsel FC Fulham. César Palacios kommt für Ryan Sessegnon.
83'
Ball abgeblockt. Rayan Cherki (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Allan.
78'
Wechsel Manchester City. Josko Gvardiol kommt für Nico O'Reilly.
78'
Wechsel Manchester City. Allan kommt für Iliman Ndiaye.
78'
Wechsel FC Fulham. Gonzalo García kommt für Oscar Bobb.
77'
Abseits Manchester City. Ayyoub Bouaddi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nico O'Reilly im Abseits.
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76'
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) sieht eine Gelbe Karte.
75'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Rúben Dias.
75'
Ball abgeblockt. Rodrigo Muniz (FC Fulham) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Shea Charles mit einer Flanke.
74'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Rúben Dias.
71'
Rayan Cherki (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Oscar Bobb (FC Fulham).
70'
Wechsel Manchester City. Rayan Cherki kommt für Phil Foden.
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70'
Wechsel FC Fulham. Antonee Robinson kommt für Alex Iwobi.
70'
Wechsel FC Fulham. Hugo Larsson kommt für Josh King.
69'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Abdukodir Khusanov.
69'
Ball pariert. Calvin Bassey (FC Fulham) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Alex Iwobi.
68'
Ball pariert. Rodrigo Muniz (FC Fulham) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Sander Berge.
65'
Vorbeigeschossen. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Erling Haaland.
63'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
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63'
Kenny Tete (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ball abgeblockt. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Kenny Tete.
60'
Abseits FC Fulham. Alex Iwobi spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Oscar Bobb im Abseits.
59'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Iliman Ndiaye.
57'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und FC Fulham ist 1:1. Elliot Anderson (Manchester City) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, in die Tormitte nach einer Ecke.
57'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Alex Iwobi.
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57'
Ball abgeblockt. Ayyoub Bouaddi (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémy Doku.
55'
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Shea Charles (FC Fulham).
52'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
52'
Calvin Bassey (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von David Affengruber.
52'
Ball abgeblockt. Phil Foden (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Elliot Anderson.
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51'
Phil Foden (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von David Affengruber (FC Fulham).
49'
Foul von Abdukodir Khusanov (Manchester City).
49'
Rodrigo Muniz (FC Fulham) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester City und FC Fulham ist 0:1.
47'
Ball pariert. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Iliman Ndiaye.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Shea Charles (FC Fulham) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Shea Charles (FC Fulham).
44'
Ball pariert. Oscar Bobb (FC Fulham) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
42'
Vorbeigeschossen. Rúben Dias (Manchester City) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Elliot Anderson mit einer Flanke nach einer Ecke.
41'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Calvin Bassey.
41'
Ball abgeblockt. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nico O'Reilly.
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40'
Ball abgeblockt. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iliman Ndiaye.
39'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Bernd Leno.
38'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Shea Charles.
37'
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Josh King (FC Fulham).
37'
Ayyoub Bouaddi (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Josh King (FC Fulham).
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35'
Vorbeigeschossen. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Phil Foden.
31'
Abseits FC Fulham. Oscar Bobb spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Josh King im Abseits.
29'
Foul von Iliman Ndiaye (Manchester City).
29'
Calvin Bassey (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Erling Haaland (Manchester City).
24'
Bernd Leno (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ball pariert. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Iliman Ndiaye mit einer Flanke.
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22'
Calvin Bassey (FC Fulham) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
21'
Phil Foden (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Calvin Bassey (FC Fulham).
19'
Rodrigo Muniz (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
16'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester City und FC Fulham ist 0:1. Rodrigo Muniz (FC Fulham) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Oscar Bobb.
14'
Foul von Nico O'Reilly (Manchester City).
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14'
Oscar Bobb (FC Fulham) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Ryan Sessegnon (FC Fulham).
10'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Elliot Anderson.
10'
Foul von Nico O'Reilly (Manchester City).
10'
Oscar Bobb (FC Fulham) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Vorbeigeschossen. Rúben Dias (Manchester City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Elliot Anderson mit einer Flanke nach einer Ecke.
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8'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von David Affengruber.
8'
Ball abgeblockt. Nico O'Reilly (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jérémy Doku.
7'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von David Affengruber.
7'
Ball abgeblockt. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Phil Foden.
7'
Alex Iwobi (FC Fulham) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Alex Iwobi (FC Fulham).
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5'
Jérémy Doku (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Kenny Tete (FC Fulham).
4'
Ecke FC Fulham. Die Ecke wurde verursacht von Rúben Dias.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Manchester City und FC Fulham.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.