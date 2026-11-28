Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und FC Brentford ist 0:4.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und FC Brentford ist 0:4.
93'
Fábio Carvalho (FC Brentford) sieht eine Gelbe Karte.
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93'
Kobbie Mainoo (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Mamadou Sangaré (FC Brentford).
91'
0 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und FC Brentford ist 0:4. Kevin Schade (FC Brentford) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Michael Kayode mit einem Steilpass.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ball abgeblockt. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bryan Mbeumo.
90'
Shea Lacey (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Mathias Jensen (FC Brentford).
89'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Bryan Mbeumo nach einer Standardsituation.
88'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Kevin Schade (FC Brentford).
88'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Michael Kayode (FC Brentford).
87'
Wechsel FC Brentford. Fábio Carvalho kommt für Dango Ouattara.
87'
Wechsel FC Brentford. El Hadji Malick Diouf kommt für Jaidon Anthony.
86'
Harry Maguire (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Foul von Harry Maguire (Manchester United).
86'
Dango Ouattara (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball abgeblockt. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
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83'
Wechsel Manchester United. Mason Mount kommt für Youri Tielemans.
82'
0 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und FC Brentford ist 0:3. Kristoffer Ajer (FC Brentford) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Dango Ouattara nach einer Ecke.
81'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Leny Yoro.
81'
Ball abgeblockt. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vitaly Janelt mit einer Flanke.
80'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Kobbie Mainoo.
80'
Ball pariert. Shea Lacey (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Diogo Dalot.
79'
Ball abgeblockt. Kobbie Mainoo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matheus Cunha.
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78'
Kobbie Mainoo (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Mamadou Sangaré (FC Brentford).
77'
Vorbeigeschossen. Harry Maguire (Manchester United) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bryan Mbeumo mit einer Flanke nach einer Ecke.
77'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Caoimhín Kelleher.
77'
Ball pariert. Shea Lacey (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Bryan Mbeumo.
76'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Sepp van den Berg.
75'
Foul von Harry Maguire (Manchester United).
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75'
Dango Ouattara (FC Brentford) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Kristoffer Ajer (FC Brentford).
73'
Vorbeigeschossen. Kevin Schade (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Keane Lewis-Potter mit einem Steilpass.
70'
Wechsel Manchester United. Shea Lacey kommt für Patrick Dorgu.
70'
Wechsel FC Brentford. Mathias Jensen kommt für Mikkel Damsgaard.
69'
Ball abgeblockt. Harry Maguire (Manchester United) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bryan Mbeumo mit einer Flanke.
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69'
Ball abgeblockt. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Handspiel von Keane Lewis-Potter (FC Brentford).
67'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Mamadou Sangaré (FC Brentford).
66'
Abseits Manchester United. Youri Tielemans spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matheus Cunha im Abseits.
64'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Kevin Schade (FC Brentford).
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63'
Wechsel Manchester United. Matheus Cunha kommt für Joshua Zirkzee.
62'
Vorbeigeschossen. Keane Lewis-Potter (FC Brentford) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Vitaly Janelt mit einer Flanke nach einer Ecke.
61'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Leny Yoro.
60'
Youri Tielemans (Manchester United) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Kobbie Mainoo nach einem Konter.
59'
Foul von Harry Maguire (Manchester United).
59'
Dango Ouattara (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Jaidon Anthony (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp nach einem Konter.
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54'
Foul von Joshua Zirkzee (Manchester United).
54'
Kevin Schade (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ball pariert. Patrick Dorgu (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
53'
Wechsel FC Brentford. Kevin Schade kommt für Callum Wilson aufgrund einer Verletzung.
53'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Callum Wilson (FC Brentford).
51'
Vorbeigeschossen. Joshua Zirkzee (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bryan Mbeumo.
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49'
Leny Yoro (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Leny Yoro (Manchester United).
48'
Callum Wilson (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ball abgeblockt. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einem langen Ball.
47'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Joshua Zirkzee.
47'
Ball abgeblockt. Jaidon Anthony (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Wechsel Manchester United. Bryan Mbeumo kommt für Amad Diallo.
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45'
Wechsel Manchester United. Luke Shaw kommt für Lisandro Martínez.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und FC Brentford ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Mamadou Sangaré (FC Brentford).
43'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Sangaré.
43'
Ball abgeblockt. Patrick Dorgu (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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43'
Vorbeigeschossen. Lisandro Martínez (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joshua Zirkzee.
41'
Patrick Dorgu (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Michael Kayode (FC Brentford).
40'
Ball abgeblockt. Kobbie Mainoo (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
40'
Ball abgeblockt. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Mamadou Sangaré (FC Brentford).
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37'
Abseits FC Brentford. Mamadou Sangaré spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dango Ouattara im Abseits.
36'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Sepp van den Berg (FC Brentford).
35'
Lisandro Martínez (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte.
34'
Foul von Lisandro Martínez (Manchester United).
34'
Dango Ouattara (FC Brentford) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Patrick Dorgu (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Michael Kayode (FC Brentford).
32'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und FC Brentford ist 0:2. Callum Wilson (FC Brentford) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dango Ouattara.
28'
Foul von Joshua Zirkzee (Manchester United).
28'
Sepp van den Berg (FC Brentford) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball abgeblockt. Dango Ouattara (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikkel Damsgaard.
28'
Ball abgeblockt. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Ecke FC Brentford. Die Ecke wurde verursacht von Harry Maguire.
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23'
Ball abgeblockt. Jaidon Anthony (FC Brentford) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mikkel Damsgaard mit einem langen Ball.
21'
Patrick Dorgu (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Mamadou Sangaré (FC Brentford).
20'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Leny Yoro mit einem langen Ball.
19'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und FC Brentford ist 0:1. Callum Wilson (FC Brentford) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dango Ouattara.
18'
Vorbeigeschossen. Patrick Dorgu (Manchester United) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Amad Diallo mit einer Flanke.
15'
Leny Yoro (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Gefährliches Spiel von Jaidon Anthony (FC Brentford).
14'
Foul von Patrick Dorgu (Manchester United).
14'
Dango Ouattara (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Diogo Dalot mit einer Flanke.
10'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Kristoffer Ajer (FC Brentford).
9'
Ball pariert. Harry Maguire (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Amad Diallo mit einer Flanke.
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8'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Sepp van den Berg.
8'
Ball abgeblockt. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Harry Maguire (Manchester United) trifft die Latte per Kopf links im Fünfmeterraum,. Vorbereitet von Diogo Dalot nach einer Ecke.
7'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Keane Lewis-Potter.
5'
Vorbeigeschossen. Mamadou Sangaré (FC Brentford) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Keane Lewis-Potter.
4'
Ball pariert. Joshua Zirkzee (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Youri Tielemans.
3'
Mamadou Sangaré (FC Brentford) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Joshua Zirkzee (Manchester United).
2'
Das Spiel läuft wieder.
2'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Brentford).
1'
Abseits Manchester United. Lisandro Martínez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Amad Diallo im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Manchester United und FC Brentford.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.