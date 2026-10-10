Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur ist 1:1.
100'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur ist 1:1.
99'
Vorbeigeschossen. Carlos Baleba (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Diogo Dalot.
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98'
Archie Gray (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
98'
Foul von Archie Gray (Tottenham Hotspur).
98'
Ayden Heaven (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Diogo Dalot (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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96'
Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Diogo Dalot (Manchester United).
95'
Wechsel Manchester United. Ayden Heaven kommt für Luke Shaw.
95'
Wechsel Manchester United. Marcus Rashford kommt für Matheus Cunha.
95'
Sávio (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
95'
Foul von Kobbie Mainoo (Manchester United).
94'
Ball pariert. Harry Maguire (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Carlos Baleba.
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92'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur ist 1:1. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Sandro Tonali mit einer Flanke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ball abgeblockt. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Dalot.
89'
Wechsel Tottenham Hotspur. Mateus Fernandes kommt für Marcos Senesi.
87'
Lisandro Martínez (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Foul von Lisandro Martínez (Manchester United).
87'
James Maddison (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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86'
Vorbeigeschossen. Harry Maguire (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Antonín Kinsky.
85'
Ball pariert. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Carlos Baleba mit einem langen Ball.
84'
Bruno Fernandes (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Foul von Bruno Fernandes (Manchester United).
83'
Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Luke Shaw (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte.
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78'
Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
77'
Foul von Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur).
77'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).
74'
Wechsel Tottenham Hotspur. Micky van de Ven kommt für Destiny Udogie.
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74'
Wechsel Tottenham Hotspur. James Maddison kommt für Conor Gallagher.
73'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur ist 1:0. Bryan Mbeumo (Manchester United) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Matheus Cunha.
72'
Ball abgeblockt. Harry Maguire (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Diogo Dalot.
70'
Foul von Carlos Baleba (Manchester United).
70'
Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Kobbie Mainoo.
69'
Ball abgeblockt. Sávio (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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67'
Carlos Baleba (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Conor Gallagher (Tottenham Hotspur).
66'
Wechsel Tottenham Hotspur. Omar Marmoush kommt für Mohammed Kudus.
66'
Wechsel Tottenham Hotspur. Rodrigo Bentancur kommt für Lucas Bergvall.
65'
Abseits Tottenham Hotspur. Conor Gallagher spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Destiny Udogie im Abseits.
63'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Joshua Zirkzee.
62'
Vorbeigeschossen. Carlos Baleba (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
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62'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Sandro Tonali.
62'
Ball abgeblockt. Joshua Zirkzee (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einem Steilpass.
60'
Foul von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
60'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Wechsel Manchester United. Carlos Baleba kommt für Youri Tielemans.
59'
Wechsel Manchester United. Diogo Dalot kommt für Leny Yoro.
59'
Wechsel Manchester United. Joshua Zirkzee kommt für Amad Diallo.
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59'
Ball abgeblockt. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
58'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Harry Maguire.
57'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Leny Yoro.
57'
Ball abgeblockt. Sávio (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Conor Gallagher.
54'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Sandro Tonali.
53'
Foul von Archie Gray (Tottenham Hotspur).
53'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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52'
Foul von Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur).
52'
Bruno Fernandes (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sávio mit einer Flanke.
50'
Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Bruno Fernandes (Manchester United).
49'
Vorbeigeschossen. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
48'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Jan Paul van Hecke.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Foul von Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).
42'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).
42'
Lisandro Martínez (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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40'
Foul von Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur).
40'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Marcos Senesi (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Bryan Mbeumo (Manchester United).
36'
Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
34'
Ball pariert. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bryan Mbeumo.
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34'
Ball abgeblockt. Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Ecke Tottenham Hotspur. Die Ecke wurde verursacht von Luke Shaw.
32'
Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Youri Tielemans (Manchester United).
30'
Abseits Manchester United. Youri Tielemans spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Luke Shaw im Abseits.
28'
Archie Gray (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Bryan Mbeumo (Manchester United).
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25'
Abseits Manchester United. Kobbie Mainoo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lisandro Martínez im Abseits.
24'
Foul von Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).
24'
Matheus Cunha (Manchester United) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
24'
Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Lisandro Martínez (Manchester United).
22'
Abseits Tottenham Hotspur. Conor Gallagher spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Destiny Udogie im Abseits.
21'
Vorbeigeschossen. Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sávio.
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19'
Ball abgeblockt. Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dominic Solanke.
17'
Vorbeigeschossen. Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Marcos Senesi.
14'
Archie Gray (Tottenham Hotspur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
10'
Foul von Sávio (Tottenham Hotspur).
10'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Mohammed Kudus (Tottenham Hotspur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Luke Shaw (Manchester United).
6'
Foul von Marcos Senesi (Tottenham Hotspur).
6'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ball abgeblockt. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marcos Senesi.
4'
Conor Gallagher (Tottenham Hotspur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
Foul von Conor Gallagher (Tottenham Hotspur).
4'
Harry Maguire (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).
3'
Senne Lammens (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ball pariert. Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
2'
Foul von Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur).
2'
Bryan Mbeumo (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.