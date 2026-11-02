Vorbeigeschossen. Amar Dedic (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sean Steur.
66'
Ecke Newcastle United. Die Ecke wurde verursacht von Vitalii Mykolenko.
66'
Ball abgeblockt. Fabian Schär (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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66'
Anthony Elanga (Newcastle United) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz.
66'
Vorbeigeschossen. Yoane Wissa (Newcastle United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Harvey Barnes mit einer Flanke.
64'
Wechsel Newcastle United. Sean Steur kommt für Nico González.
64'
Wechsel Newcastle United. Yoane Wissa kommt für Joe Willock.
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63'
Vorbeigeschossen. James Garner (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
63'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Lukás Hornícek.
63'
Ball pariert. Jake O'Brien (FC Everton) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von James Garner mit einer Flanke.
62'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Lukás Hornícek.
62'
Ball pariert. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Harrison Armstrong.
61'
Ball abgeblockt. Joe Willock (Newcastle United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anthony Elanga mit einer Flanke.
60'
Vorbeigeschossen. Fabian Schär (Newcastle United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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60'
Vorbeigeschossen. Fabian Schär (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
60'
Das Spiel läuft wieder.
58'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung James Garner (FC Everton).
58'
Ball abgeblockt. Anthony Elanga (Newcastle United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joelinton.
56'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Lukás Hornícek.
55'
Ball pariert. Jarrad Branthwaite (FC Everton) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tyrique George mit einer Flanke.
55'
Foul von Amar Dedic (Newcastle United).
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55'
Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Ecke FC Everton. Die Ecke wurde verursacht von Dan Burn.
52'
Tyrique George (FC Everton) sieht eine Gelbe Karte.
51'
VAR Entscheidung: Tor FC Everton - Newcastle United 0-1 FC Everton (Thierno Barry).
51'
Das Spiel läuft wieder.
50'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Fabian Schär (Newcastle United).
49'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Newcastle United und FC Everton ist 0:1. Thierno Barry (FC Everton) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Standardsituation.Tor nach Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt.
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49'
Ball pariert. Tyrique George (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall mit einem Steilpass.
48'
Foul von Joelinton (Newcastle United).
48'
Thierno Barry (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Newcastle United und FC Everton ist 0:0.
48'
Vorbeigeschossen. Harrison Armstrong (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall.
47'
Vorbeigeschossen. Jake O'Brien (FC Everton) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Kiernan Dewsbury-Hall mit einer Flanke.
46'
Das Spiel läuft wieder.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lewis Hall (Newcastle United).
44'
Vorbeigeschossen. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Thierno Barry mit dem Kopf.
43'
Foul von William Osula (Newcastle United).
43'
Jarrad Branthwaite (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Lewis Hall (Newcastle United).
42'
Merlin Röhl (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Vorbeigeschossen. Joelinton (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Joe Willock.
37'
Ecke Newcastle United. Die Ecke wurde verursacht von Jordan Pickford.
37'
Ball abgeblockt. Harvey Barnes (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joe Willock.
35'
Foul von Jake O'Brien (FC Everton).
35'
Lewis Hall (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Ball abgeblockt. James Garner (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Dan Burn (Newcastle United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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32'
Thierno Barry (FC Everton) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Dan Burn (Newcastle United).
30'
Thierno Barry (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Fabian Schär (Newcastle United).
30'
Ball abgeblockt. Joe Willock (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von William Osula.
28'
Vorbeigeschossen. Thierno Barry (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jake O'Brien mit einer Flanke.
26'
Vorbeigeschossen. Tyrique George (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von James Tarkowski mit einem langen Ball.
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24'
Foul von James Tarkowski (FC Everton).
24'
Lukás Hornícek (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Vorbeigeschossen. Thierno Barry (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jarrad Branthwaite mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
23'
James Garner (FC Everton) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Joelinton (Newcastle United).
21'
Vorbeigeschossen. Merlin Röhl (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Thierno Barry.
17'
Vorbeigeschossen. Dan Burn (Newcastle United) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lewis Hall mit einer Flanke nach einer Ecke.
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16'
Ecke Newcastle United. Die Ecke wurde verursacht von James Tarkowski.
16'
Ball abgeblockt. Joelinton (Newcastle United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Amar Dedic.
14'
Foul von James Garner (FC Everton).
14'
Joelinton (Newcastle United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Tyrique George (FC Everton).
14'
Anthony Elanga (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Merlin Röhl (FC Everton).
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12'
Lewis Hall (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Vitalii Mykolenko (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Anthony Elanga (Newcastle United).
8'
Vorbeigeschossen. Kiernan Dewsbury-Hall (FC Everton) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Harrison Armstrong.
6'
Abseits FC Everton. Jake O'Brien spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Thierno Barry im Abseits.
5'
Vorbeigeschossen. James Garner (FC Everton) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
4'
Foul von Jarrad Branthwaite (FC Everton).
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4'
William Osula (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Thierno Barry (FC Everton).
2'
Dan Burn (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Jake O'Brien (FC Everton) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Harvey Barnes (Newcastle United).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Newcastle United und FC Everton.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.