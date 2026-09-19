Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Newcastle United und Hull City ist 2:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Newcastle United und Hull City ist 2:1.
95'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Hall.
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95'
Ball abgeblockt. Tim Iroegbunam (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed-Ali Cho.
91'
Vorbeigeschossen. Joe Gelhardt (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
91'
Ball abgeblockt. Joe Gelhardt (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Herrington.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Malick Thiaw.
90'
Ball abgeblockt. Lucas Gourna-Douath (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
89'
Vorbeigeschossen. Yoane Wissa (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Harvey Barnes.
88'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Sven Botman.
87'
Wechsel Newcastle United. Aladji Bamba kommt für Joe Willock.
85'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Fabian Schär.
85'
Ball abgeblockt. Oliver McBurnie (Hull City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed-Ali Cho mit einer Flanke.
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84'
Ball abgeblockt. Joe Gelhardt (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robinio Vaz.
84'
Ball pariert. Harvey Barnes (Newcastle United) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Fabian Schär mit einem langen Ball.
83'
Yoane Wissa (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Lucas Gourna-Douath (Hull City).
83'
Wechsel Hull City. Joe Gelhardt kommt für Mohamed Belloumi.
83'
Abseits Newcastle United. Jacob Murphy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bazoumana Touré im Abseits.
82'
Vorbeigeschossen. Tim Iroegbunam (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp.
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81'
Ball abgeblockt. Oliver McBurnie (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Herrington.
81'
Vorbeigeschossen. Semi Ajayi (Hull City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ryan Giles mit einer Flanke nach einer Ecke.
80'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Hall.
80'
Ball abgeblockt. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Gourna-Douath.
79'
Ball abgeblockt. Lucas Herrington (Hull City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ryan Giles mit einer Flanke.
79'
Foul von Fabian Schär (Newcastle United).
79'
Robinio Vaz (Hull City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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78'
Wechsel Hull City. Robinio Vaz kommt für John Egan.
78'
Wechsel Hull City. Lucas Gourna-Douath kommt für Regan Slater.
74'
Wechsel Newcastle United. Bazoumana Touré kommt für Matias Fernandez-Pardo aufgrund einer Verletzung.
74'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United).
73'
Ball pariert. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Tim Iroegbunam.
72'
Ball abgeblockt. Regan Slater (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Belloumi.
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71'
Joe Willock (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Mohamed-Ali Cho (Hull City).
70'
Ecke Newcastle United. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Herrington.
68'
Abseits Hull City. John Egan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed-Ali Cho im Abseits.
67'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Newcastle United und Hull City ist 2:1. Mohamed-Ali Cho (Hull City) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Mohamed Belloumi.
66'
Wechsel Newcastle United. Fabian Schär kommt für Sean Steur aufgrund einer Verletzung.
66'
Das Spiel läuft wieder.
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65'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Sean Steur (Newcastle United).
64'
Vorbeigeschossen. Harvey Barnes (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Sean Steur.
63'
Wechsel Hull City. Mohamed-Ali Cho kommt für Sorba Thomas.
63'
Ball abgeblockt. Oliver McBurnie (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sorba Thomas.
59'
Vorbeigeschossen. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Oliver McBurnie.
56'
Joe Willock (Newcastle United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Mohamed Belloumi (Hull City).
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55'
Ecke Newcastle United. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Herrington.
55'
Ball abgeblockt. Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sean Steur.
53'
Vorbeigeschossen. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Regan Slater.
52'
Ball pariert. Sven Botman (Newcastle United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lewis Hall mit einer Flanke.
51'
Harvey Barnes (Newcastle United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Tim Iroegbunam (Hull City).
49'
Ryan Giles (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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49'
Jacob Murphy (Newcastle United) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Ryan Giles (Hull City).
45'
Ball pariert. John Egan (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
45'
Wechsel Hull City. Tim Iroegbunam kommt für Matt Crooks.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Newcastle United und Hull City ist 2:0.
48'
Vorbeigeschossen. Sorba Thomas (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
48'
Jacob Murphy (Newcastle United) sieht eine Gelbe Karte.
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47'
Ecke Newcastle United. Die Ecke wurde verursacht von Konstantinos Tzolakis.
47'
Elfmeter pariert! Yoane Wissa (Newcastle United) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
47'
Konstantinos Tzolakis (Hull City) sieht eine Gelbe Karte.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Elfmeter für Newcastle United. Jacob Murphy wurde im Strafraum gefoult.
45'
Sorba Thomas verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
43'
Foul von Sven Botman (Newcastle United).
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43'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Mohamed Belloumi (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Joe Willock (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Mohamed Belloumi (Hull City).
39'
Das Spiel läuft wieder.
37'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lewis Miley (Newcastle United).
33'
Vorbeigeschossen. Lewis Hall (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jacob Murphy mit einer Flanke.
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30'
Vorbeigeschossen. Jacob Murphy (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel aber der Ball geht links vorbei.
29'
Das Spiel läuft wieder.
29'
Matt Crooks (Hull City) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
29'
Das Spiel ist unterbrochen (Newcastle United).
27'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Sean Steur.
26'
Foul von Lewis Hall (Newcastle United).
26'
Regan Slater (Hull City) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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24'
Ecke Hull City. Die Ecke wurde verursacht von Lewis Miley.
23'
Ball abgeblockt. Sorba Thomas (Hull City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matt Crooks mit einer Flanke.
22'
Lewis Hall (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Mohamed Belloumi (Hull City).
21'
Foul von Yoane Wissa (Newcastle United).
21'
Oliver McBurnie (Hull City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ecke Newcastle United. Die Ecke wurde verursacht von Semi Ajayi.
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19'
Sven Botman (Newcastle United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Oliver McBurnie (Hull City).
16'
Ball pariert. Mohamed Belloumi (Hull City) versucht es mit dem linken Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
11'
Abseits Newcastle United. Sean Steur spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matias Fernandez-Pardo im Abseits.
7'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Newcastle United und Hull City ist 2:0. Lewis Hall (Newcastle United) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Harvey Barnes nach einem Konter.
6'
Vorbeigeschossen. Jacob Murphy (Newcastle United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lewis Miley.
3'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Newcastle United und Hull City ist 1:0. Joe Willock (Newcastle United) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Harvey Barnes.
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3'
Ball abgeblockt. Joe Willock (Newcastle United) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lewis Hall.
1'
Lewis Hall (Newcastle United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Oliver McBurnie (Hull City).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Newcastle United und Hull City.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.