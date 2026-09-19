Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Coventry City ist 0:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Coventry City ist 0:1.
96'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Joel Latibeaudiere.
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96'
Ball abgeblockt. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Luca Netz.
94'
Jair Cunha (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Foul von Jair Cunha (Nottingham Forest).
94'
Brandon Thomas-Asante (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Matt Grimes (Coventry City).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Wechsel Coventry City. Joel Latibeaudiere kommt für Caleb Yirenkyi.
88'
VAR Entscheidung: Kein Tor Nottingham Forest 0-1 Coventry City.
86'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Igor Jesus (Nottingham Forest) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
86'
Foul von Igor Jesus (Nottingham Forest).
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86'
Caleb Yirenkyi (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball abgeblockt. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Das Spiel läuft wieder.
83'
Wechsel Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré kommt für James McAtee.
83'
Wechsel Nottingham Forest. Luca Netz kommt für Daniel Muñoz.
82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matt Grimes (Coventry City).
80'
Vorbeigeschossen. Brandon Thomas-Asante (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matt Grimes mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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79'
Foul von Jair Cunha (Nottingham Forest).
79'
Brandon Thomas-Asante (Coventry City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Ball abgeblockt. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Neco Williams mit einer Flanke.
77'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White.
76'
Ball abgeblockt. Igor Jesus (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit einem Steilpass.
74'
Wechsel Coventry City. Ellis Simms kommt für Jack Rudoni.
74'
Abseits Coventry City. Ethan Pinnock spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Loum Tchaouna im Abseits.
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73'
Wechsel Nottingham Forest. Chris Wood kommt für Ousmane Diomande.
72'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
69'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Murillo.
69'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
66'
Igor Jesus (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Matt Grimes (Coventry City).
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64'
Abseits Nottingham Forest. Xaver Schlager spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ousmane Diomande im Abseits.
63'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Jay Dasilva.
61'
Vorbeigeschossen. Ousmane Diomande (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Neco Williams mit einer Flanke nach einer Ecke.
60'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Stephen Mfuni.
59'
Wechsel Nottingham Forest. Igor Jesus kommt für Dan Ndoye.
59'
Liam Delap (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte.
58'
Vorbeigeschossen. Bobby Thomas (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Jack Rudoni mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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58'
Foul von Ousmane Diomande (Nottingham Forest).
58'
Loum Tchaouna (Coventry City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
55'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Coventry City ist 0:1. Jay Dasilva (Coventry City) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte. Vorbereitet von Carl Rushworth mit einem langen Ball.
55'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
55'
Matt Grimes (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Dan Ndoye (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
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52'
Ball pariert. Loum Tchaouna (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Caleb Yirenkyi.
51'
Murillo (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
49'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Ousmane Diomande.
47'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Bobby Thomas.
47'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Jay Dasilva.
46'
Ball abgeblockt. Daniel Muñoz (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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46'
Ball abgeblockt. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Liam Delap.
45'
Wechsel Coventry City. Loum Tchaouna kommt für Ephron Mason-Clark.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Coventry City ist 0:0.
46'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
46'
Brandon Thomas-Asante (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball abgeblockt. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit dem Kopf.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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44'
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Jay Dasilva (Coventry City).
43'
Abseits Coventry City. Jack Rudoni spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ephron Mason-Clark im Abseits.
42'
Foul von Xaver Schlager (Nottingham Forest).
42'
Frank Onyeka (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Ecke Coventry City. Die Ecke wurde verursacht von Morgan Gibbs-White.
39'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
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39'
Bobby Thomas (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Vorbeigeschossen. Murillo (Nottingham Forest) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Neco Williams mit einer Flanke nach einer Ecke.
37'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Bobby Thomas.
37'
Ball abgeblockt. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jair Cunha.
35'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Murillo.
35'
Vorbeigeschossen. Jair Cunha (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
35'
Vorbeigeschossen. Daniel Muñoz (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei.
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35'
Ball abgeblockt. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dan Ndoye.
35'
Ball abgeblockt. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit einer Flanke.
34'
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Bobby Thomas (Coventry City).
34'
Ball abgeblockt. Ephron Mason-Clark (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
32'
Jack Rudoni (Coventry City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Neco Williams (Nottingham Forest).
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29'
Abseits Nottingham Forest. James McAtee spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dan Ndoye im Abseits.
29'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White.
28'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
28'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
Vorbeigeschossen. Brandon Thomas-Asante (Coventry City) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jay Dasilva mit einer Flanke.
25'
Vorbeigeschossen. Jay Dasilva (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
25'
Jack Rudoni (Coventry City) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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25'
Foul von Ousmane Diomande (Nottingham Forest).
21'
Foul von Caleb Yirenkyi (Coventry City).
21'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball pariert. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von James McAtee.
18'
Vorbeigeschossen. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Liam Delap.
16'
Ball pariert. Brandon Thomas-Asante (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ephron Mason-Clark.
15'
Vorbeigeschossen. Matt Grimes (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ephron Mason-Clark.
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13'
Ball abgeblockt. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dan Ndoye.
13'
Vorbeigeschossen. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Neco Williams mit dem Kopf.
10'
Ephron Mason-Clark (Coventry City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Ousmane Diomande (Nottingham Forest).
8'
Foul von Stephen Mfuni (Coventry City).
8'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Brandon Thomas-Asante (Coventry City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Jair Cunha (Nottingham Forest).
3'
Vorbeigeschossen. Jack Rudoni (Coventry City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ephron Mason-Clark nach einem Konter.
1'
Ball pariert. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Nottingham Forest und Coventry City.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.