Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Arsenal ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Arsenal ist 0:1.
94'
David Raya (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).
93'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Ezri Konsa.
93'
Ball abgeblockt. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Murillo mit einem langen Ball.
92'
Vorbeigeschossen. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Neco Williams.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Mikel Merino (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Xaver Schlager (Nottingham Forest).
89'
Ball abgeblockt. Chris Wood (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Callum Hudson-Odoi.
87'
Mikel Merino (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).
85'
Wechsel Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi kommt für James McAtee.
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85'
Wechsel Nottingham Forest. Chris Wood kommt für Jair Cunha aufgrund einer Verletzung.
82'
Foul von Viktor Gyökeres (FC Arsenal).
82'
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ball abgeblockt. Mikel Merino (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Viktor Gyökeres.
80'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Arsenal ist 0:1. Noni Madueke (FC Arsenal) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Declan Rice.
79'
Vorbeigeschossen. Viktor Gyökeres (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Bukayo Saka mit einer Flanke.
75'
Bukayo Saka (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Neco Williams (Nottingham Forest).
74'
Foul von Martin Ødegaard (FC Arsenal).
74'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré kommt für Nicolás Domínguez.
73'
Wechsel Nottingham Forest. Arnaud Kalimuendo kommt für Dan Ndoye.
73'
Abseits Nottingham Forest. Nicolás Domínguez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dan Ndoye im Abseits.
72'
Vorbeigeschossen. Declan Rice (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jurriën Timber.
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69'
Ball pariert. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Xaver Schlager.
68'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Jurriën Timber.
67'
Vorbeigeschossen. Gabriel Magalhães (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Declan Rice mit einer Flanke nach einer Ecke.
66'
Wechsel FC Arsenal. Mikel Merino kommt für Bruno Guimarães.
66'
Wechsel FC Arsenal. Viktor Gyökeres kommt für Kai Havertz.
66'
Wechsel FC Arsenal. Jurriën Timber kommt für Ben White.
66'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von James McAtee.
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65'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Jair Cunha.
64'
Das Spiel läuft wieder.
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gabriel Magalhães (FC Arsenal).
64'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dan Ndoye (Nottingham Forest).
63'
Ball abgeblockt. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Murillo mit einem langen Ball.
61'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Muñoz.
61'
Abseits Nottingham Forest. Jair Cunha spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dan Ndoye im Abseits.
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59'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Martin Ødegaard.
59'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Declan Rice.
56'
Foul von Bukayo Saka (FC Arsenal).
56'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Xaver Schlager.
54'
Ball pariert. Murillo (Nottingham Forest) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von James McAtee mit einer Flanke.
53'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Gabriel Magalhães.
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53'
Ball abgeblockt. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jair Cunha.
53'
Noni Madueke (FC Arsenal) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
Foul von Noni Madueke (FC Arsenal).
53'
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ball abgeblockt. Noni Madueke (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gabriel Magalhães.
49'
Vorbeigeschossen. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
48'
Handspiel von Kai Havertz (FC Arsenal).
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48'
Vorbeigeschossen. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
45'
Wechsel FC Arsenal. Noni Madueke kommt für Eberechi Eze.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Arsenal ist 0:0.
48'
Ball abgeblockt. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Xaver Schlager.
48'
Vorbeigeschossen. Xaver Schlager (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
48'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Ben White.
48'
Das Spiel läuft wieder.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Bruno Guimarães (FC Arsenal).
45'
Ball abgeblockt. Neco Williams (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von James McAtee.
44'
Foul von Declan Rice (FC Arsenal).
44'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Vorbeigeschossen. Kai Havertz (FC Arsenal) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Martin Ødegaard.
40'
Eberechi Eze (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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40'
Foul von Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).
39'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Xaver Schlager (Nottingham Forest).
37'
Vorbeigeschossen. Kai Havertz (FC Arsenal) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Declan Rice mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
36'
Bukayo Saka (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Xaver Schlager (Nottingham Forest).
35'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Riccardo Calafiori.
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35'
Vorbeigeschossen. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Muñoz.
30'
Ezri Konsa (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von James McAtee (Nottingham Forest).
30'
Foul von Kai Havertz (FC Arsenal).
30'
Xaver Schlager (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Xaver Schlager.
27'
Gabriel Magalhães (FC Arsenal) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
26'
Ball abgeblockt. Gabriel Magalhães (FC Arsenal) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Ecke FC Arsenal. Die Ecke wurde verursacht von Jair Cunha.
24'
Ben White (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
22'
Abseits FC Arsenal. Martin Ødegaard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bukayo Saka im Abseits.
22'
Das Spiel läuft wieder.
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20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Murillo (Nottingham Forest).
20'
David Raya (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Jair Cunha (Nottingham Forest).
19'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von David Raya.
19'
Vorbeigeschossen. Dan Ndoye (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Liam Delap.
17'
Neco Williams (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Bukayo Saka (FC Arsenal) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Neco Williams (Nottingham Forest).
13'
Gabriel Magalhães (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Dan Ndoye (Nottingham Forest).
11'
Foul von Eberechi Eze (FC Arsenal).
11'
Dan Ndoye (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ezri Konsa (FC Arsenal) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
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1'
Eberechi Eze (FC Arsenal) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Nottingham Forest und FC Arsenal.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.