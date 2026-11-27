Wechsel FC Chelsea. Emmanuel Emegha kommt für Danny Welbeck.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Chelsea ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
44'
Foul von Roméo Lavia (FC Chelsea).
44'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Roméo Lavia (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Igor Jesus (Nottingham Forest).
Werbung
41'
Vorbeigeschossen. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jair Cunha.
41'
Ball abgeblockt. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Liam Delap.
39'
Pep Chavarría (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Igor Jesus (Nottingham Forest).
38'
Abseits Nottingham Forest. Liam Delap spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Morgan Gibbs-White im Abseits.
36'
Foul von Danny Welbeck (FC Chelsea).
36'
Jair Cunha (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
27'
Foul von Moisés Caicedo (FC Chelsea).
27'
Igor Jesus (Nottingham Forest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Roméo Lavia (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
25'
Foul von Josh Acheampong (FC Chelsea).
25'
Murillo (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ecke FC Chelsea. Die Ecke wurde verursacht von Murillo.
Werbung
24'
Ball abgeblockt. Roméo Lavia (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
22'
Vorbeigeschossen. Morgan Rogers (FC Chelsea) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Cole Palmer nach einer Standardsituation.
21'
Cole Palmer (FC Chelsea) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Xaver Schlager (Nottingham Forest).
18'
Pep Chavarría (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
13'
Foul von Danny Welbeck (FC Chelsea).
Werbung
13'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Wesley Fofana.
9'
Ball abgeblockt. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Foul von Wesley Fofana (FC Chelsea).
8'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
7'
Morgan Rogers (FC Chelsea) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Nottingham Forest und FC Chelsea ist 1:0. Igor Jesus (Nottingham Forest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Daniel Muñoz mit einer Flanke.
3'
Foul von James McAtee (Nottingham Forest).
3'
Roméo Lavia (FC Chelsea) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball pariert. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Nottingham Forest und FC Chelsea.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.