Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Manchester City ist 3:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Manchester City ist 3:1.
95'
Igor Jesus (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte.
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94'
Luca Netz (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
Phil Foden (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Luca Netz (Nottingham Forest).
91'
Ball abgeblockt. Phil Foden (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iliman Ndiaye.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Phil Foden (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).
87'
Wechsel Nottingham Forest. Igor Jesus kommt für Liam Delap.
83'
Foul von Matheus Nunes (Manchester City).
83'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
82'
Nico O'Reilly (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).
79'
Ball abgeblockt. Phil Foden (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan Cherki.
79'
Wechsel Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré kommt für Ryan Yates.
78'
Wechsel Manchester City. Phil Foden kommt für Enzo Fernández.
78'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Murillo (Nottingham Forest).
77'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Milenkovic.
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73'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Manchester City ist 3:1. Liam Delap (Nottingham Forest) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White nach einem Konter.
73'
Ball abgeblockt. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rayan Cherki.
70'
Vorbeigeschossen. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss von links aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
69'
Dan Ndoye (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Iliman Ndiaye (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Dan Ndoye (Nottingham Forest).
67'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Elliot Anderson.
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67'
Ball abgeblockt. Ryan Yates (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Murillo.
65'
Wechsel Nottingham Forest. Luca Netz kommt für Daniel Muñoz.
65'
Wechsel Nottingham Forest. Dan Ndoye kommt für James McAtee.
64'
James McAtee (Nottingham Forest) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
64'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von James McAtee (Nottingham Forest).
61'
Ball abgeblockt. Liam Delap (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White mit einem langen Ball.
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60'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Murillo.
59'
Elliot Anderson (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).
57'
Vorbeigeschossen. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Matheus Nunes mit einer Flanke.
56'
Foul von Enzo Fernández (Manchester City).
56'
Neco Williams (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Milenkovic.
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52'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Manchester City ist 2:1. Rayan Cherki (Manchester City) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben links.
51'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Murillo (Nottingham Forest).
50'
Foul von Rúben Dias (Manchester City).
50'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Nico O'Reilly (Manchester City) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Matheus Nunes.
48'
Abdukodir Khusanov (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Liam Delap (Nottingham Forest).
46'
Foul von Rayan Cherki (Manchester City).
46'
Ryan Yates (Nottingham Forest) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel Manchester City. Matheus Nunes kommt für Marc Guéhi.
45'
Wechsel Manchester City. Nico O'Reilly kommt für Josko Gvardiol.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Manchester City ist 2:0.
47'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
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47'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Enzo Fernández mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Murillo.
45'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Neco Williams (Nottingham Forest).
42'
Ball pariert. Elliot Anderson (Manchester City) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
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41'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Jair Cunha.
41'
Ball abgeblockt. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Abdukodir Khusanov.
39'
Abseits Nottingham Forest. Morgan Gibbs-White spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikola Milenkovic im Abseits.
38'
Foul von Elliot Anderson (Manchester City).
38'
James McAtee (Nottingham Forest) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Milenkovic.
32'
Ball pariert. Erling Haaland (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marc Guéhi.
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30'
Rayan Cherki (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Neco Williams (Nottingham Forest).
28'
Vorbeigeschossen. Jair Cunha (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Murillo nach einer Standardsituation.
27'
Foul von Marc Guéhi (Manchester City).
27'
Liam Delap (Nottingham Forest) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
26'
Enzo Fernández (Manchester City) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Murillo (Nottingham Forest).
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24'
Vorbeigeschossen. Enzo Fernández (Manchester City) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Marc Guéhi mit einer Flanke.
23'
Ball pariert. Murillo (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
22'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Abdukodir Khusanov.
20'
Vorbeigeschossen. James McAtee (Nottingham Forest) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Morgan Gibbs-White nach einem Konter.
18'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Manchester City ist 2:0. Liam Delap (Nottingham Forest) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Xaver Schlager nach einem Konter.
16'
Abseits Nottingham Forest. Ryan Yates spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Morgan Gibbs-White im Abseits.
15'
Ecke Nottingham Forest. Die Ecke wurde verursacht von Rúben Dias.
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15'
Ball abgeblockt. Daniel Muñoz (Nottingham Forest) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
8'
Ecke Manchester City. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Milenkovic.
8'
Ball abgeblockt. Jérémy Doku (Manchester City) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iliman Ndiaye.
7'
Marc Guéhi (Manchester City) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Daniel Muñoz (Nottingham Forest).
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Nottingham Forest und Manchester City ist 1:0. Jair Cunha (Nottingham Forest) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
3'
Ball pariert. Jair Cunha (Nottingham Forest) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Daniel Muñoz.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Nottingham Forest und Manchester City.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.